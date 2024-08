Neluțu Varga confirmă transferul lui Răzvan Sava: „Pleacă la Udinese! A fost ultimul lui meci la CFR Cluj”. Exclusiv

Neluțu Varga a dezvăluit că . Patronul ardelenilor a explicat că portarul în vârstă de 22 de ani a jucat ultimul meci la CFR Cluj împotriva israelienilor.

Neluțu Varga a decis să îl lase pe Răzvan Sava să plece din Gruia chiar dacă CFR Cluj e aproape de grupele UEFA Europa Conference League, : „Răzvan Sava pleacă la Udinese. A fost ultimul lui meci la CFR Cluj”, a declarat Neluțu Varga pentru FANATIK.

Din informațiile FANATIK, portarul pleacă în Italia să facă vizita medicală, vineri, 16 august și va trebui să își ia la revedere de la Dan Petrescu și coechiperii săi imediat după calificare.

Răzvan Sava va fi astfel cel de-al doilea jucător român din istoria lui Udinese, după Gabriel Torje, cumpărat de italieni de la Dinamo în 2011 pentru 5 milioane de euro.

Portarul a crescut în fotbalul italian și în 2018 ajungea de la Sesto Giovanili la Juventus U17. A mai evoluat apoi la Pescara U19, Lecce U19, Juventus U19. „Bătrâna Doamnă” îl ceda definitiv la AC Torino în 2021, de unde a venit liber de contract la CFR Cluj în iarna lui 2022.

Răzvan Sava a evoluat pentru CFR Cluj în 43 de partide și a fost unul dintre cei mai buni jucători în acest început de sezon. Are 22 de meciuri la naționalele de tineret și are o cotă de 2 milioane de euro.

Neluțu Varga și-a permis să accepte oferta clubului din Seria A, în condițiile în care CFR Cluj s-a acoperit foarte bine pe postul de portar odată cu venirea lui Mihai Popa, împrumutat de la Torino. Dan Petrescu îl mai are la dispoziție și pe Otto Hindrich, care a fost în trecut titular.

Astfel, Mihai Popa ar putea debuta pentru CFR Cluj îl va disputa pe teren propriu cu FC Botoșani pe data de 25 august. Ardelenii și-au amânat partida din etapa viitoare cu Oțelul Galați, ceea ce a picat cum nu se poate mai bine pentru Popa, care are un răgaz pentru a se integra în echipă.

Rămâne însă de văzut dacă Dan Petrescu va risca să îl introducă pe Mihai Popa, care nu a jucat niciun meci pentru Torino de când a ajuns la italieni în vara lui 2023. Portarul în vârstă de 23 de ani nu a mai evoluat într-o partidă oficială de 1 an și 3 luni.

„În acest moment, Otto este under, vedem dacă putem să-l băgăm. Popa nu este under, dar este un portar bun, chiar dacă n-a apărat un an la Torino. O să facem un meci amical să vedem în ce formă se află” – Dan Petrescu