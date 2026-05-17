Neluțu Varga, intervenție rară în direct: „Vom aduce 7-8 jucători de top!”. A divulgat planul de Champions League la CFR Cluj

CFR Cluj și-a asigurat participarea în preliminariile Conference League, după un sezon pe care îl începuse extrem de dezamăgitor. Neluțu Varga a intrat în direct la „Giovanni Show” și a vorbit despre performanța atinsă de Daniel Pancu și elevii săi. Ce i-a transmis antrenorului român și ce promisiune i-a făcut pentru a-l convinge să rămână.

Neluțu Varga, mesaj în direct pentru Daniel Pancu

Situația de la CFR Cluj nu a fost cea mai pașnică în ultima perioadă. după ce Rapid și-a manifestat interesul pentru antrenorul român. Patronul lui CFR Cluj a intrat duminică, 17 mai, în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre performanța atinsă de clubul său în acest sezon. Principalul finanțator al „feroviarilor” și-a prezentat scuzele față de Daniel Pancu și i-a promis că îi va îndeplini toate dorințele pentru a-l convinge astfel să continue pe banca echipei. „Îl felicit pe Pancu și pe băieții noștri. Au făcut un lucru nemaipomenit, superb. Sunt foarte mulțumit din punctul ăsta de vedere și îmi cer scuze public. Din cauza speculațiilor care au fost prin presă, eu fiind departe, primeam mesaje doar prin presă. Nu eram actualizat cu toate informațiile și pe calea asta vreau să-mi cer scuze de la Daniel, pentru că eu știu ce am vorbit cu el și el mi-a promis un lucru. Iar eu încerc să mă țin de cuvânt față de ceea ce i-am promis. Nu e simplu, a fost un an greu. Ceea ce pot să spun, de aia am fost și plecat atâta timp, că am încercat să să recuperez bănuții pierduți în afară, în minerit, și acum probabil că mi se rezolvă problemele. Dacă Dumnezeu îmi ajută, săptămâna asta rezolv totul și îi voi îndeplini toate doleanțele.

Îi dau continuitate cu toată inima. Îmi pare rău pentru tot ceea ce s-a întâmplat și s-a vehiculat, au fost foarte multe speculații, recunosc că am fost injectat din multe locuri. Eu fiind departe… fiecare interpretează cum primește informația, dar nu l-am făcut niciodată nesimțit. Am spus că este o nesimțire să mă lase la greu, atâta timp cât eu i-am dat toată inima pe masă, iar când va fi bine se va vedea. Cine a fost la greu, va fi și la bine. Acum ar fi nedrept pentru mine să vin acasă în forță și să el să nu fi beneficiat și de lucrurile bune. (n.r. – Mai vine Marian Copilu sau nu?) Marian Copilu este deja încorporat în club, cred că s-a și semnat contractul. El este prezent, muncește deja, este acolo. (n.r. – Ce funcție va avea?) Director general. Domnul Iuliu Mureșan va fi numărul unu, Marian Copilu al doilea și după restul ierarhiei, director economic, director sportiv”, a spus inițial Neluțu Varga.

Planul lui Neluțu Varga la CFR Cluj

Ulterior, patronul lui CFR Cluj a transmis ce plan are pentru echipă în vara acestui an. Neluțu Varga vrea să clădească din nou o echipă puternică „Preconizăm că vom aduce 7-8 jucători de top. Nu din aceia care vor să piardă vremea. Vreau jucători care să ajute și să ridice nivelul, să nu ne facem de râs în Europa. Avem câteva ținte pregătite!”, a mai spus Neluțu Varga în direct la „Giovanni Show”.

Ce a spus Daniel Pancu despre Neluțu Varga după Dinamo – CFR Cluj 0-0

Daniel Pancu s-a declarat mulțumit după meciul cu Dinamo de faptul că echipa și-a îndeplinit obiectivul calificării în cupele europene cu o etapă înainte de finalul sezonului. „În momentul de față aș vrea să rămân la CFR, dar să am condiții. Patronul poate spune ce vrea, dar la fel o să fac și eu. Sper să fiu inspirat și să iau decizia cea mai bună. Nu e doar Rapid interesată de antrenorul Daniel Pancu. În alte condiții poate plecam de la CFR Cluj. Nu are răutate. El ține foarte mult la echipa asta. Nu ai cum să te superi pe el. Probabil a înțeles că sunt ca și plecat și își dorește să rămân”, spunea Daniel Pancu după meci.