Decizii radicale la Cluj după arbitrajul lui Găman! Varga: “Nu ne prezentăm la Pitești!”. Dan Petrescu se opune

Marius Bilașco a făcut un anunț șocant la finalul meciului pierdut de CFR Cluj, scor 1-2, cu Gaz Metan Mediaș. Campioana României nu vrea să facă deplasarea la următorul meci de campionat, cu FC Argeș, la Pitești.

Conducătorii campioanei României au pus tunurile pe brigada de arbitri condusă de George Găman. Centralul craiovean a fost ajutat la cele două linii de asistenții Mircea Orbuleț și Ferencz Tunyogi.

La meciul din Gruia, ardelenii au solicitat trei lovituri de pedeapsă și au acuzat că li s-a anulat eronat un gol marcat de Valentin Costache pe motiv de offside.

CFR Cluj nu vrea să facă deplasarea la Pitești în semn de protest: „E un mesaj de la patron”

CFR Cluj a pierdut primul ei meci din acest campionat. Ca urmare a eșecului cu Gaz Metan Mediaș, ardelenii au rămas pe locul 3 în Liga 1, cu 18 puncte, șase mai puține decât liderul Universitatea Craiova.

„Mergem la Roma și când ne întoarcem rămânem la Cluj. Nu mai mergem la Pitești. E un semn de protest. Am atras atenția să se ia măsuri și nu e vorba doar de această partidă.

Dacă nu se discută de ele nu înseamnă că noi nu le observăm. Se întâmplă încă din play-off-ul trecut, când am văzut că noi suntem echipa dezavantajată. Acum se continuă. Nu avem nicio șansă așa. Bagi mingea regulamentar în poartă și ți se scoate din poartă. Tușierul validează golul și centralul îl anulează. Cum poate el să vadă?

Nu ai voie să anulezi un gol valabil. Nu există. Ne aducea în joc și puteam spera la mai mult. E tragic ce se întâmplă. Cred că am făcut un joc în care un rezultat de egalitate era mai just, dar dacă nouă ni se dădea penalty la Debeljuh, penalty la Păun, clar, al treilea discutabil, dar astea două… Plus golul valabil…

E un mesaj care vine de la patron. E echipa lui. Dânsul ia deciziile care trebuie luate în momente importante. Asta e decizia dânsului”, a declarat Marius Bilașco după CFR Cluj – Gaz Metan, scor 1-2.

Până la meciul cu FC Argeș, următoarea partidă a campioanei României este în Europa League, la Roma, joi, 5 noiembrie, de la ora 19:55.

„Nu cred că este soluția bună. La nervi se pot lua decizii greșite. De când cere Dan Petrescu VAR în România? S-a promis, nu? Dacă era VAR, băteam 4-2 azi și eram liniștiți. Toată lumea mergea acasă liniștită”, a declarat Dan Petrescu la Digi Sport.

Neluțu Varga, supărat și pe ministrul Tineretului și Sportului: „Sabotează fotbalul românesc”

Nu doar pe Comisia Centrală a Arbitrilor e supărat Neluțu Varga. Patronul lui CFR Cluj a avut cuvinte dure și la adresa lui Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului.

„Vă jur pe Dumnezeu că nu mai bag echipa nicăieri! Nu vreau sa jignesc, dar cred că acest ministru (n.r. ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe) sabotează fotbalul românesc”, a declarat Nelu Varga pentru CFR Cluj pentru Telekom Sport.

Meciul dintre FC Argeș și CFR Cluj este programat pentru ziua de duminică, 8 noiembrie, de la ora 18:00, pe stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești.