Neluțu Varga i-a dat mesaj lui Marius Șumudică după Csikszereda – CFR Cluj 2-3: „Suflu și în iaurt de acum încolo”

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După o nouă victorie în SuperLiga, venită în etapa a 7-a, contra celor de la FC Csikszereda Miercurea Ciuc, CFR Cluj a urcat pe locul 11 în campionat, cu 9 puncte, dar și cu o restanță, derby-ul local cu „U”. Marius Șumudică (55 de ani) dezvăluie modul în care a fost felicitat de patronul Neluțu Varga după succesul din Harghita.

Cum l-a felicitat Neluțu Varga pe Marius Șumudică după succesul lui CFR Cluj cu Csikszereda

După ce a învins pe FCSB, CFR Cluj a înregistrat, în weekend, a treia victorie în SuperLiga în acest sezon. Ardelenii, sub comanda lui Marius Șumudică, au plecat cu toate cele 3 puncte de la Miercurea Ciuc, într-un meci spectaculos. Oaspeții au deschis scorul în minutul 28 prin Biliboc, dar gazdele au egalat rapid, în minutul 33, prin Eppel. Chiar înainte de pauză, Perianu i-a adus din nou în avantaj pe clujeni cu un gol superb. Repriza a doua a început la fel de spectaculos. La doar 5 minute, Eppel a egalat din nou (2-2), după o lovitură liberă. Pe final, CFR a căutat golul victoriei și l-a găsit în minutul 83. Stefan Drazic s-a mișcat rapid după o minge respinsă de Pap și a înscris pentru 2-3.

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În direct la FANATIK SUPERLIGA, . Marius Șumudică a dezvăluit faptul că însuși patronul clubului, Neluțu Varga, l-a felicitat pentru cele trei puncte obținute. „(n.r. Ai avut o discuție cu patronul echipei după meciul de sâmbătă?) Nu, mi-a dat mesaj, m-a felicitat, atâta tot. Nu, nu îmi place să…, acum ce să vă spun… ce am făcut…”.

Marius Șumudică, paralelă cu experiența de la Rapid: „Suflu și-n iaurt de acum încolo”

În contextul relațiilor sale cu șefii de club, de experiența sa la ultimul club din România pe care l-a antrenat. „Șumi” spune că ceea ce a trăit în Giulești, la Rapid, l-a ajutat mult. În perioada petrecută la echipa sa de suflet, spune antrenorul, a avut parte de „lapte și miere” din partea unui singur om: patronul Dan Șucu.

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„Acum toată lumea zice că este un alt Șumudică. Nu, probabil am devenit mai echilibrat. Experiența Giulești m-a ajutat, fiindcă știu în ce condiții am lucrat acolo și cum am spus și la CFR, n-am avut lapte și miere decât din partea unui singur om și acel om se numea Dan Șucu. Restul știu ceea ce am pățit și suflu și-n iaurt de acum încolo.

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Asta m-a făcut să devin așa, mai echilibrat, să mă focusez pe ceea ce am de făcut și să nu mai intru în conflicte din-astea inutile și artificiale care să-mi mute focusul meu pentru ceea ce am de făcut. Și mă bucur că ieri (n.r. sâmbătă) chiar am fost apreciat de suporteri. M-am simțit extraordinar la Miercurea Ciuc. Știau că am jucat în Ungaria. Probabil a contat și asta”, a punctat „Șumi”.

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