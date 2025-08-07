Neluțu Varga, încântat de CFR Cluj chiar și după 1-2 cu Braga: „Ne vom califica acolo”

Neluțu Varga s-a declarat extrem de optmist după meciul , prima manșă a turului trei preliminar din actuala ediție de Europa League.

ADVERTISEMENT

Neluțu Varga, prima reacție după CFR Cluj – Braga 1-2: „Eu zic că-i batem. Dacă vom juca la fel, ne vom califica acolo”

Acționarul majoritar al clubului din Gruia a transmis că este mulțumit de jocul prestat de echipa antrenată de în această partidă tur de joi seară, în ciuda înfrângerii înregistrate de ardeleni.

Astfel, omul de afaceri a dorit să sublinieze că are mare încredere în antrenor și în jucători și a opinat că, dacă CFR Cluj va reuși să se prezinte la fel și în returul de săptămâna viitoare din Portugalia, atunci își va adjudeca accederea în play-off-ul din Europa League, acolo unde ar urma să dea peste învingătoarea dublei dintre Lincold Red Imps din Gibraltar și Noah din Armenia.

ADVERTISEMENT

„Eu zic că-i batem. Ne calificăm. Dacă vom juca la fel, ne vom califica acolo. Am încredere în băieți și în Dan Petrescu. Nu e nicio problemă. Nu e un capăt de lume! Scorul de 1-2 se poate întoarce. Doamne ajută!

Sper ca băieții să fie bine. Nu pot decât să-i felicit. De aici încolo vedem mai departe ce va fi la retur. Sper să fim bine pregătiți și să facem ce avem de făcut, adică să ne calificăm”, a spus Neluțu Varga, potrivit

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu, scandal monstru după CFR Cluj – Braga

Tehnicianul a contestat în termeni duri arbitrajul, în principal prin prisma acelei faze petrecute în minutul 69, atunci când ardelenii au solicitat acordarea unei lovituri de la 11 metri după un duel între Bosec și Zalazar.

ADVERTISEMENT

Atunci, de către „centralul” azer Masiyev, după ce făcuse o astfel de criză de nervi și în prima repriză.