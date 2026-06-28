Sport

Neluțu Varga ignoră avertismentul lui Gigi Becali și-l vrea pe Anderson Ceara la CFR Cluj: „500.000 de euro!”

Neluțu Varga este aproape să dea o lovitură pe piața transferurilor! CFR Cluj este aproape să-l aducă în „Gruia” pe Anderson Ceara, în ciuda faptului că brazilianul a picat vizita medicală la FCSB
Ciprian Păvăleanu
28.06.2026 | 14:41
Nelutu Varga ignora avertismentul lui Gigi Becali sil vrea pe Anderson Ceara la CFR Cluj 500000 de euro
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Neluțu Varga îl vrea pe Anderson Ceara la FCSB! Care este ultimul impediment. Foto: Colaj FANATIK
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Anderson Ceara (27 de ani), fotbalistul celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc, a fost ca și transferat la FCSB în această perioadă de mercato, însă situația sa medicală a fost unicul impediment pentru ca brazilianul să ajungă la București. Deși roș-albaștrii nu și-au dorit să se riște, Neluțu Varga pare că este gata să facă un compromis.

Anderson Ceara, la un singur pas de CFR Cluj! Care este ultimul impediment

După ce a fost refuzat de FCSB, fotbalistul cu cele mai multe driblinguri reușite din SuperLiga este gata să semneze cu o altă forță din campionatul României: CFR Cluj. Ultimul obstacol este situația medicală, iar Neluțu Varga a explicat că doctorii vor analiza situația și urmează să se ajungă la o concluzie. Rămâne de văzut dacă ardelenii vor alege să riște în privința brazilianului:

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„De noi este dorit Anderson Ceara. Este adevărat. Noi îl vrem, dar nu am ajuns încă la un compromis cu privire la subiectul acela vizavi de problema medicală. Să vedem dacă, într-adevăr, este ceva grav sau mai mult simbolic. O să discutăm mai multe săptămâna viitoare, după ce primim și noi un feedback de la doctori. Discuția este undeva la 500.000 – 600.000 de euro”, a declarat Neluțu Varga, conform digisport.ro

De ce a renunțat FCSB la transferul lui Anderson Ceara

Transferul lui Anderson Ceara la FCSB părea rezolvat, însă Mihai Stoica a dezvăluit cu lux de amănunte de ce nu s-a mai realizat mutarea. Deși clubul roș-albastru nu ar fi vrut să vorbească despre motivele medicale, ciucanii au dezvăluit primii că sud-americanul a fost refuzat din această cauză:

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„A făcut un RMN la ambii genunchi. Medicul nostru a avut o opinie. Am luat a doua opinie de la unul dintre cele mai importante nume din ortopedia românească, Bogdan Ioan Codorean. Și a mai fost opinia medicului specialist care l-a diagnosticat. Toate cele 3 opinii au coincis.

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Medicul nostru a luat legătura cu medicul de la Csikszereda, știa că a fost operat, dar nu știa că problemele sunt insurmontabile. Și aici s-a încheiat povestea. Noi nu am fi divulgat, spuneam că doar nu ne-am înțeles cu jucătorul”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport 1.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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