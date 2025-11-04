Neluțu Varga dă asigurări că CFR Cluj nu intră în insolvență! Prima reacție după ce s-a cerut deschiderea procedurii. Exclusiv

ADVERTISEMENT

CFR Cluj trece printr-o situație destul de delicată. Clubul patronat de Ioan Varga ar putea intra, în scurt timp, în insolvență. Creditorii care au împrumutat echipa cu bani și-au cerut datoriile înapoi în instanță. Totuși, omul de afaceri a dat de înțeles, într-o declarație pentru FANATIK, că va rezolva totul în zilele ce urmează.

CFR Cluj, amenințată cu insolvența. Cu ce probleme se confruntă clubul lui Neluțu Varga

E cunoscut faptul că CFR Cluj, deja de câteva sezoane bune, Neluțu Varga s-a împrumutat din mai multe surse pentru a putea ține clubul pe o linie de plutire, însă acum creditorii își cer banii înapoi.

Conform , clubul CFR Cluj a fost acționat în instanță. Creditorii cer intrarea în insolvență a echipei patronate de Neluțu Varga, pentru a-și recupera banii și își caută dreptatea în fața legii.

Neluțu Varga, asigurări pentru fanii CFR. Omul de afaceri anunță că echipa din Gruia nu intră sub nicio formă în insolvență

. Ioan Varga a acordat o primă reacție pentru FANATIK, după ce s-a scris că clubul riscă să intre în insolvență. Omul de afaceri a rezolvat deja situația cu unul dintre creditori și spune că, în cel mai scurt timp, va fi reglat și cazul cu Cătălin Sărmășan.

„Am rezolvat deja cu unul dintre cei doi care cereau intrarea în insolvență a CFR-ului. Să stea lumea liniștită, că o să rezolv și cu Sărmășan. E doar o chestiune de zile și vor fi reglate din toate punctele de vedere, așa cum am și promis.

Zilele acestea vor fi zile importante pentru CFR și se vor plăti datorii. Lucrurile vor fi rezolvate spre liniștea tuturor”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK.

Săptămâna viitoare CFR ar putea scăpa de toate datoriile

În urmă cu puțin timp, Neluțu Varga spunea că fanii echipei din Gruia vor primi, săptămâna viitoare, o veste excelentă. Omul de afaceri a dat de înțeles, într-o declarație pentru FANATIK, că datoriile vor fi achitate, iar jucătorii și antrenorii vor putea lupta fără griji pentru îndeplinirea obiectivelor.

„Săptămâna viitoare vine cea mai bună veste din punct de vedere financiar pentru CFR Cluj. O să plătesc toate datoriile și o să aduc situația clubului la zero, astfel că toată lumea trebuie să își facă treaba și să ne îndeplinim obiectivele. Se vor plăti salariile restante la jucători și, bineînțeles, și alte datorii ale clubului”, a explicat Neluțu Varga pentru FANATIK.