Neluțu Varga l-a pus la punct instant pe Louis Munteanu: „În locul lui aș tăcea!”

Tensiuni la CFR Cluj. Neluțu Varga, patronul clubului, a reacționat după atacul lui Louis Munteanu. Ce l-a enervat pe omul de afaceri. „În locul lui aș arăta mai mult fotbal, decât să vorbesc”.
Alex Bodnariu
05.12.2025 | 00:17
Nelutu Varga la pus la punct instant pe Louis Munteanu In locul lui as tacea
Neluțu Varga a auzit declarațiile lui Louis Munteanu și a ieși la atac
Neluțu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a ieșit la atac după declarațiile date de Louis Munteanu. Atacantul echipei din Gruia s-a plâns la finalul meciului din Cupă cu Metaloglobus de felul în care a fost tratat de conducerea clubului, iar omul de afaceri nu a ezitat și i-a dat replica.

Louis Munteanu, atac la adresa conducerii CFR după 1-1 cu Metaloglobus

Louis Munteanu a fost un car de nervi după duelul din Cupa României cu Metaloglobus. Atacantul celor de la CFR Cluj a dat de înțeles că ar putea pleca de la echipă în această perioadă de transferuri. Vârful a precizat că acest lucru se putea întâmpla încă din vară, însă mutarea a fost blocată.

Atacantul s-a plâns de felul în care a fost tratat de oficialii din Gruia. Neluțu Varga a declarat în repetate rânduri că vrea să scoată o avere de pe urma transferului lui Louis Munteanu și chiar a recunoscut că a refuzat oferte de milioane de euro.

Mai mult, fotbalistul a precizat că în vară a fost menajat la antrenamente pentru a nu risca o accidentare care să pericliteze un posibil transfer, însă a fost băgat total nepregătit în meciurile din cupele europene.

Ioan Varga, nemilos cu Louis Munteanu. „Până atunci să joace fotbal!”

Neluțu Varga a auzit declarațiile lui Louis Munteanu și a luat foc. Patronul celor de la CFR Cluj e de părere că fotbalistul nu ar trebui să iasă cu astfel de acuzații la conferințe de presă și că ar trebui să se concentreze pe evoluțiile sale.

„În locul lui aș arăta mai mult fotbal, decât să vorbesc. El e un simplu jucător. Să arate pe teren ce trebuie să arate! Nu este ofițer de presă, jurist sau director sportiv al clubului. Când o să fie în locul lor, atunci să vorbească. Până atunci să joace fotbal!

Dacă este atât de convins că a avut o sută de oferte atât de mari și de bune, de ce nu a venit el cu o ofertă? El să-și vadă de treaba lui și să arate fotbal! În locul lui aș tăcea din gură”, a precizat Neluțu Varga, conform ProSport.

Alex Bodnariu
