Neluțu Varga încearcă marea lovitură: Cosmin Olăroiu la CFR Cluj!

Marius Șumudică a intrat în dizgrația lui Neluțu Varga, după ce a ratat calificarea în grupele Ligii Campionilor și Europa League, astfel că tehnicianul a fost demis de la .

CFR Cluj îl dorește pe Cosmin Olăroiu

Potrivit , Cosmin Olăroiu este unul dintre tehnicienii doriți de Neluțu Varga la CFR Cluj.

Cosmin Olăroiu este liber de contract din luna februarie, după ce s-a despărțit de Jiangsu Suning, club care, între timp, s-a desființat. În plus, Olăroiu se află într-un proces cu fosta sa echipă, din cauza restanțelor financiare.

Sursa citată mai notează că CFR Cluj a luat legătura cu Cosmin Olăroiu și Dan Petrescu, cel din urmă fiind principala țintă a campioanei României. Însă, ambii au refuzat să poarte negocieri clare, deoarece Marius Șumudică încă nu plecase, în mod oficial, de la echipă.

Cosmin Olăroiu, uluit de ceea ce a trăit la Jiangsu Suning

În luna mai, despre deziluzia pe care a trăit-o la Jiangsu Suning, echipă care s-a desființat după ce a cucerit titlul de campioană.

„După un an în care împreună cu jucătorii am făcut eforturi foarte mari, am stat foarte mult închişi, pentru că se juca într-un sistem bubble, şi stăteam cantonaţi cu lunile doar pentru meciuri şi antrenamente. La sfârşit, nici măcar nu ne-a mulţumit nimeni pentru că am câştigat titlul. Pe teren a fost singura sărbătoare, că s-a câştigat titlul.

Cred că toată lumea era supărată. Sunt enorm de multe de spus, dar asta a fost decizia lor.

Deranjant e faptul că nu au avut curajul. Dacă eu sunt preşedintele unui club vin şi spun: asta e situaţia, să vedem ce putem să facem.

Nici măcar nu au vrut să apară. O laşitate rar întâlnită. N-au venit nici măcar să discute, nu mai vorbim de restul de plăţi. Nu există aşa ceva pentru ei.

Am trăit o mare minciună, aşa se numeşte. Ai câştigat, după care totul s-a năruit. Preşedintele declarând imediat după câştigarea trofeului că e abia începutul pentru ce va face cu Jiangsu Suning.

Era greu să menţii un echilibru mental. Jucătorii erau neplătiţi. Am avut zile când jucătorii nu s-au antrenat pentru că nu au vrut, au refuzat. Am gestionat în felul că eu am discutat cu ei, au ieşit la antrenament, au făcut un antrenament. Câteva ture şi stretching ca să nu fie amendaţi. I-ar fi amendat! Preocuparea lor era să le ia bani la jucători, nu să le dea. Să joci fără bonusuri, fără salarii”, declara Cosmin Olăroiu, în luna mai, pentru .