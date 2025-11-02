Sport

Neluțu Varga face anunțul momentului: „Săptămâna viitoare vine cea mai bună veste pentru CFR Cluj din ultimele șase luni”. Exclusiv

Neluțu Varga rezolvă cea mai mare problemă de la CFR Cluj! Anunțul de ultim moment făcut de finanțatorul clubului din Gruia
Cristi Coste, Gabriel-Alexandru Ioniță
02.11.2025 | 15:32
EXCLUSIV FANATIK
Neluțu Varga, anunț de maxim interes. Foto: colaj Fanatik
Omul de afaceri a dezvăluit pentru FANATIK că urmează ca în decurs de o săptămână să achite toate datoriile curente ale clubului. Astfel, jucătorii și oamenii din staff-ul tehnic vor ajunge la zi cu salariile.

Neluțu Varga a anunțat că în scurt timp va achita toate datoriile lui CFR Cluj

De asemenea, se vor face și plățile către terți, astfel încât cei de la CFR Cluj nu vor mai avea emoții cu acea monitorizare făcută de UEFA periodic din punct de vedere financiar. Și deci ardelenii nu vor mai risca să nu obțină licența necesară pentru participarea în cupele europene în sezonul viitor.

Pe data de 16 octombrie, FANATIK a scris în exclusivitate despre faptul că la data de 15 octombrie 2025, când forul a continental a efectuat cea mai recentă verificare din această perspectivă, clubul din Gruia înregistra datorii în valoare de 1.9 milioane de euro, cea mai mare parte fiind către jucători și alți angajați.

Din fericire pentru fani și pentru toți oamenii implicați la echipă, această situație se va rezolva în curând, conform anunțului făcut acum de Neluțu Varga.

„Săptămâna viitoare vine cea mai bună veste din punct de vedere financiar pentru CFR Cluj. O să plătesc toate datoriile și o să aduc situația clubului la zero, astfel că toată lumea trebuie să își facă treaba și să ne îndeplinim obiectivele. Se vor plăti salariile restante la jucători și bineînțeles și alte datorii ale clubului”, a spus Neluțu Varga pentru FANATIK. 

CFR Cluj scapă astfel definitiv de pericolul unei noi insolvențe

Așadar, în acest context se poate spune și că se elimină scenariul unei noi insolvențe la CFR Cluj. De altfel, recent, Iuliu Mureșan a vorbit în direct la FANATIK SUPERLIGA despre acest subiect și a spus că nu se punea oricum problema de așa ceva, cel puțin pentru moment:

„Deocamdată nu. Acum nu, nu există riscul ăsta. Nu se știe în viitor, vedem cum reușim să finanțăm. Clubul cheltuie destul de mulți bani, intrări sunt mult mai puține și trebuie să vedem, trebuie să facem ceva. E greu, Neluțu a ținut clubul ăsta atâția ani, ați văzut ce bani a băgat în club, sunt publice sumele.

Clubul îi datorează foarte mulți bani, a creditat clubul și nu putem decât să-i mulțumim. Tot pe el ne bazăm ca să ne asigure un buget și acum în momentul de față, pentru că nu are cine altcineva”. 

