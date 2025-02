Neluțu Varga despre mina de aur pe care a cumpărat-o în Ghana. Câte milioane de dolari face pe zi! Video Exclusiv

Neluţu Varga este în această perioadă în Africa, acolo unde se ocupă de business-urile sale. a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA şi .

Neluțu Varga despre mina de aur pe care a cumpărat o în Ghana! Câte milioane de dolari se fac pe zi

Omul de afaceri din Cluj-Napoca a vorbit la FANATIK SUPERLIGA şi despre business-ul cu aur pe care îl are în Africa. Aceste afaceri se pot dovedi extrem de profitabile şi pot ajunge la 4-5 milioane de dolari pe zi.

Neluţu Varga a dezvăluit că lucrurile nu stau chiar aşa pentru că intervin multe cheltuieli, inclusiv cu oamenii, cu utilajele de extracţie şi alte cheltuieli care diminuează marja de profit:

“Eu am patru companii aici, printre care şi două academii de fotbal. Eu mă ocup aici cu munca, nu am timp de poveşti istorice că cineva este sechestrat sau are datorii.

Dacă eram atât de dator, nu stăteam o lună să mă simt bine într-o ţară caldă, când la noi este frig. Am citit şi m-a lăsat stupefiat, pur şi simplu. Au o imaginaţie fabuloasă de oameni nebuni.

(n.r. E adevărat că în minele de aur se fac 4,5 milioane de dolari pe zi?) Nu este chiar aşa. Ai taxe, ai costuri, ai oameni, salarii, motorină, utilaje… Nu este aşa de simplu.Sunt o grămadă de cheltuieli”, a spus Neluţu Varga la FANATIK SUPERLIGA.

Neluţu Varga: “Ar fi bine să se gândească la faptul că pot produce un şoc într-o familie”

Finanţatorul celor de la CFR Cluj a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că se va întoarce în ţară săptămâna viitoare şi le-a transmis un mesaj celor care au lansat zvonul că ar fi sechestrat în Africa:

“Mă voi întoarce săptămâna viitoare în România. Le doresc multă sănătate celor care n-au ce face şi inventează astfel de aberaţii. M-aş gândi să le transmit un mesaj mai intens.

Îi invit să se uite în oglindă, să vadă fiecare ce probleme are şi nu să vorbească de un alt personaj, care n-are legătură cu ei. Să îşi vadă de viaţa lor, de familia lor şi ar fi bine să se gândească la faptul că pot produce un şoc într-o familie”, a spus Neluţu Varga.