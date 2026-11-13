Ce spune Neluțu Varga despre depunctarea CFR-ului. Discuțiile pe care le-a avut liderul din Gruia

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CFR Cluj traversează o perioadă extrem de complicată pe plan sportiv, dar mai ales financiar. Joi, 12 noiembrie, FANATIK a dezvăluit că în SuperLiga. Neluțu Varga a reacționat și a spus că așa ceva nu se va întâmpla, mai ales după ultimele discuții cu reprezentanții FRF și LPF.

Neluțu Varga exclude posibilitatea ca CFR Cluj să fie depunctată

FANATIK a aflat în exclusivitate că gruparea din Gruia are trei capete de acuzare, iar ardelenii sunt pasibili de pierderea a 12 puncte. Ulterior, prin care a reacționat la dezvăluirile FANATIK, reamintind și că se află în procedura de insolvență încă din 20 august 2026. Acum, Neluțu Varga a reacționat direct din Africa. Patronul fostei campioane a României a transmis că echipa lui a rezolvat deja din probleme și că dialogul permanent cu superiorii fotbalului românesc oferă liniștea necesară continuării activității normale a clubului.

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„Eu nu înțeleg de unde se amplifică subiectul acesta cu depunctarea. Chiar nu înțeleg. Noi ne-am rezolvat problemele, am plătit ceea ce era de plătit. Restul sunt prostii, povești. Există prea multă răutate față de CFR și nu înțeleg care este motivul. Noi am vorbit cu FRF, cu LPF, ținem legătura zilnic și nu există așa ceva. Noi am pus la dispoziție toate detaliile și totul este bine”, a spus Neluțu Varga, pentru

Când revine Neluțu Varga în țară

Plecat de mai mult timp în Africa, acolo unde se ocupă de afacerile sale cu aur, Neluțu Varga este pe punctul de a reveni în țară. Deși obosit, patronul lui CFR Cluj anunță însă o revenire „în forță”, mai ales în ceea ce înseamnă redresarea clubului. „Din decembrie pot să revin și eu acasă în forță și bucuros. După doi ani de muncă în Africa, este timpul să revin și eu acasă și să reintre totul în normal!”, spunea afaceristul român, conform sursei citate anterior.

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Marius Șumudică pleacă de la CFR Cluj dacă echipa pierde 12 puncte

Marius Șumudică a avertizat că va pleca de la formația din Gruia dacă echipa va pierde chiar și un singur punct din cauza problemelor financiare. Tehnicianul a avut o reacție categorică în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, mărturisind că nu știa că există riscul unei depunctări în momentul venirii sale. „Dacă se va întâmpla ca noi să fim depunctați, atunci, da, colaborarea mea cu CFR se va încheia. Nu accept să mi se ia punctele și munca mea… În momentul acela, Șumudică nu va mai continua, cu orice risc, la CFR Cluj”.