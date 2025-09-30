Neluțu Varga forțează încă o lovitură la CFR Cluj. Așteaptă semnătura unui câștigător de Champions League cu Chelsea Londra!

Neluțu Varga nu are de gând să se oprească din transferurile de marcă făcute în această perioadă la CFR Cluj. Echipa din Gruia i-a adus deja pe și , foști fotbaliști în Premier League, iar acum își propune o nouă lovitură de senzație.

ADVERTISEMENT

Neluțu Varga îl vrea la CFR Cluj și pe Hakim Ziyech

Potrivit , ardelenii sunt interesați de aducerea lui Hakim Ziyech, fotbalist în prezent liber de contract, care ultima dată a evoluat în Qatar, la Al-Duhail, și i-au făcut deja o ofertă acestuia. În prezent în vârstă de 32 de ani, marocanul a mai jucat în cariera sa de până acum pentru Chelsea sau Ajax, printre altele. Conform sursei citate, jucătorul a cerut timp de gândire pentru a analiza oferta și astfel este de așteptat ca el să ofere un răspuns în decurs de câteva zile.