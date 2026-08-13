Neluțu Varga, atac devastator la fostul antrenor al CFR-ului: „Papagal! Antrenor de doi lei”. Pe cine acuză pentru haosul din Gruia

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Nu mai e niciun secret că Antonio Folha a fost dat afară imediat după rușinea cu Tromso, scor 0-5, alături de întreg staff-ul său. Doar că, Neluțu Varga nu a vrut să audă de despăgubiri financiare, astfel că scandalul se va muta la FIFA și probabil TAS, iar CFR va afla ulterior cât trebuie să plătească despăgubiri.

Patronul Neluțu Varga îl jignește pe fostul antrenor portughez Antonio Folha, pe care-l face „papagal”

Demiterea lui Folha a ajuns inclusiv în presa portugheză, acolo unde un apropiat al antrenorului a povestit că motivul oficial al demiterii antrenorului a fost o presupusă absență a lui Folha de la unul dintre antrenamente. Acest lucru a fost negat cu vehemență de apropiații portughezului.

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„O minciună totală. De la schimbarea preşedintelui (n.r. – Iuliu Mureşan), a fost evident că vor face tot posibilul să-l dea afară pe antrenorul Folha”, a declarat apropiatul lui Folha pentru publicația Record. Ulterior, Neluțu Varga a reacționat dur și l-a jignit pe Antonio Folha, conform

, lăsând să se înțeleagă că haosul de la club i se datorează lui Cadu și, probabil, fostului președinte Iuliu Mureșan. „Eu cred că nu va continua. Dacă mă întrebi pe mine a fost o greşeală pornită de la ei (n.r. – Cadu şi Mureşan)”, a declarat Varga pentru sursa citată.

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A urmat o tiradă la adresa lui Antonio Folha, antrenor care a rezistat 6 meciuri oficiale pe banca celor de la CFR Cluj. L-a făcut „papagal” pe portughez și a promis că niciodată la CFR nu va mai ajunge un asemenea antrenor „nepregătit”. Rămâne de văzut ce părere va avea FIFA de acest caz și care vor fi daunele pe care CFR le va plăti, dacă va fi cazul.

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Neluțu Varga îi arată cu degetul pe Iuliu Mureșan și Ricardo Cadu, pe care-i consideră vinovați de haosul de la CFR

antrenor de doi lei. N-a antrenat deloc. Când au fost ei plecaţi în cantonament, în loc să facă fizic, să-i încarce pe băieţi, ei au făcut numai cu mingea. Am văzut la meciul cu Tromso bătaia de joc.

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Jucătorii se sufocau, aşa ceva nu mi s-a întâmplat niciodată de când investesc în fotbal. Nu e posibil să-mi aduci un antrenor din ăsta care să nu pregătească nimic. Plus că mi s-au plâns jucătorii”, a mai declarat Varga pentru PrimaSport. În lipsa unui antrenor principal, CFR Cluj va fi condusă de pe bancă de George Ciorceri, în următorul meci care va avea loc în Norvegia, contra celor de la Tromso.

Cât despre un posibil înlocuitor al lui Folha, Neluțu Varga a fost refuzat de Marius Șumudică, iar acum „negociază” cu Adrian Mutu, Leo Grozavu și Zeljko Kopic, fostul antrenor al celor de la Dinamo. De această dată Varga a dat asigurări că nu se va mai grăbi în a face o alegere, pentru a fi sigur că este varianta câștigătoare pentru CFR Cluj.