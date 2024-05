Neluţu Varga, declaraţie superbă la adresa lui Dan Petrescu: “Este antrenorul sufletului meu!”. Ce a spus tehnicianul după victoria cu Rapid. Exclusiv

Ardelenii au câștigat cu 3-2 meciul împotriva celor de la Rapid, iar Dan Petrescu și-a început cu dreptul noul mandat la CFR.

Dan Petrescu, debut în forță la CFR

Giuleștenii au început mai bine meciul. Rapidul a deschis scorul în minutul 16, chiar prin fostul jucător al ardelenilor, Krasniqi. Cei de la CFR Cluj s-au regrupat imediat și au egalat în minutul 20 prin Bîrligea. Feroviarii au făcut 2-1 în minutul 30 după reușita lui Otele. Nigerianul a consemnat dubla în minutul 56. Burmaz a marcat pentru Rapid în minutul 60 și a stabilit scorul final, CFR Cluj – Rapid 3-2.

“Nu avem jucători pe bancă. Acesta este problema CFR-ului“

Dan Petrescu a vorbit la finalul jocului despre Burscul și-a lăudat jucătorii. Acesta speră ca elevii săi să continue șirul de victorii și să obțină calificarea în preliminariile Conference League. Tehnicianul s-a plâns de lotul pe care îl are, spunând că ar avea mare nevoie de niște rezerve de calitate

“Am spus că nu eram pregătit atât de repede să intru în pâine și nu mi-a fost ușor. Nu vreau să iau merite pentru ce se va întâmpla în acest sezon. Am vrut să ajut patronul. Nu este ușor să câștigi 3 meciuri la rând în playoff. Rapid a jucat foarte bine. Rapid a jucat foarte bine cu FCSB, foarte bine cu Farul, cu Craiova, dar nu au luat nimic, doar un punct. Ceva se întâmplă acolo. Nu ai cum să ai jucători atât de buni și să nu obții nimic.

Indiferent cine vine aici, există un spirit pozitiv și se vrea mereu campionatul. Anul acesta nu am reușit, dar sperăm că anul viitor să reușim. Acum trebuie să ne concentrăm pe meciul viitor.

Nu avem jucători pe bancă. Acesta este problema CFR-ului. Dacă eram eu antrenor, aveam încă 3-4 jucători pe bancă care puteau să intre în locul lor (n.r. în locul lui Otele și Bîrligea). Sunt în formă excelentă amândoi, marchează goluri. Otele a făcut o partidă extraordinară.

Am avut discuții individuale cu toți jucătorii, în special cu cei cu care nu am mai lucrat. Cu Manea am avut o discuție separată pentru că îi expira contractul la finalul sezonului. Dacă va apărea altceva, va pleca, dar până atunci el este la CFR. El își dorește foarte mult să joace pentru că urmează Campionatul European. Tachtsidis, dacă mă convinge 100%, va rămâne. Primul meci m-a convins. Acum mai are 2 meciuri să îmi demonstreze. A jucat bine. M-a speriat când a luat galben“.

Neluțu Varga, mesaj superb pentru Dan Petrescu

Neluțu Varga a vorbit și el la finalul meciului despre revenirea lui Dan Petrescu în Gruia. Patronul echipei a promis că îi va aduce antrenorului jucătorii de care are nevoie pentru a reuși să facă din nou performanțe la CFR Cluj. Neluțu Varga a declarat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA:

“Este antrenorul sufletului meu, un antrenor uriaș, care ne va ajuta să reușim toate obiectivele. O să îi facem un lot așa cum își dorește, îi facem toate poftele, și îl rugăm un singur lucru: să readucă gloria la CFR Cluj”.

“El s-a asigurat că toți suntem pregătiți de acest meci”

Fotbaliștii de la CFR Cluj s-au arătat entuziasmați de revenirea lui Dan Petrescu în Gruia. Aceștia au precizat că antrenorul a pregătit bine meciul și a reușit să îi ajute din punct de vedere psihic, deși nu este de foarte mult timp la echipă.

“A fost un meci foarte bun pentru noi. Echipa a avut o evoluție bună. Am luat 3 puncte și de aceea suntem foarte fericiți. Înainte de începutul sezonului, am simțit că sunt în formă. Știam că voi înscrise multe goluri. Am jucat pe mai multe poziții, dar mereu am crezut în mine și asta m-a ajutat foarte mult.

Nu a fost o diferență atât de mare. El s-a asigurat că toți suntem pregătiți de acest meci. A analizat adversarii foarte bine și ne-a transmis să fim bine din punct de vedere mental. Cred că trebuie să rămânem cu capul pe umeri. Mai avem de jucat două finale. Trebuie să fim modesti și să dăm tot ce avem mai bun”, a explicat Otele la finalul meciului cu Rapid.

“Era foarte important să câștigăm acest meci și să avem continuitate. Cred că ne-a ajutat, ne-a dat moral, dar eram bine și o să continuăm să fim bine. Am avut mulți antrenori anul acesta. Pentru mine, nu este nimic diferit. Am mai lucrat cu domnul Petrescu, am pregătit meciul și a fost bine”, a precizat Birligea.

Rapid, favorită la locul 2

După acest succes, CFR Cluj urcă pe locul 2 în play-off-ul Superligii și devine favorită la calificarea în Conference League. Ardelenii vor juca în etapa următoare împotriva campioanei FCSB. În ultima etapă, CFR va primi vizita celor de la Farul Constanța, într-un meci care ar putea fi decisiv în ecuația calificării în cupele europene.

Rapid, în schimb, pare în derivă. Giuleștenii au acumulat un singur punct în play-off și rămân pe ultimul loc. În urmă cu mai puțin de două luni se vorbea de titlu în Giulești, însă acum fanii speră ca oficialii clubului să găsească soluții în vara pentru a redresa clubul. Rapid va mai juca în acest sezon cu Sepsi și FCSB.