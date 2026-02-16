Neluțu Varga, cadoul perfect pentru Ciprian Deac în ziua în care fotbalistul împlinește 40 de ani: „Nu se lasă! E dorința mea”

ADVERTISEMENT

Ciprian Deac este un jucător legendar pentru CFR Cluj. Ajuns la 40 de ani, mijlocașul și-a dedicat aproape întreaga carieră „feroviarilor”, adunând 506 meciuri pentru formația ardeleană. De ziua sa, Neluțu Varga i-a transmis public o urare și a confirmat iarăși că are pregătit un cadou pentru el după retragere: postul de vice-președinte.

Neluțu Varga anunț bombă pentru Ciprian Deac în ziua în care fotbalistul a împlinit 40 de ani

Alături de Mario Camora, Iuliu Mureșan sau Dan Petrescu, Ciprian Deac se numără printre persoanele care au pus umărul serios la performanțele uluitoare ale clubului CFR Cluj din ultimele două decenii. În prezent, el nu mai intră în calculele lui Daniel Pancu, deoarece vârsta sa își spune cuvântul.

În ziua în care a schimbat prefixul, pe 16 februarie, Neluțu Varga a vorbit public despre ceea ce înseamnă Ciprian Deac pentru CFR Cluj și a recunoscut că îi pregătește un rol important în club, cel de vice-președinte. Această informație a fost dezvăluită de patronul lui CFR Cluj încă din luna ianuarie pentru FANATIK:

„M-aş bucura să-i transmit şi eu pe această cale o felicitare de ziua lui. Pentru mine a însemnat liderul cel mai important, el şi Camora, al tuturor timpurilor de când sunt eu în fotbal. Este un exemplu de urmat pentru toţi cei din academie şi inclusiv pentru cei de la seniori. Este un membru marcant al clubului. Când spui CFR, spui şi Ciprian Deac, şi Camora, şi Iuliu Mureşan, spui tot ce au însemnat victoriile, trofeele şi performanţa.

Îi doresc să îşi îndeplinească visul până la capăt, inclusiv în ceea ce va face după ce se va lăsa de fotbal. De fapt, nu se va lăsa, căci va rămâne în club. Asta e dorinţa mea şi aş vrea să-l încurajez să obţină postul de vice-preşedinte sau de orice altă funcţie care i-ar plăcea şi să continue la CFR.

Pentru mine ar fi o mare bucurie să rămână alături de noi, ştiu că asta e viaţa lui şi nu se poate desprinde de fotbal şi clubul CFR. Clubul CFR este în sufletul lui, aici a crescut, aici a făcut performanţă şi cred că aici e o mare parte din sufletul lui”, a transmis Neluțu Varga, conform

Ce a spus patronul lui CFR Cluj după ce Ciprian Deac nu a fost luat în cantonamentul de iarnă

Daniel Pancu a decis ca Ciprian Deac, deși este o legendă a clubului, În urma acestei decizii și a acuzațiilor conform cărora fotbalistul nu ar fi tratat așa cum merită, în exclusivitate pentru FANATIK:

„M-am purtat întotdeauna exemplar cu Deac. Poate să vă confirme oricând și el. De ce tocmai eu, Neluțu Varga, să fiu arătat cu degetul?! Nu e nicio supărare între mine și băiat, avem aceeași relație ca întotdeauna. Va rămâne în cadrul clubului, toți îl respectăm din toată inima pentru ce a făcut la CFR Cluj. Dacă va dori să-și încheie cariera în sport la CFR, așa se va întâmpla. Va prelua o funcție de conducere și va fi un exemplu pentru toți pentru că, într-adevăr, a fost un FOTBALIST UNIC. Și vă rog mult să scrieți asta cu majuscule”, declara Neluțu Varga pentru FANATIK, la începutul lunii ianuarie.