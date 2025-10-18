Sport

Neluțu Varga, întăriri pentru Mandorlini. A semnat pe 3 ani cu CFR Cluj. Exclusiv

Neluțu Varga i-a pregătit întăriri lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj! Fotbalistul a semnat pe 3 ani cu echipa din Gruia după o întreagă „telenovelă”.
Cristi Coste, Răzvan Rădulescu
18.10.2025 | 12:39
Neluțu Varga a făcut o mutare interesantă la CFR Cluj. Jucătorul a semnat deja cu echipa din Gruia. Foto: colaj Fanatik.

Neluțu Varga betonează CFR Cluj pentru următoarele sezoane cu o mutare tare. Din informațiile FANATIK, Alin Fică, mijlocașul care în vara acestui an a fost la un pas de a se transfera la Rapid, a semnat prelungirea contractului cu CFR Cluj.

Neluțu Varga, întăriri pentru Mandorlini la CFR Cluj! Alin Fică a semnat pe 3 ani

Alin Fică, fotbalistul român cotat la 3 milioane de euro de Transfermarkt.com, a semnat prelungirea contractului cu CFR Cluj. FANATIK a aflat că noul contract se întinde pe o perioadă de 3 ani, până în 2029. Alin Fică mai avea înțelegere cu clubul alb-vișiniu până la finalul sezonului.

Cristi Balaj, fostul președinte al lui CFR Cluj, a anunțat în direct la FANATIK SUPERLIGAșefii clubului din Gruia îi vor propune prelungirea contractului lui Alin Fică. FANATIK a aflat că lucrurile s-au rezolvat, jucătorul a semnat și va pune umărul la performanțele ardelenilor.

Știre în curs de actualizare…

Cristi Coste
Cristi Coste
