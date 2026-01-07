Neluțu Varga despre „cazul Deac”: „Cipi este Cristiano Ronaldo al lui CFR Cluj! Eu cu el știm adevărul”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Clubul CFR Cluj a fost aspru criticat pentru faptul că Ciprian Deac nu a fost luat în cantonamentul de pregătire din această iarnă. Extrem de supărat pe faptul că această decizie a clubului a devenit un subiect de critică la adresa sa, Neluțu Varga a oferit toate explicațiile pentru ceea ce s-a întâmplat și a dezvăluit planurile pe care CFR le are cu Ciprian Deac, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ciprian Deac nu mai intră în planurile lui Daniel Pancu. Explicația lui Neluțu Varga: „Este o decizie strict fotbalistică!”

Ciprian Deac va schimba prefixul în curând și va împlini 40 de ani. Foarte puțini fotbaliști reușesc să performeze la această vârstă, iar mijlocașul emblematic al lui CFR Cluj se pare că nu se poate număra printre ei. Deși a făcut meciuri foarte bune și performanțe importante alături de CFR la o vârstă destul de înaintată pentru un fotbalist, în prezent nu mai intră în planurile de joc ale lui Daniel Pancu.

, iar Neluțu Varga s-a arătat extrem de deranjat de aceste speculații, așa că a explicat toată situația pentru FANATIK:

„Demult nu m-am mai supărat atât de tare din cauza unei informații de presă. Sunt extraordinar de deranjat! Că eu, Neluțu Varga, mi-aș fi bătut joc de Deac, că eu aș fi umilit legenda clubului… Cipi Deac reprezintă portdrapelul nostru, este cu adevărat simbolul acestui club cu atâtea performanțe istorice.

Am fost foarte, foarte supărat pe speculațiile care au apărut, cum că, la comanda mea, Deac ar fi fost scos din lotul care a plecat în cantonamentul din Spania. Situația este foarte clară… A fost decizia lui Daniel Pancu și are legătură doar cu fotbalul. Este o decizie strict fotbalistică, pe care A1 a luat-o, sunt convins, cu inima grea. Eu nu am intrat în detalii, nu mă ocup de partea tehnico-tactică. Nimeni nu poate juca veșnic, la un moment dat, probabil, că vârsta își spune cuvântul…”, a spus Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce funcție va ocupa Ciprian Deac în cadrul clubului din Gruia: „Pentru noi, e un Cristiano Ronaldo al lui CFR Cluj”

, iar Neluțu Varga, în semn de respect pentru ceea ce a însemnat pentru echipa ardeleană, i-a pregătit un post foarte important în interiorul clubului:

„Vă spun în premieră acum, Ciprian Deac va avea o funcție foarte importantă în club. Probabil, vicepreședinte al clubului și se va ocupa și de Academie. Va fi șeful Academiei, pentru că toți jucătorii, mai ales cei tineri, trebuie să ia exemplu de la acest fotbalist absolut uluitor. Deac este un fenomen! Niciodată în viața mea nu m-am purtat decât cu dragoste și cu onoare față de el.

Gândiți-vă, la 37 de ani, cine i-ar mai fi dat lui Deac un contract de 8-10 mii de euro pe lună? Și prelungit un an, cu opțiune de încă doi? A fost o discuție privată între mine și Cipi, ne-am înțeles noi direct, nu a insistat Dan Petrescu sau altcineva, am făcut-o pentru că acest băiat merită tot respectul! Pentru noi, Deac este un Cristiano Ronaldo al lui CFR Cluj!”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ciprian Deac, pe viață la CFR Cluj!? „Va fi un exemplu pentru toți, pentru că a fost un FOTBALIST UNIC!”

Patronul „feroviarilor” a recunoscut pentru FANATIK că mijlocașul este o legendă pentru clubul său, iar acest este motivul pentru care i-a oferit o funcție importantă în conducere. E ferm convins că Ciprian Deac este respectat de absolut toată lumea, va fi un exemplu pentru toți și, mai mult ca sigur, dacă va dori, își va încheia cariera sportivă la gruparea din Gruia.

„M-am purtat întotdeauna exemplar cu Deac. Poate să vă confirme oricând și el. De ce tocmai eu, Neluțu Varga, să fiu arătat cu degetul?! Nu e nicio supărare între mine și băiat, avem aceeași relație ca întotdeauna. Va rămâne în cadrul clubului, toți îl respectăm din toată inima pentru ce a făcut la CFR Cluj. Dacă va dori să-și încheie cariera în sport la CFR, așa se va întâmpla. Va prelua o funcție de conducere și va fi un exemplu pentru toți pentru că, într-adevăr, a fost un FOTBALIST UNIC. Și vă rog mult să scrieți asta cu majuscule”, a încheiat Neluțu Varga.