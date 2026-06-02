Neluțu Varga, decizie de urgență în plin haos la CFR Cluj: jucătorii şi-au depus memorii! Anunţul patronului ardelenilor. Exclusiv

Nu este liniște la CFR Cluja nici după plecarea plină de turbulențe a lui Daniel Pancu. Antrenorul a preferat să treacă la o echipă fără viză de Europa, Rapid București, deși putea să joace, la cârma CFR, în Conference League. „Pancone” i-a luat pe clujeni de pe locul 13 și a încheiat campionatul pe podium

Conform informațiilor obținute de FANATIK, gruparea din Gruia traversează o perioadă extrem de tulbure din punct de vedere financiar. Acest lucru a generat numeroase nemulțumiri în rândul fotbaliștilor și îngrijorare la vârful clubului.

Mai mulți jucători de la CFR și-au depus memorii pentru a-și încasa salariile

Surse din vestiarul CFR susțin că zece fotbaliști clujeni și-au depus deja memorii pentru a-și încasa salariile restante pe lunile martie și aprilie, în curând urmând să fie solicitată și retribuția pe mai. .

Situația este îngreunată de faptul că gruparea clujeană duce lipsă acută de lichidități. În plus, FANATIK a aflat că CFR a cesionat deja banii pe care trebuie să-i încaseze în vară din prima rată a drepturilor de televizare pentru sezonul 2026-2027, peste un milion de euro.

Marian Copilu ezită să semneze, insolvența bate la ușă

În actualul context, CFR Cluj caută insistent să vândă jucători, pentru a se echilibra financiar, niciun fotbalist nefiind declarat netransferabil. Pentru că situația este instabilă, există informații cum că Marian Copilu nu și-a oficializat revenirea la CFR printr-un contract.

În cazul în care CFR Cluj nu va reuși să obțină fondurile necesare redresării, clubul ar putea intra din nou în insolvență. CFR a mai trecut printr-o insolvență, în perioada 2015-2017. La finalul lui 2025, gruparea clujeană a anunțat că are datorii de , aproape șase milioane de euro din suma amintită fiind rezultatul activității din anul trecut.

Neluțu Varga vine de urgență la Cluj

Contactat de FANATIK, patronul lui CFR Cluj a dat asigurări că lucrurile vor intra în normal până la finalul săptămânii. Pentru aceasta, Neluțu Varga a spus că va veni personal la Cluj în zilele următoare.

„În două zile ajung la Cluj și o să se rezolve toate problemele care mai sunt de rezolvat, inclusiv cu jucătorii. În ceea ce-l privește pe Marian Copilu, el s-a apucat de două săptămâni de treabă și muncește cot la cot cu noi. Totul va fi în regulă la CFR Cluj până la finalul săptămânii”, a spus omul de afaceri.