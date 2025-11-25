Sport

Neluțu Varga i-a fixat prețul lui Louis Munteanu: „Sub suma asta nu discut”. Ce echipe l-ar monitoriza pe atacantul lui CFR Cluj

Neluțu Varga a anunțat suma pentru care este dispus să îl cedeze pe Louis Munteanu! Marea echipă europeană care l-ar vrea pe atacant
Gabriel-Alexandru Ioniță
25.11.2025 | 23:15
Nelutu Varga ia fixat pretul lui Louis Munteanu Sub suma asta nu discut Ce echipe lar monitoriza pe atacantul lui CFR Cluj
ULTIMA ORĂ
Neluțu Varga a făcut anunțul momentului despre transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
Recent, în spațiul public a apărut informația conform căreia internaționalul român a început să fie monitorizat atent de ceva timp de către un club din MLS, respectiv DC United. Întrebat în legătură cu această chestiune, finanțatorul clubului din Gruia a confirmat. În plus, omul de afaceri a transmis și că de fapt există mai multe echipe interesate în prezent de transferul lui Munteanu.

Lyon îl vrea pe Louis Munteanu! Neluțu Varga a confirmat și a anunțat prețul pentru transferul atacantului de la CFR Cluj

Printre acestea se numără inclusiv Olympique Lyon. Doar că Neluțu Varga a dorit să puncteze cu această ocazie și că formațiilor respective le va fi destul de greu să-l achiziționeze pe fotbalist în fereastra de mercato din această iarnă. Asta pentru că el nu este dispus să îi dea drumul jucătorului său să plece decât pentru minim 10 de milioane de euro.

„Sunt discuții, sunt mai multe cluburi interesate de Louis Munteanu. Nu e doar DC United, mai sunt Lyon, dar și alte echipe sunt cu ochii pe el și vor să facă oferte. Oricum, suma apărută nu e cea reală. Nu discut sub 10 milioane de euro.

Decât să-l dau pe 6 milioane, mai bine îl țin pentru să joace la noi. Am avut și ofertă de 9 milioane de euro, toți banii în mână, dar am refuzat categoric.

Vreau măcar 10 milioane de euro! Munteanu e un jucător de mare calitate. Nu negociez sub 10 milioane de euro”, a spus Neluțu Varga, potrivit gsp.ro. 

Louis Munteanu, reacție savuroasă când a aflat de interesul echipei din MLS pentru el

Atacantul a fost urmărit de scouterii clubului respectiv din tribune la meciul CFR Cluj – Rapid 3-0. La finalul partidei, când a fost întrebat în legătură cu această chestiune, a mărturisit că nu știa despre acest lucru și, în plus, a apreciat că în mod normal respectivii ar trebui să rămână cu o impresie foarte bună vizavi de el după prestația sa din acest joc:

„Nu știam că am fost urmărit la acest joc. Mă bucur că sunt apreciat, eu cred că am făcut un meci bun, au avut ce să vadă. Mă bucur că am jucat bine”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
