Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Neluțu Varga i-a dat mesaj lui Marius Șumudică după Csikszereda – CFR Cluj 2-3: „Suflu și în iaurt de acum încolo”

Marius Șumudică dezvăluie faptul că a primit un mesaj de la patronul Neluțu Varga, după un nou succes al echipei sale, CFR Cluj, scor 3-2, pe terenul lui Csikszereda.
Adrian Baciu
30.08.2026 | 15:36
Nelutu Varga ia dat mesaj lui Marius Sumudica dupa Csikszereda CFR Cluj 23 Suflu si in iaurt de acum incolo
EXCLUSIV FANATIK
Neluțu Varga l-a felicitat pe Marius Șumudică după succesul lui CFR Cluj cu Csikszereda. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

După o nouă victorie în SuperLiga, venită în etapa a 7-a, contra celor de la FC Csikszereda Miercurea Ciuc, CFR Cluj a urcat pe locul 11 în campionat, cu 9 puncte, dar și cu o restanță, derby-ul local cu „U”. Marius Șumudică (55 de ani) dezvăluie modul în care a fost felicitat de patronul Neluțu Varga după succesul din Harghita.

Cum l-a felicitat Neluțu Varga pe Marius Șumudică după succesul lui CFR Cluj cu Csikszereda

După ce a învins pe FCSB, CFR Cluj a înregistrat, în weekend, a treia victorie în SuperLiga în acest sezon. Ardelenii, sub comanda lui Marius Șumudică, au plecat cu toate cele 3 puncte de la Miercurea Ciuc, într-un meci spectaculos. Oaspeții au deschis scorul în minutul 28 prin Biliboc, dar gazdele au egalat rapid, în minutul 33, prin Eppel. Chiar înainte de pauză, Perianu i-a adus din nou în avantaj pe clujeni cu un gol superb. Repriza a doua a început la fel de spectaculos. La doar 5 minute, Eppel a egalat din nou (2-2), după o lovitură liberă. Pe final, CFR a căutat golul victoriei și l-a găsit în minutul 83. Stefan Drazic s-a mișcat rapid după o minge respinsă de Pap și a înscris pentru 2-3.

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, tehnicianul clujenilor a vorbit pe larg despre acest succes important. Marius Șumudică a dezvăluit faptul că însuși patronul clubului, Neluțu Varga, l-a felicitat pentru cele trei puncte obținute. „(n.r. Ai avut o discuție cu patronul echipei după meciul de sâmbătă?) Nu, mi-a dat mesaj, m-a felicitat, atâta tot. Nu, nu îmi place să…, acum ce să vă spun… ce am făcut…”.

Marius Șumudică, paralelă cu experiența de la Rapid: „Suflu și-n iaurt de acum încolo”

În contextul relațiilor sale cu șefii de club, Marius Șumudică a ținut să aducă aminte de experiența sa la ultimul club din România pe care l-a antrenat. „Șumi” spune că ceea ce a trăit în Giulești, la Rapid, l-a ajutat mult. În perioada petrecută la echipa sa de suflet, spune antrenorul, a avut parte de „lapte și miere” din partea unui singur om: patronul Dan Șucu.

ADVERTISEMENT
Cum se explică numărul mare de cutremure devastatoare care au avut loc în...
Digi24.ro
Cum se explică numărul mare de cutremure devastatoare care au avut loc în acest an. „Pare a fi un tipar”

Acum toată lumea zice că este un alt Șumudică. Nu, probabil am devenit mai echilibrat. Experiența Giulești m-a ajutat, fiindcă știu în ce condiții am lucrat acolo și cum am spus și la CFR, n-am avut lapte și miere decât din partea unui singur om și acel om se numea Dan Șucu. Restul știu ceea ce am pățit și suflu și-n iaurt de acum încolo.

ADVERTISEMENT
Mădălina Crețu nu s-a mai putut abține, după ce soțul ei a fost...
Digisport.ro
Mădălina Crețu nu s-a mai putut abține, după ce soțul ei a fost dat afară de la FCSB: ”Amenințat cu bătaia de managerul echipei”

Asta m-a făcut să devin așa, mai echilibrat, să mă focusez pe ceea ce am de făcut și să nu mai intru în conflicte din-astea inutile și artificiale care să-mi mute focusul meu pentru ceea ce am de făcut. Și mă bucur că ieri (n.r. sâmbătă) chiar am fost apreciat de suporteri. M-am simțit extraordinar la Miercurea Ciuc. Știau că am jucat în Ungaria. Probabil a contat și asta”, a punctat „Șumi”.

ADVERTISEMENT

Neluțu Varga i-a dat mesaj lui Marius Șumudică după Csikszereda - CFR Cluj 2-3: „Suflu și în iaurt de acum încolo”

Gigi Becali i-a anunțat în direct plecarea lui Florin Tănase de la FCSB!...
Fanatik
Gigi Becali i-a anunțat în direct plecarea lui Florin Tănase de la FCSB! Fanatik a aflat echipa: „Se transferă acolo”. Update exclusiv
BREAKING. Vali Crețu continuă în SuperLiga, după ce a fost dat afară de...
Fanatik
BREAKING. Vali Crețu continuă în SuperLiga, după ce a fost dat afară de Gigi Becali de la FCSB! Update exclusiv
Andrei Nicolescu, extrem de critic după Corvinul – Dinamo 1-1: „20 de minute...
Fanatik
Andrei Nicolescu, extrem de critic după Corvinul – Dinamo 1-1: „20 de minute n-am fost în meci. Încă nu învățăm din avertismente”
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Schimbare istorică. Ion Țiriac: 'E trist că și la vârsta mea trebuie să...
iamsport.ro
Schimbare istorică. Ion Țiriac: 'E trist că și la vârsta mea trebuie să fiu aici'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!