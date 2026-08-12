Sport

Neluțu Varga încearcă lovitura anului: Adrian Mutu la CFR Cluj! Prima reacție a patronului. Exclusiv

Refuzat de Marius Șumudică, Neluțu Varga pregătește marea lovitură și se află în negocieri cu Adrian Mutu. „Briliantul” ar fi tentat de o aventură în Gruia, în ciuda problemelor financiare intens vehiculate.
Cristi Coste
12.08.2026 | 19:07
Nelutu Varga incearca lovitura anului Adrian Mutu la CFR Cluj Prima reactie a patronului Exclusiv
breaking news
Patronul Varga este în negocieri avansate cu Adrian Mutu
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Marius Șumudică a negociat la sânge cu Neluțu Varga timp de câteva zile revenirea la CFR Cluj. Nu a fost să fie, iar acum patronul celor de la CFR Cluj e pregătit să dea lovitura. Momentan, de echipă se ocupă interimarul George Ciorceri, însă Varga insistă pentru un nume de calibru: Adrian Mutu.

Neluțu Varga încearcă să-l convingă pe Adrian Mutu să vină la CFR Cluj, după ce a fost refuzat de Șumudică

Conform surselor FANATIK, negocierile dintre Mutu și Varga au mari șanse de reușită. „Briliantul” este momentan fără angajament și nu este speriat de problemele financiare din Gruia. Mai mult, patronul Varga ar fi dispus să-i îndeplinească lui Mutu cerințele ca să accepte o nouă experiență în Gruia.

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În urmă cu 24 de ore, Neluțu Varga anunța pentru FANATIK că negocierile cu Marius Șumudică au căzut. „Nu m-am ocupat eu de negocierile cu Marius Șumudică. Am aflat de la voi că nu o să vină. Marian Copilu o să se ocupe în continuare de această problemă”, a declarat patronul CFR-ului.

Neluțu Varga confirmă că Adrian Mutu este pe „lista sa scurtă”, însă nu vrea să se grăbească în a lua o decizie

Acum, Neluțu Varga a confirmat pentru FANATIK că Adrian Mutu este pe „lista sa scurtă”. „Adrian Mutu este o variantă foarte interesantă pentru noi. Pot să vă confirm că este pe lista scurtă din care vom alege viitorul antrenor. Dar, așa cum am mai spus-o, nu ne grăbim și o să luăm cea mai bună decizie pentru club. Nu pot să spun acum că Adrian Mutu va fi noul antrenor al CFR Cluj, dar Adrian Mutu este pe lista mea scurtă”, a declarat Neluțu Varga pentru FANATIK.

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Din informațiile FANATIK, Mariu Șumudică nu a acceptat să vină la Cluj fără întregul său staff, care este numeros. „Șumi” lucrează cu acest staff de mai bine de 10 ani și nu acceptă să meargă la nicio echipă fără oamenii săi în care are încredere.

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Din staff-ul lui Marius Șumudică fac parte antrenorii secunzi Cristi Petre, Gabriel Mărgărit și Sener Gencturk, precum și fiul său, Marius Șumudică Jr., care activează ca analist video. Ultima oară la Al-Okhdood, Marius Șumudică i-a mai avut în staff pe preparatorul fizic Ștefan Anghel și pe antrenorul de portari Cornel Cernea.

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Adrian Mutu este pregătit să revină la CFR Cluj, echipă pe care a pregătit-o acum doi ani

Adrian Mutu nu este străin de CFR Cluj. Briliantul a demisionat de la cârma echipei din Gruia în septembrie 2024, imediat după umilința trăită în sferturile Cupei României, 0-4 pe terenul Corvinului. Mutu a fost atunci înlocuit de Andrea Mandorlini, însă readucerea italianului pe banca celor de la CFR Cluj nu s-a dovedit a fi inspirată.

Interesant, antrenorul celor de la Corvinul, Florin Maxim, anunța în acel moment că Mutu ar fi fost „săpat” de jucători. ”Am vorbit (n.r. cu Adrian Mutu), dar ce să mai vorbești…?! Ce altceva să mai discuți după scorul ăsta?! Mutu era foarte supărat.

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Din punctul meu de vedere, a făcut o greșeală că și-a dat demisia. El îi atenționase pe jucători și la conferința de dinainte de joc. Mă rog, uneori jucătorii au tendința să elimine antrenorul crezând că el e răul”, insinua atunci Maxim.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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