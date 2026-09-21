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Patronul celor de la CFR Cluj, Ioan Varga, a rămas plăcut impresionat de comunicatul transmis de Marius Șumudică în urmă cu câteva zile, în contextul în care se zvonea că ar fi dorit de alte echipe mult mai stabile financiar decât CFR. Mai mult, Șumudică are patru victorii și o remiză în 7 meciuri cu CFR Cluj.

Gestul cu care Marius Șumudică l-a cucerit pe Neluțu Varga

După o perioadă în care a fost mai degrabă retras și reținut în declarații, Varga a anunțat că echipa are obiectiv Cupa României în acest sezon. Totodată, omul de afaceri s-a declarat impresionat de mesajul pe care „Situația se redresează, încet, încet. Nu am absolut nimic ce să-i reproșez lui Marius Șumudică, eu am mare încredere în el. Își face datoria lui, noi pe a noastră și ajungem unde trebuie. Am văzut mesajul acela al lui de dragoste pentru CFR și m-a impresionat.

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. Nu am nicio emoție cu Șumudică. Situația financiară este una bună, le luăm pas cu pas și sperăm ca în decembrie să fim la zi cu toate. Deja am rezolvat multe dintre probleme.

Sincer, obiectivul nostru este Cupa României. Nu vreau să bat câmpii. Legat de campionat, întâi să intrăm în play-off și apoi discutăm mai departe„, a declarat Varga pentru

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Marius Șumudică a anunțat oficial că nu este interesat să ajungă antrenor la FCSB

Ce l-a impresionat pe Varga? Un comunicat al lui Marius Șumudică a făcut furori acum câteva zile, în contextul în care se zvonea că Gigi Becali îl dorește antrenor la FCSB. Șumudică a ținut să-i liniștească pe suporterii echipei din Gruia și i-a anunțat că nu va pleca de la CFR Cluj degrabă.

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„În ultima perioadă, . S-au scris multe, s-au spus și mai multe, iar interpretările au mers adesea mult dincolo de realitate. Simt că a venit momentul să vorbesc deschis și să pun capăt acestor speculații.

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[…] Nu mă prezint ca un om perfect. Am făcut greșeli, unele dintre ele m-au costat și mi-au afectat imaginea. Nu le neg și nu fug de ele. Dar am învățat din fiecare. Toate aceste experiențe, cu plusurile și cu minusurile lor, au clădit antrenorul și omul care sunt astăzi.

Pentru un antrenor, nu există recunoaștere mai mare decât aceasta (n.r. ca a suporterilor care-i scandează numele. Vă spun sincer: în acest moment al vieții mele, acest lucru valorează pentru mine la fel de mult precum câștigarea unui trofeu. Iar această dragoste nu o voi uita și nu o voi trăda.

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Prin acest mesaj doresc să închei, o dată pentru totdeauna, toate discuțiile privind o presupusă dorință a mea de a antrena FCSB. Gândul, energia și inima mea sunt aici, la CFR, alături de oamenii care cred în mine și în care cred și eu”, a transmis Marius Șumudică pe pagina oficială de FB a clubului.