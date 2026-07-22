Neluțu Varga, fără milă cu Iuliu Mureșan după ce și-a dat demisia de la CFR Cluj: „Nu am nevoie de oameni care fug la greu! Eu mă duc la luptă cu bărbați adevărați!”

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Sunt ape tulburi la CFR Cluj. Aşa cum FANATIK a anunţat după ce echipa a primit interdicţie la transferuri până la finalul anului 2027, în următoarele trei perioade de mercato.

Neluţu Varga, atac la Iuliu Mureşan: „Eu mă duc la luptă cu bărbaţi adevăraţi”

Mai mult decât atât, . Neluţu Varga a intervenit în forţă şi l-a atacat pe Iuliu Mureşan pentru demisie. Totodată, patronul ardelenilor a promis că situaţia financiară va fi rezolvată zilele următoare:

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„I-am semnat demisia, asta e! Omul are o etate, trebuie să înțelegem, vrea să-și crească nepoții. Nu e bai. De oameni care fug la greu, n-am nevoie, CFR Cluj nu are cum crește astfel. Mergem înainte, nicio problemă. Lasă că vin eu acasă și fac plățile, se rezolvă tot.

Eu mă duc la luptă cu bărbați adevărați, cu caracterele tari, cu războinicii. La bine, toți sunt la miere, când sunt nori și începe ploaia, toată lumea nu știe cum să fugă. Doamne ferește, ce colaps?! Băgați niște titluri… Avem conducere, cum nu?! Avem Marian Copilu, avem Cipri Deac, îl avem pe Ionuț (n.red Ionuț Ivașcu), avem președinte, vicepreședinte, directori, îl avem pe Marian Băgăcean. Ce colaps, ce haos?! Totul se va rezolva zilele viitoare.

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CFR Cluj este unul dintre cluburile puternice ale României, stați liniștiți! Suporterii, oamenii, să stea liniștit, totul se rezolvă. Jucătorii să se concentreze la meciul din cupele europene și va fi bine, știu foarte bine că eu sunt om de cuvânt”, a spus patronul echipei din Gruia pentru .

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Mureşan, mandat de succes la CFR Cluj! A dus echipa de pe locurile de play-out până pe podium

Iuliu Mureşan a preluat funcţia de preşedinte a lui CFR Cluj în octombrie 2025. A avut parte de un mandat excelent, iar, alături de Daniel Pancu au reuşit să revitalizeze echipa şi să termine campionatul pe locul 3, care le-a asigurat locul în Conference League.

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Startul de sezon este unul turbulent pentru CFR Cluj, care a primit interdicţie la transferuri şi riscă să fie exclusă din următoarele ediţii ale cupelor europene din cauza datoriilor neplătite. În prima etapă din SuperLiga, ardelenii au cedat cu 1-2 în faţa Oţelului.