Neluțu Varga, întăriri pentru Mandorlini. A semnat pe 3 ani cu CFR Cluj. Exclusiv

Neluțu Varga betonează CFR Cluj pentru următoarele sezoane cu o mutare tare. Din informațiile FANATIK, Alin Fică, mijlocașul care în vara acestui an a fost la un pas de a se transfera la Rapid, a semnat prelungirea contractului cu CFR Cluj.
Alin Fică, fotbalistul român cotat la 3 milioane de euro de Transfermarkt.com, a semnat prelungirea contractului cu CFR Cluj. FANATIK a aflat că noul contract se întinde pe o perioadă de 3 ani, până în 2029. Alin Fică mai avea înțelegere cu clubul alb-vișiniu până la finalul sezonului.
Cristi Balaj, fostul președinte al lui CFR Cluj, a anunțat în direct la FANATIK SUPERLIGA că șefii clubului din Gruia îi vor propune prelungirea contractului lui Alin Fică. FANATIK a aflat că lucrurile s-au rezolvat, jucătorul a semnat și va pune umărul la performanțele ardelenilor.
