Neluțu Varga, în lojă la CFR Cluj – FCSB 2-2! Finanțatorul din Gruia a văzut meciul alături de noul „transfer”. Foto

a fost suporter de lux la derby-ul cu FCSB. El a văzut alături de patronul Neluțu Varga

Mikael Silvestre, în lojă cu Neluțu Varga la CFR – FCSB 2-2

Neluțu Varga e gata să refacă din temelii proiectul de la CFR Cluj. Echipa din Gruia are parte de un început de sezon mult sub așteptări, iar omul de afaceri pune piciorul în prag.

Aduce în Ardeal un cvadruplu câștigător de Premier League, care se va ocupa de tot ce ține de transferuri. Este vorba despre Mikael Silvestre, care a fost în loja lui Varga la CFR Cluj – FCSB 2-2. – vezi

Fost jucător timp de nouă sezoane la Manchester United și două la Arsenal, Silvestre este una dintre schimbările promise de Varga la echipă după eliminarea din cupele europene și începutul modest de campionat.

Ce a spus președintele Balaj despre venirea francezului

Mikael Silvestre n-a fost încă prezentat oficial la CFR Cluj. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a mărturisit că patronul nu a comunicat pentru moment conducerii. Doar faptul că se va ocupa personal de politica de transferuri.

„Domnul Varga ne-a spus doar că, din acest moment, el se ocupă de transferuri. El, personal. Am citit despre domnul Silvestre în ziar și altceva nu am ce să spun.

(n.r. – a ajuns Silvestre la club?). Noi nu știm nimic. Am citit doar ceea ce s-a scris. Domnul Varga ne-a spus că el se ocupă de acum înainte de transferuri. De fapt, nici nu mi-a spus mie, le-a spus colegilor mei.

Doamne ajută (n.r. – ca Neluțu Varga să se dovedească inspirat la capitolul transferuri viitoare)! Eu nu am vorbit nimic cu Silvestre, doar ce am citit în presă”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.