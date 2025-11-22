Sport

Neluţu Varga, forţat să vândă CFR Cluj din cauza datoriilor? Dezvăluiri incendiare: „A pierdut 80 de milioane de euro”. Exclusiv

Giovanni Becali a vorbit despre posibilitatea ca CFR Cluj să fie vândută de către Neluțu Varga. Patronul ardelenilor are probleme din cauza datoriilor, iar echipa poate fi depunctată
Cristian Măciucă
22.11.2025 | 13:14
EXCLUSIV FANATIK
Neluţu Varga, forţat să vândă CFR Cluj din cauza datoriilor? Dezvăluiri incendiare: „A pierdut 80 de milioane de euro”. Marea greşeală pe care a făcut-o cu Louis Munteanu. FOTO: Fanatik
Giovanni Becali a vorbit despre problemele pe care le are CFR Cluj. Vicecampioana României riscă să fie depunctată din cauza datoriilor neplătite, iar Neluțu Varga ar putea vinde echipa.

Vinde Neluțu Varga pe CFR Cluj? Ce crede Giovanni Becali

În spațiul public a apărut informația conform căreia Neluțu Varga ar putea vinde CFR Cluj. Clubul din Gruia are probleme din cauza datoriilor și riscă să fie depunctată. Nici sportiv nu o ducă prea bine ardelenii. CFR Cluj este pe locul 12 în campionat, la 9 lungimi de play-off.

(N.r. – vinde Neluțu Varga CFR Cluj?) Cine îl cumpără? Neluțu Varga a pierdut o grămadă de bani. El a pierdut mult. Cred că a pierdut 80-90 de milioane de euro.

Asta din ce îmi spunea el mie în niște convorbiri la lojă. Întrebarea e cine îi dă banii ăștia? El vrea să mai recupereze din banii pierduți”, a declarat Ioan Becali, în exclusivitate la „Giovanni Show”.

Ratarea transferului lui Louis Munteanu, cea mai mare greșeală a lui Neluțu Varga, în opinia lui Giovanni Becali

Giovanni Becali e de părere că cea mai mare greșeală de strategie făcută de CFR Cluj în ultimele luni a fost faptul că nu l-a cedat pe Louis Munteanu. Reputatul agent de fotbaliști e convins că atacantul în vârstă de 23 de ani ar fi trebuit vândut în schimbul sumei de 10 milioane de euro. Giovanni a dat exemplu transferul lui Adrian Mutu de la Parma la Chelsea.

„Eu îți spun ceva. Dacă avea ofertă de 10.000.000 de euro pentru Louis Munteanu, trebuia să îi dea drumul. Louis Munteanu, dacă era jucător cu personalitate spunea Șefu, e șansa mea, ai dat 2 milioane pe mine și iei 10.

Cum i-am zis-o eu lui Mutu. Voiau (n.r. – Parma) 30 de milioane de la Chelsea. Până la urmă le-a dat 22-23 de milioane. I-am zis lui Mutu. Du-te la vestiar, ia ghetele că plecăm. Plecăm la București, ce nu înțelegi!

Eu când i-am zis lui Mutu să ia ghetele imediat s-a dus să ia ghetele și hai să plecăm. A, gata, v-ați pus de acord? Rezervați-ne biletele de business să plecăm la Londra.

El când a avut oferta de la Rennes de 10 milioane, la 10 milioane trebuia să aibă un contract de 1,5 milioane. Unde ia în România 1,5 milioane pe an? N-a avut om tare lângă el”, a adăugat celebrul agent FIFA.

Nelutu Varga, FORTAT SA VANDA pe CFR Cluj din cauza DATORIILOR? DEZVALUIRI INCENDIARE in direct

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
