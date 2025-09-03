Sport

Neluțu Varga, în extaz după aducerea lui Kurt Zouma în Superliga: „Sunt cel mai fericit!”

CFR Cluj este noua echipă a lui Kurt Zouma. Cum a reacționat patronul Neluțu Varga după ce a detonat bomba pe piața transferurilor din SuperLiga.
Mihai Dragomir
04.09.2025 | 01:03
Nelutu Varga in extaz dupa aducerea lui Kurt Zouma in Superliga Sunt cel mai fericit
ULTIMA ORĂ
Cum a reacționat Neluțu Varga după ce l-a adus pe Kurt Zouma la CFR Cluj. Sursa Foto: cfr1907.ro

CFR Cluj l-a prezentat oficial pe Kurt Zouma. Cum a reacționat Neluțu Varga după ce ardelenii l-au transferat pe câștigătorul Champions League cu Chelsea în 2021, și al Conference League cu West Ham în 2023.

ADVERTISEMENT

Neluțu Varga, reacție sinceră după ce a reușit să îl aducă pe Kurt Zouma la CFR Cluj

CFR Cluj are un nou fundaș central, de talie mondială. FANATIK a aflat detalii din contractul oferit de CFR Cluj francezului: el a semnat pe doi ani și are opțiunea, din partea formației ardelene, de a-și prelungi ulterior înțelegerea pentru încă două sezoane.

Dacă Gigi Becali, patronul FCSB-ului, nu a fost impresionat de mutarea realizată de „feroviari”, Neluțu Varga este în al nouălea cer. Patronul fostei campioane a României consideră că noul său jucător va ridica considerabil nivelul echipei, iar CFR va redeveni o forță de temut.

ADVERTISEMENT

„De acum înainte vom fi din ce în ce mai puternici”

„Sunt cel mai fericit că am realizat transferul pe care mi l-am dorit cel mai tare! E un jucător incredibil și, mai mult, un băiat cu un caracter extraordinar. Nu doar că va aduce valoare echipei, ci va fi un exemplu în vestiar pentru colegii lui.

Îi va ajuta foarte mult să crească! A jucat la un nivel incredibil și încă mai are mult de oferit. Mă bucur enorm. De acum înainte vom fi din ce în ce mai puternici”, a spus Nelu Varga, pentru GSP.ro.

ADVERTISEMENT
Poliţişti „atacați” de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei: zece au ajuns la spital!
Digi24.ro
Poliţişti „atacați” de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei: zece au ajuns la spital!

„Un nou capitol deblocat. România, Kurt Zouma este aici!”, au fost cuvintele rostite de Kurt Zouma la prezentarea sa oficială, făcută într-un mod deosebit și alături de toți oficialii lui CFR Cluj.

ADVERTISEMENT
Haos și revoltă în Spania: mii de oameni au oferit imagini cum rar...
Digisport.ro
Haos și revoltă în Spania: mii de oameni au oferit imagini cum rar se văd și au dus la luarea unei decizii fără precedent
  • 10 milioane de euro este cota de piață a lui Kurt Zouma
Refuz ferm pentru FCSB din partea fotbalistului din Superliga! Ce a spus Gigi...
Fanatik
Refuz ferm pentru FCSB din partea fotbalistului din Superliga! Ce a spus Gigi Becali
Adi Mutu, replică fabuloasă pentru șefii fostei sale echipe: „Puteți să schimbați 700...
Fanatik
Adi Mutu, replică fabuloasă pentru șefii fostei sale echipe: „Puteți să schimbați 700 de antrenori, tot o victorie o să aveți!”
Gigi Becali s-a dat bătut și renunță la transferul jucătorului din Superliga! Anunțul...
Fanatik
Gigi Becali s-a dat bătut și renunță la transferul jucătorului din Superliga! Anunțul patronului de la FCSB
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Mircea Lucescu, indicat drept sabotor: 'Mă făcea Ferguson, apoi suna să nu fiu...
iamsport.ro
Mircea Lucescu, indicat drept sabotor: 'Mă făcea Ferguson, apoi suna să nu fiu numit în funcție'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!