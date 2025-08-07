Sport

Neluțu Varga, încântat de CFR Cluj chiar și după 1-2 cu Braga: „Ne vom califica acolo”

Neluțu Varga, prima reacție după meciul CFR Cluj - Braga 1-2 din preliminariile Europa League: „Dacă vom juca la fel, ne vom califica acolo”
Gabriel-Alexandru Ioniță
07.08.2025 | 22:58
Neluțu Varga, prima reacție după CFR Cluj - Braga 1-2. Foto: colaj Fanatik

Neluțu Varga s-a declarat extrem de optmist după meciul CFR Cluj – Braga 1-2, prima manșă a turului trei preliminar din actuala ediție de Europa League.

Neluțu Varga, prima reacție după CFR Cluj – Braga 1-2: „Eu zic că-i batem. Dacă vom juca la fel, ne vom califica acolo”

Acționarul majoritar al clubului din Gruia a transmis că este mulțumit de jocul prestat de echipa antrenată de Dan Petrescu în această partidă tur de joi seară, în ciuda înfrângerii înregistrate de ardeleni.

Astfel, omul de afaceri a dorit să sublinieze că are mare încredere în antrenor și în jucători și a opinat că, dacă CFR Cluj va reuși să se prezinte la fel și în returul de săptămâna viitoare din Portugalia, atunci își va adjudeca accederea în play-off-ul din Europa League, acolo unde ar urma să dea peste învingătoarea dublei dintre Lincold Red Imps din Gibraltar și Noah din Armenia.

„Eu zic că-i batem. Ne calificăm. Dacă vom juca la fel, ne vom califica acolo. Am încredere în băieți și în Dan Petrescu. Nu e nicio problemă. Nu e un capăt de lume! Scorul de 1-2 se poate întoarce. Doamne ajută!

Sper ca băieții să fie bine. Nu pot decât să-i felicit. De aici încolo vedem mai departe ce va fi la retur. Sper să fim bine pregătiți și să facem ce avem de făcut, adică să ne calificăm”, a spus Neluțu Varga, potrivit gsp.ro.

Dan Petrescu, scandal monstru după CFR Cluj – Braga

Antrenorul echipei din Gruia a făcut un adevărat iureș la conferința de presă susținută la finalul partidei. Tehnicianul a contestat în termeni duri arbitrajul, în principal prin prisma acelei faze petrecute în minutul 69, atunci când ardelenii au solicitat acordarea unei lovituri de la 11 metri după un duel între Bosec și Zalazar.

Atunci, Petrescu a protestat vehement pe marginea terenului și a fost și avertizat cu un cartonaș galben de către „centralul” azer Masiyev, după ce făcuse o astfel de criză de nervi și în prima repriză.

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
