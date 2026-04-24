Neluțu Varga îl face pe Daniel Pancu cel mai bine plătit antrenor din SuperLiga: „Se dublează contractul!”. Cât ar urma să câștige

CFR Cluj a avut un start teribil în acest sezon, petrecând mult timp în a doua jumătate a clasamentului, însă echipa s-a redresat într-un mod incredibil sub comanda lui Daniel Pancu (48 de ani) și a reușit să obțină calificarea în play-off, fiind implicată momentan în lupta pentru un loc de cupă europeană. Ioan Becali (73 de ani) a dezvăluit la GIOVANNI SHOW că Neluțu Varga (54 de ani) îi va dubla salariul antrenorului în cazul în care CFR se va califica în cupele europene, iar acesta va investi o sumă importantă și în lotul de jucători.

Neluțu Varga îl face pe Daniel Pancu cel mai bine plătit antrenor din SuperLiga

Giovanni Becali a dezvăluit că a purtat o discuție cu Neluțu Varga, iar omul de afaceri este extrem de încântat de parcursul pe care CFR Cluj l-a avut sub comanda lui Daniel Pancu. „Feroviarii” ocupă momentan locul 3 în clasamentul play-off-ului, la 5 puncte în urma primelor două clasate, U Cluj și Universitatea Craiova. „Am vorbit cu Neluțu acum 3 zile, i-am dat un telefon, să îl întreb dacă e mulțumit. A spus, ‘Giovanni, întreabă-l pe Daniel Pancu dacă s-au aranjat salariile.

Și spune-i lui Daniel că dacă intrăm în cupele europene, i se dublează contractul’. (n.r. el are 15.000 acum) Cam așa. Mi-a spus ‘Tati, totul e plătit, mi-a zis Pancu că vrea 5-6 jucători cu salariu de 20.000 pe lună. Și împrumutați, și cumpărați, totul. Eu nu dau acest club niciodată, nu abandonez, mă duc până în pânzele albe’. Am vorbit cu Pancu, mi-a spus ‘Am stat cu patronul și m-a încântat’.

I-am spus că pe mine mă încântă de 15 ani, dar mai are… ca-n viață. A spus ‘Am mare încredere mare în el, dacă îmi ia 4-5 jucători de care am eu nevoie…’. O să mai plece jucători. Dacă ai ofertă pentru Ilie, pleacă, dacă ai ofertă pentru Korenica, pleacă”, a afirmat impresarul, în exclusivitate pentru FANATIK. Dacă salariul său va crește la 30.000 de euro pe lună, Daniel Pancu va deveni cel mai bine plătit antrenor din Superliga. .

Neluțu Varga, plan fabulos pentru următorul sezon

, ar fi dispus să investească sume importante pentru ca „feroviarii” să câștige din nou titlul. „Mi-a spus Neluțu, ‘Tati, mă gândeam să abandonez, mă gândeam că intru în faliment, iar Daniel mă duce să se bată pentru cupele europene. E un fenomen. Dacă prinde cupele europene, îi dublez salariul, îi iau jucători, tot ce vrea el’.

A venit la zi cu toate salariile. Are și un președinte capabil (n.r. Iuliu Mureșan), el a rămas cu un nume important acolo. Dacă Neluțu își termină treaba în Africa, sau unde zboară el și dispare, CFR va deveni o echipă de Champions League. Poate să bage 25-30 de milioane de euro pe an, dacă îi iese combinația la care lucrează.

(n.r. vrea să facă echipă care să ia titlul la anul) Vrea să facă o echipă care să participe chiar în Champions League, mi-a zis, la banii pe care îi va băga. A spus ‘Îi iau toate lui Pancu imediat, jucătorii pe care îi vrea’. Și Pancu mi-a spus ‘Cred că o să îmi ia. Încet-încet, scap de câțiva, am eliminat câțiva, o să fac o echipă. Îmi place aici’ ”, a afirmat Ioan Becali la GIOVANNI SHOW, emisiune moderată de Horia Ivanovici.