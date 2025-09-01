Neluțu Varga, curățenie de toamnă la CFR Cluj! Ardelenii renunță la un alt fotbalist de națională

CFR Cluj caută variante să scape de serviciile fundașului Daniel Dumbrăvanu, conform informațiilor FANATIK. Fotbalistul de 23 de ani a venit în această vară, dar nu a jucat decât două meciuri pentru echipa lui Neluțu Varga.

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu l-a vrut dar nu s-a bazat pe el

Dumbrăvanu are 23 de ani și este component al naționalei Moldovei. El și-a început cariera la formația Zaria Bălți, alături de care a jucat în preliminariile Europa League. La doar 17 ani, a făcut pasul spre fotbalul italian, fiind transferat de Genoa.

A evoluat constant pentru gruparea U20 a clubului și a debutat în tricoul echipei mari în Cupa Italiei, într-un meci cu Juventus. În Italia, a mai evoluat pentru Pescara, Lucchese, Siena, SPAL și Messina, iar pe parcursul carierei a mai îmbrăcat tricoul formației APOEL, din Cipru.

ADVERTISEMENT

A fost adus la CFR în luna iunie și a bifat două meciuri în Superligă. A fost titular cu Slobozia, scor 2-1, și cu FC Argeș, scor 0-2. Sub comanda lui Dan Petrescu n-a mai prins apoi nici măcar banca de rezerve.

Se pregătește de confruntarea cu Haaland

Mandorlini l-a luat în lot la partida cu FCSB, din cauza multiplelor absențe, dar fotbalistul a rămas pe bancă. El este dorit de FC Voluntari, echipă care țintește promovarea, unde a fost recomandat de conaționalul său Igor Armaș.

ADVERTISEMENT

Dumbrăvanu are și cetățenie română, dar joacă pentru Moldova. A fost convocat la națională pentru meciurile cu Israel (5 septembrie) și Norvegia (9 septembrie) și are șanse mari să fie titular împotriva lui Haaland. El a jucat 90 de minute în meciul Italia – Moldova 2-0, în care adversari i-au fost Raspadori și Retegui.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj trebuie să elibereze locuri în lot pentru fotbaliștii pe care vrea să-i aducă Neluțu Varga. Între ei ar fi și

Neluțu Varga vrea curățenie în lot

Pape Abou Cisse şi Marcus Coco sunt alte două nume vehiculate pentru un transfer la CFR Cluj, deocamdată neconfirmate. La plecări se mai încadrează Kenneth Omeruo, fost căpitan al naționalei Nigeriei și

ADVERTISEMENT

Echipa din Gruia a fost eliminată rușinos de echipa suedeză Hacken, din preliminariile Conference League. În tur a fost un neverosimil 2-7, care a dus la demisia lui Dan Petrescu. La retur, echipa clujeană a fost condusă de Andrea Mandorlini și a câștigat cu 1-0. Eșecul din cupele europene l-a determinat pe patronul Neluțu Varga să pună la cale o curățenie masivă a lotului.