Sport

Neluțu Varga dă asigurări că CFR Cluj nu intră în insolvență! Prima reacție după ce s-a cerut deschiderea procedurii. Exclusiv

Neluțu Varga rupe tăcerea după ce s-a cerut insolvența CFR-ului! Patronul campioanei promite că situația va fi rezolvată în cel mai scurt timp. Asigurări pentru suporteri.
Alex Bodnariu, Cristi Coste
04.11.2025 | 17:20
Nelutu Varga da asigurari ca CFR Cluj nu intra in insolventa Prima reactie dupa ce sa cerut deschiderea procedurii Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Neluțu Varga, prima reacție după ce s-a deschis procedura de intrare în insolvență pentru CFR Cluj
ADVERTISEMENT

CFR Cluj trece printr-o situație destul de delicată. Clubul patronat de Ioan Varga ar putea intra, în scurt timp, în insolvență. Creditorii care au împrumutat echipa cu bani și-au cerut datoriile înapoi în instanță. Totuși, omul de afaceri a dat de înțeles, într-o declarație pentru FANATIK, că va rezolva totul în zilele ce urmează.

CFR Cluj, amenințată cu insolvența. Cu ce probleme se confruntă clubul lui Neluțu Varga

E cunoscut faptul că CFR Cluj, deja de câteva sezoane bune, nu trece prin cea mai fericită situație financiară. Neluțu Varga s-a împrumutat din mai multe surse pentru a putea ține clubul pe o linie de plutire, însă acum creditorii își cer banii înapoi.

ADVERTISEMENT

Conform Lagazzetta.ro, clubul CFR Cluj a fost acționat în instanță. Creditorii cer intrarea în insolvență a echipei patronate de Neluțu Varga, pentru a-și recupera banii și își caută dreptatea în fața legii.

Neluțu Varga, asigurări pentru fanii CFR. Omul de afaceri anunță că echipa din Gruia nu intră sub nicio formă în insolvență

Totuși, patronul celor de la CFR Cluj îi liniștește pe suporteri. Ioan Varga a acordat o primă reacție pentru FANATIK, după ce s-a scris că clubul riscă să intre în insolvență. Omul de afaceri a rezolvat deja situația cu unul dintre creditori și spune că, în cel mai scurt timp, va fi reglat și cazul cu Cătălin Sărmășan.

ADVERTISEMENT
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o...
Digi24.ro
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber

„Am rezolvat deja cu unul dintre cei doi care cereau intrarea în insolvență a CFR-ului. Să stea lumea liniștită, că o să rezolv și cu Sărmășan. E doar o chestiune de zile și vor fi reglate din toate punctele de vedere, așa cum am și promis.

ADVERTISEMENT
A venit confirmarea! Când are loc ”nunta secolului”: ”Cu trofeul pe masă”
Digisport.ro
A venit confirmarea! Când are loc ”nunta secolului”: ”Cu trofeul pe masă”

Zilele acestea vor fi zile importante pentru CFR și se vor plăti datorii. Lucrurile vor fi rezolvate spre liniștea tuturor”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK.

CFR Cluj, acționată în instanță. Foto: Portal.just
CFR Cluj, acționată în instanță. Foto: Portal.just

Săptămâna viitoare CFR ar putea scăpa de toate datoriile

În urmă cu puțin timp, Neluțu Varga spunea că fanii echipei din Gruia vor primi, săptămâna viitoare, o veste excelentă. Omul de afaceri a dat de înțeles, într-o declarație pentru FANATIK, că datoriile vor fi achitate, iar jucătorii și antrenorii vor putea lupta fără griji pentru îndeplinirea obiectivelor.

ADVERTISEMENT

„Săptămâna viitoare vine cea mai bună veste din punct de vedere financiar pentru CFR Cluj. O să plătesc toate datoriile și o să aduc situația clubului la zero, astfel că toată lumea trebuie să își facă treaba și să ne îndeplinim obiectivele. Se vor plăti salariile restante la jucători și, bineînțeles, și alte datorii ale clubului”, a explicat Neluțu Varga pentru FANATIK.

Fanii lui Liverpool nu uită și nu iartă! Primire de coșmar pentru Alexander-Arnold...
Fanatik
Fanii lui Liverpool nu uită și nu iartă! Primire de coșmar pentru Alexander-Arnold la revenirea în orașul natal pentru meciul de Champions League. Video
Craiovenii pregătesc cea mai mare deplasare oltenească în Europa! Câți suporteri va avea...
Fanatik
Craiovenii pregătesc cea mai mare deplasare oltenească în Europa! Câți suporteri va avea Universitatea Craiova la Viena pentru super-duelul cu Rapid
Cosmin Olăroiu, verdict neașteptat despre FCSB: „Vor merge și în Champions League”
Fanatik
Cosmin Olăroiu, verdict neașteptat despre FCSB: „Vor merge și în Champions League”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Becali a anunțat că dorește să îl aducă la FCSB pe jucătorul cu...
iamsport.ro
Becali a anunțat că dorește să îl aducă la FCSB pe jucătorul cu 11 goluri pentru România: 'Îl vreau!'. MM Stoica a intervenit imediat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!