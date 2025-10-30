Neluțu Varga i-a dat răspunsul lui Gigi Becali! Suma exorbitantă pentru care Louis Munteanu poate merge la FCSB

Louis Munteanu (23 de ani) este în continuare principala țintă de transfer al lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera îl dorește cu ardoare la FCSB, dar Neluțu Varga cere o sumă exorbitantă în schimbul fostului golgheter din SuperLiga.
Mai sunt două luni până la mercatoul din iarnă, dar telenovela transferului lui Louis Munteanu deja s-a redeschis. Mai multe cluburi de top din Europa sunt pe urmele atacantului de la CFR Cluj.
Golgheterul SuperLigii din sezonul trecut este dorit cu insistență și la FCSB, Louis Munteanu fiind feblețea patronului Gigi Becali. Neluțu Varga nici nu vrea să audă de o ofertă inferioară celei pe care ar fi primit-o în vară, în valoare de 18 milioane de euro!
„Nu există așa ceva (n.r. – ofertă de 5 milioane de euro de la Dinamo Zagreb)! Aș vrea să nu își mai dea toată lumea cu părerea despre prețul lui Louis Munteanu. Să nu mai discute nimeni sub prețul de 18 milioane de euro, plus procente!
Să nu îmi mai facă nimeni preț. Eu știu ce merită. Doar dacă primesc această sumă, va pleca. Atât costă Louis Munteanu. Ca să nu mai existe discuții. Este problema mea, eu îmi asum”, a declarat Neluțu Varga, conform prosport.ro.
În ciuda prețului exorbitant pe care Neluțu Varga îl cere în schimbul lui Louis Munteanu, Iuliu Mureșan crede că atacantul poate ajunge, totuși, sub comanda lui Elias Charalambous. Atacantul în vârstă de 23 de ani mai are contract cu vicecampioana până în vara lui 2028.
„Pentru Louis Munteanu au fost discuții și a fost foarte aproape să fie transferat. Dar, fiind un jucător așa valoros… Multe cluburi din afară încă îl urmăresc și se interesează.
Toată lumea e interesată de jucătorii buni. Da, sigur că poate pleca și la FCSB, pe o sumă corespunzătoare pleacă la orice echipă. Ați văzut că noi n-avem ideea să nu lăsăm jucători la echipele rivale”, a declarat Iuliu Mureșan, la Digi Sport.