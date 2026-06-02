Neluțu Varga, decizie de urgență în plin haos la CFR Cluj: jucătorii şi-au depus memorii! Anunţul patronului ardelenilor. Exclusiv

Patronul CFR Cluj, Neluțu Varga, spune că va rezolva în această săptămână problemele uriașe existente la un club cu datorii de peste 25 de milioane de euro, la care insolvența bate la ușă
Cristi Coste, Ovidiu Minea
02.06.2026 | 18:45
Neluțu Varga vine de urgență la Cluj pentru a rezolva problemele de la CFR Foto: colaj Fanatik
Nu este liniște la CFR Cluja nici după plecarea plină de turbulențe a lui Daniel Pancu. Antrenorul a preferat să treacă la o echipă fără viză de Europa, Rapid București, deși putea să joace, la cârma CFR, în Conference League. „Pancone” i-a luat pe clujeni de pe locul 13 și a încheiat campionatul pe podium

Conform informațiilor obținute de FANATIK, gruparea din Gruia traversează o perioadă extrem de tulbure din punct de vedere financiar. Acest lucru a generat numeroase nemulțumiri în rândul fotbaliștilor și îngrijorare la vârful clubului.

Mai mulți jucători de la CFR și-au depus memorii pentru a-și încasa salariile

Surse din vestiarul CFR susțin că zece fotbaliști clujeni și-au depus deja memorii pentru a-și încasa salariile restante pe lunile martie și aprilie, în curând urmând să fie solicitată și retribuția pe mai. Dacă aceștia nu vor fi plătiți, pot solicita apoi să devină jucători liberi.

Situația este îngreunată de faptul că gruparea clujeană duce lipsă acută de lichidități. În plus, FANATIK a aflat că CFR a cesionat deja banii pe care trebuie să-i încaseze în vară din prima rată a drepturilor de televizare pentru sezonul 2026-2027, peste un milion de euro.

Marian Copilu ezită să semneze, insolvența bate la ușă

În actualul context, CFR Cluj caută insistent să vândă jucători, pentru a se echilibra financiar, niciun fotbalist nefiind declarat netransferabil. Pentru că situația este instabilă, există informații cum că Marian Copilu nu și-a oficializat revenirea la CFR printr-un contract.

În cazul în care CFR Cluj nu va reuși să obțină fondurile necesare redresării, clubul ar putea intra din nou în insolvență. CFR a mai trecut printr-o insolvență, în perioada 2015-2017. La finalul lui 2025, gruparea clujeană a anunțat că are datorii de peste 25 de milioane de euro, aproape șase milioane de euro din suma amintită fiind rezultatul activității din anul trecut.

Neluțu Varga vine de urgență la Cluj

Contactat de FANATIK, patronul lui CFR Cluj a dat asigurări că lucrurile vor intra în normal până la finalul săptămânii. Pentru aceasta, Neluțu Varga a spus că va veni personal la Cluj în zilele următoare.

„În două zile ajung la Cluj și o să se rezolve toate problemele care mai sunt de rezolvat, inclusiv cu jucătorii. În ceea ce-l privește pe Marian Copilu, el s-a apucat de două săptămâni de treabă și muncește cot la cot cu noi. Totul va fi în regulă la CFR Cluj până la finalul săptămânii”, a spus omul de afaceri.

Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
