Sport

Neluțu Varga i-a dat răspunsul lui Gigi Becali! Suma exorbitantă pentru care Louis Munteanu poate merge la FCSB

Telenovela transferului lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la FCSB continuă. Deși nu este perioadă de mercato, patronii Neluțu Varga și Gigi Becali „negociază” prin declarații publice
Cristian Măciucă
30.10.2025 | 21:30
Nelutu Varga ia dat raspunsul lui Gigi Becali Suma exorbitanta pentru care Louis Munteanu poate merge la FCSB
ULTIMA ORĂ
Neluțu Varga i-a dat răspunsul lui Gigi Becali! Suma exorbitantă pentru care Louis Munteanu poate merge la FCSB. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Louis Munteanu (23 de ani) este în continuare principala țintă de transfer al lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera îl dorește cu ardoare la FCSB, dar Neluțu Varga cere o sumă exorbitantă în schimbul fostului golgheter din SuperLiga.

Louis Munteanu, interzis la FCSB? Neluțu Varga îi cere lui Gigi Becali o sumă uriașă

Mai sunt două luni până la mercatoul din iarnă, dar telenovela transferului lui Louis Munteanu deja s-a redeschis. Mai multe cluburi de top din Europa sunt pe urmele atacantului de la CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Golgheterul SuperLigii din sezonul trecut este dorit cu insistență și la FCSB, Louis Munteanu fiind feblețea patronului Gigi Becali. Neluțu Varga nici nu vrea să audă de o ofertă inferioară celei pe care ar fi primit-o în vară, în valoare de 18 milioane de euro!

„Nu există așa ceva (n.r. – ofertă de 5 milioane de euro de la Dinamo Zagreb)! Aș vrea să nu își mai dea toată lumea cu părerea despre prețul lui Louis Munteanu. Să nu mai discute nimeni sub prețul de 18 milioane de euro, plus procente!

ADVERTISEMENT
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe...
Digi24.ro
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”

Să nu îmi mai facă nimeni preț. Eu știu ce merită. Doar dacă primesc această sumă, va pleca. Atât costă Louis Munteanu. Ca să nu mai existe discuții. Este problema mea, eu îmi asum”, a declarat Neluțu Varga, conform prosport.ro. 

ADVERTISEMENT
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost...
Digisport.ro
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost făcute publice. Surprinzător: ce a făcut victima

Cum poate ajunge Louis Munteanu la FCSB

În ciuda prețului exorbitant pe care Neluțu Varga îl cere în schimbul lui Louis Munteanu, Iuliu Mureșan crede că atacantul poate ajunge, totuși, sub comanda lui Elias Charalambous. Atacantul în vârstă de 23 de ani mai are contract cu vicecampioana până în vara lui 2028.

„Pentru Louis Munteanu au fost discuții și a fost foarte aproape să fie transferat. Dar, fiind un jucător așa valoros… Multe cluburi din afară încă îl urmăresc și se interesează.

ADVERTISEMENT

Toată lumea e interesată de jucătorii buni. Da, sigur că poate pleca și la FCSB, pe o sumă corespunzătoare pleacă la orice echipă. Ați văzut că noi n-avem ideea să nu lăsăm jucători la echipele rivale”, a declarat Iuliu Mureșan, la Digi Sport. 

  • 5 milioane de euro e cota lui Louis Munteanu pe transfermarkt.com
  • 2 goluri și 2 assist-uri are atacantul CFR-ului în acest sezon
2,37 este cota Betano pentru „2 solist” la U Cluj - FCSB
MM la Fanatik, vineri, 31 octombrie, ora 15:00. Horia Ivanovici, unu la unu...
Fanatik
MM la Fanatik, vineri, 31 octombrie, ora 15:00. Horia Ivanovici, unu la unu cu Mihai Stoica înainte de U Cluj – FCSB
Fără precedent! Ce gest este dispus să facă pentru Rapid: „Renunț la bani...
Fanatik
Fără precedent! Ce gest este dispus să facă pentru Rapid: „Renunț la bani dacă iau campionatul!”
Ion Țiriac, donație de 90.000 de euro pentru copiii din Brașov! Proiectul gândit...
Fanatik
Ion Țiriac, donație de 90.000 de euro pentru copiii din Brașov! Proiectul gândit de miliardar în orașul natal
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Denis Alibec, monitorizat de rivala lui FCSB din SuperLiga: 'E interesant pentru orice...
iamsport.ro
Denis Alibec, monitorizat de rivala lui FCSB din SuperLiga: 'E interesant pentru orice echipă din campionat'
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical....
viva.ro
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Revolta medicilor, după tragedia de la Buzău! Urgentist: „Sistemul de gărzi din România...
Jurnalul.ro
Revolta medicilor, după tragedia de la Buzău! Urgentist: „Sistemul de gărzi din România este un abuz, o condamnare la muncă silnică!”
De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor. Dezbatere aprinsă pe...
adevarul.ro
De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor. Dezbatere aprinsă pe Internet după ce cutremurul cu magnitudinea de 6,1 a zguduit țara
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. Jurnalista a...
unica.ro
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. Jurnalista a avut doi soți celebri și un iubit la fel de cunoscut. Pe primul soț l-a acuzat public că le-a furat soțiile unor prieteni / FOTO
Medicii acuzaţi de moartea unui pacient,
Observatornews.ro
Medicii acuzaţi de moartea unui pacient, "eroi" în 2015. Ar fi încercat să îşi acopere fapta
Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul...
as.ro
Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul şi autobuzul în Capitală!
Povestea proiectului „Adoptă o Casă la Roșia Montană”. Oamenii care dau o nouă...
Libertatea.ro
Povestea proiectului „Adoptă o Casă la Roșia Montană”. Oamenii care dau o nouă viață clădirilor vechi de sute de ani
10 Ani de la Colectiv | Supraviețuitorii își exprimă dezamăgirea despre modul în...
informat.ro
10 Ani de la Colectiv | Supraviețuitorii își exprimă dezamăgirea despre modul în care este trata...
Anunţul momentului după necropsie. Controverse legate de &quot;laptele uitării&quot;, medicamentul găsit lângă doctoriţa...
RTV.NET
Anunţul momentului după necropsie. Controverse legate de &quot;laptele uitării&quot;, medicamentul găsit lângă doctoriţa moartă la 37 de ani
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!