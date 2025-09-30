Sport

Neluțu Varga forțează încă o lovitură la CFR Cluj. Așteaptă semnătura unui câștigător de Champions League cu Chelsea Londra!

Neluțu Varga mai vrea să dea o lovitură de proporții pe piața transferurilor după ce i-a adus pe Zouma și Slimani! Un alt fost câștigător de Champions League alături de Chelsea este dorit în Gruia
30.09.2025 | 21:11
Nelutu Varga forteaza inca o lovitura la CFR Cluj Asteapta semnatura unui castigator de Champions League cu Chelsea Londra
Hakim Ziyech în perioada lui la Chelsea. Foto: Hepta

Neluțu Varga nu are de gând să se oprească din transferurile de marcă făcute în această perioadă la CFR Cluj. Echipa din Gruia i-a adus deja pe Kurt Zouma și Islam Slimani, foști fotbaliști în Premier League, iar acum își propune o nouă lovitură de senzație.

Neluțu Varga îl vrea la CFR Cluj și pe Hakim Ziyech

Potrivit prosport.ro, ardelenii sunt interesați de aducerea lui Hakim Ziyech, fotbalist în prezent liber de contract, care ultima dată a evoluat în Qatar, la Al-Duhail, și i-au făcut deja o ofertă acestuia. În prezent în vârstă de 32 de ani, marocanul a mai jucat în cariera sa de până acum pentru Chelsea sau Ajax, printre altele. Conform sursei citate, jucătorul a cerut timp de gândire pentru a analiza oferta și astfel este de așteptat ca el să ofere un răspuns în decurs de câteva zile.

