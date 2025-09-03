Neluțu Varga, în extaz după aducerea lui Kurt Zouma în Superliga: „Sunt cel mai fericit!”

Cum a reacționat Neluțu Varga după ce ardelenii l-au transferat pe câștigătorul Champions League cu Chelsea în 2021, și al Conference League cu West Ham în 2023.

ADVERTISEMENT

Neluțu Varga, reacție sinceră după ce a reușit să îl aducă pe Kurt Zouma la CFR Cluj

CFR Cluj are un nou fundaș central, de talie mondială. FANATIK a aflat detalii din contractul oferit de CFR Cluj francezului: el a semnat pe doi ani și are opțiunea, din partea formației ardelene, de a-și prelungi ulterior înțelegerea pentru încă două sezoane.

Dacă Gigi Becali, patronul FCSB-ului, , Neluțu Varga este în al nouălea cer. Patronul fostei campioane a României consideră că noul său jucător va ridica considerabil nivelul echipei, iar CFR va redeveni o forță de temut.

ADVERTISEMENT

„De acum înainte vom fi din ce în ce mai puternici”

„Sunt cel mai fericit că am realizat transferul pe care mi l-am dorit cel mai tare! E un jucător incredibil și, mai mult, un băiat cu un caracter extraordinar. Nu doar că va aduce valoare echipei, ci va fi un exemplu în vestiar pentru colegii lui.

Îi va ajuta foarte mult să crească! A jucat la un nivel incredibil și încă mai are mult de oferit. Mă bucur enorm. De acum înainte vom fi din ce în ce mai puternici”, a spus Nelu Varga, pentru

ADVERTISEMENT

„Un nou capitol deblocat. România, Kurt Zouma este aici!”, au fost cuvintele rostite de Kurt Zouma la prezentarea sa oficială, făcută într-un mod deosebit și alături de toți oficialii lui CFR Cluj.

ADVERTISEMENT