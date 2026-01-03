Sport

Neluțu Varga are oferte din străinătate pentru un alt jucător de la CFR Cluj: „Ăsta e prețul”

CFR Cluj poate să își vândă încă un jucător în străinătate după ce în urmă cu doar câteva zile a acceptat oferta pentru Louis Munteanu! Anunțul lui Neluțu Varga.
Alex Bodnariu
03.01.2026 | 20:40
Nelutu Varga are oferte din strainatate pentru un alt jucator de la CFR Cluj Asta e pretul
CFR Cluj vrea să reducă serios din datorii în această iarnă. Ardelenii au realizat deja un transfer important. L-au vândut pe Louis Munteanu la DC United pentru 5,8 milioane de euro, iar Neluțu Varga a anunțat că un alt fotbalist are oferte bănoase din afara țării.

CFR Cluj face economii! Ardelenii vând pe bani mulți în această iarnă

Dacă în vară clubul din Gruia a adus o mulțime de jucători care, din nefericire pentru ardeleni, nu au reușit să confirme, acum Neluțu Varga este hotărât să schimbe foaia și să facă o adevărată curățenie în lot, pentru a aduce un oarecare nivel de siguranță financiară.

Planul pare să funcționeze până în acest moment. Ardelenii îl vând pe Louis Munteanu pentru 5,8 milioane de euro la DC United. Mai mult, Zouma, Kresic și Coco ar putea să își rezilieze contractele cu formația din Gruia, iar CFR Cluj ar economisi lunar aproximativ 100.000 de euro, așa cum FANATIK a anunțat.

Oferte pentru Matei Ilie! Neluțu Varga vrea să dea o nouă lovitură după ce l-a vândut pe Louis Munteanu

În plus, Neluțu Varga a anunțat că are oferte și pentru Matei Ilie, fundașul celor de la CFR Cluj, care a impresionat în tricoul ardelenilor. Dinamo s-a interesat de situația fotbalistului, însă finanțatorul ardelenilor nici nu vrea să audă de propunerea bucureștenilor, întrucât este de părere că echipa din Ștefan cel Mare nu și-l permite pe Ilie.

„În vară mi-au oferit bani de țigări, nu au bani să cumpere. Acum nu m-au căutat. Am oferte de afară pentru el. 1,5-2 milioane de euro este prețul, să fie clar!”, a declarat Neluțu Varga, conform gsp.ro.

Și Korenica ar putea să plece de la CFR Cluj în această iarnă. Atacantul kosovar, care are 13 contribuții în acest sezon, a intrat pe radarul celor de la DC United și ar putea să fie coleg cu Louis Munteanu. Rămâne însă de văzut dacă cele două cluburi vor ajunge la un acord în privința unui nou transfer.

