Povestea transferului lui Louis Munteanu are, în sfârșit, un deznodământ. Atacantul în vârstă de 22 de ani s-a înțeles cu CFR Cluj, după ce a primit oferte și de la FCSB și Rapid București. ”Feroviarii” se laudă cu această achiziție, iar Neluțu Varga a ținut să îi dea un răspuns lui Gigi Becali.

Neluțu Varga i-a dat replica lui Gigi Becali, după lupta pentru Louis Munteanu. „Prostii! Am făcut ceea ce facem de obicei, fără să ne dăm mari!”

Louis Munteanu va continua în Superliga României. În ultimele două sezoane, atacantul a fost împrumutat de Fiorentina la Farul Constanța, însă de data aceasta, ”Feroviarii” au plătit nu mai puțin de 2 milioane de euro.

Și Gigi Becali și l-a dorit pe Munteanu la echipă. Latifundiarul din Pipera a declarat însă că a renunțat la atacant în ultimele zile și Omul de afaceri a transmis că a recurs la acest gest pentru ca ardelenii să scoată mai mulți bani din buzunar.

Nelu Varga: „Am făcut ceea ce facem de obicei, fără să ne dăm mari!”

Neluțu Varga a venit cu un răspuns pentru Gigi Becali. Acesta a precizat că CFR Cluj a trimis cu mult timp înainte o ofertă și a catalogat declarațiile lui Gigi Becali ca niște „prostii”. Ardelenii au plătit 2 milioane de euro pentru 50% din drepturile federative ale jucătorului. Munteanu va încasa anual 360.000 de euro.

„Astea sunt prostii! Vă spun sincer, noi, CFR Cluj, am făcut oferta pentru jucător cu mult înainte de a face el sau mai știu eu cine vreun demers. Așa, să vorbim… Noi ne-am înțeles pe ceea ce convenisem cu Fiorentina.

Noi am făcut ceea ce facem de obicei. Modești, fără zgomot, pe silențios, fără să ne dăm mari! Și nu căutăm polemică, nu vrem să ne certăm cu nimeni”, a explicat Neluțu Varga, conform .

Gigi Becali a jucat la cacealma?!

„Ce să fac dacă l-am pierdut pe Munteanu? Asta e! Îl ia ăla care e mai bogat, nu? Înseamnă că e bogat mare, dacă dă 3 milioane pe un jucător. Înseamnă că i-a dat și lui Munteanu 400.000, 500.000, 600.000 de euro salariu. Nu îmi pare rău că l-a luat CFR. Eu deja renunțasem până să îl ia CFR. Am făcut ofertă de două milioane ca să îi ridic prețul.

Eu nu dădeam două milioane. Făceam si de două milioane jumate dacă era nevoie. Eu am ridicat sumele. Păi ce să fac, mă? Măcar să îi curaț de bani. Ca să pot să îi bat, trebuie să îi curăț de armament. În lupta asta trebuie să ai o strategie, e război. Și cu Șucu sunt prieten, suntem frați, dar la fotbal e război. Dar asta să știți sigur, de ridicat, am ridicat muniția. Am zis că dacă tot îl iei, măcar să te curăț”, a declarat Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

În sezonul precedent, Louis Munteanu a reușit să înscrie 12 goluri în 34 de apariții. Cota sa de piață, conform Transfermarkt, este de 1.8 milioane de euro. Atacantul în vârstă de 22 de ani s-a pregătit cu Fiorentina în această pauză competițională și a jucat în câteva amicale, astfel forma sa fizică ar putea fi una aproape de parametrii maximi. Rămâne de văzut însă când va debuta în tricoul ”feroviarilor”.