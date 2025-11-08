Neluțu Varga l-a sunat pe Gigi Becali după ce a căzut transferul lui Louis Munteanu la FCSB. Voia să-i dea el bani jucătorului să plece de la CFR: ”Să vezi cum stă el în tribună!”

ADVERTISEMENT

CFR Cluj și FCSB ajunseseră la o înțelegere pentru transferul lui Louis Munteanu la campioana României. Gigi Becali a povestit la FANATIK SUPERLIGA de ce a căzut tranzacția și ce a vorbit cu Neluțu Varga.

Ce au discutat Gigi Becali și Neluțu Varga după transferul picat al lui Louis Munteanu

Patronul FCSB a dezvăluit faptul că Neluțu Varga a fost dispus să renunțe la o sumă de bani din transferul lui Louis Munteanu, suma respectivă urmând să intre în conturile jucătorului la semnătură.

”Neluțu Varga m-a sunat pe mine și a zis: ‘Îi mai dau și eu, din banii mei’. A zis că îi mai dă 100.000 și el. Să îi dau lui 4,4 milioane și să îi dau 100.000 lui Munteanu la semnătură. Adică renunța și el la 100.000. De unde că nu a vrut jucătorul.

(n.r. – Cred că e supărat tare Neluțu) Stai, mă. Mi se pare că 500.000 dădea. Nu mai țin minte. Cum ar veni câte 100.000 pe an. Cum ar veni, îi dădeam 500.000 lui (n.r. – lui Louis Munteanu) la semnătură.

Eu i-am zis lui, dar pe el nu-l interesa, voia 60.000 bani curați. 100.000 însemna 8.000 pe lună. Erau 53.000 pe lună, dar el vrea 60.000 bani curați. Neluțu era în Dubai și mi-a zis că are nevoie de bani pentru o afacere de nu știu câte zeci de milioane.

Mi-a spus și mie: ‘Dacă vrei bagi bani’. Nu știu cât, pe numele lui Luțu, într-o societate. Și după aia a zis că să dau 5 milioane și scot 15 în două săptămâni. I-am zis: ‘Băi, Neluțule, eu nu mai am nevoie de bani’. Nu știu, cum fac ei, cu criptomonede din astea”, a declarat Becali, la .

Gigi Becali, anunț clar despre viitorul lui Louis Munteanu

Gigi Becali a mărturisit că din acest moment nu mai este interesat de transferul lui Louis Munteanu și crede că jucătorul vrea să-și ducă la final contractul cu CFR Cluj și să plece liber pentru a încasa o sumă mai mare de bani la semnătură.

”(n.r. – Deci Louis Munteanu a refuzat 500.000 la semnătură?) Nu mai țin minte cât au fost 100.000 sau 200.000 parcă. Mi se pare că la 200.000 renunța Neluțu.

(n.r. – Mai rămâne în picioare Louis Munteanu sau s-a terminat definitiv telenovela asta?) Dacă Domnul m-a ferit acum, apăi la revedere, mă mai interesează pe mine? Nu mă mai interesează. El acum încă mai putea fi salvat.

E supărat Neluțu, mai ales că am înțeles că Louis ar cam vrea (n.r. – să se transfere la FCSB), dar e hoțul hoților. Mai are doi ani de contract și a zis: ‘De ce să mai semnez, că mai stau doi ani, fac 25 de ani și atunci iau eu 4-5 milioane la semnătură’. Nu e normal, dar știi ce a zis Neluțu, că i-am zis: ‘Bine, să vezi ce stă el în tribună’.

Eu i-am spus lui Neluțu așa: ‘Pune-l să mai semneze pe încă un an în plus’. Și dacă nu semnează, asta însemnă că e intenția lui. Sută la sută a pierdut Louis Munteanu. Într-un an și jumătate îl băgam la Liverpool. Mă duceam eu antrenor acolo și îl luam cu mine”, a spus Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Motivul pentru care au picat transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB

Jucătorii Louis Munteanu și Lindon Emerllahu ar fi trebuit să vină vineri dimineață în București pentru face vizita medicală înainte de transferurile la FCSB, însă din cauza pretențiilor internaționalului român.

”Îi dădeam 30.000 de euro salariu, numai că făceam niște facilități ca să ia 45.000 de euro din premiere. Am fost la biserică și am zis. ‘Doamne, tu să hotărăști dacă e ceva’. Era 99%, tot, tot, tot. Când am ieșit de la biserică am întrebat dacă jucătorii sunt la București.

L-am sunat pe Louis Munteanu și mi-a zis: ‘Nea Gigi, știu că sunt bonusuri, dar eu vreau 60.000 de euro curat, pe contract’. I-am zis: ‘Ești nebun, vrei să iei dublu cât Tănase? Nu poate să ia nimeni mai mult decât Tănase’.

Lasă că nu se supără Tănase. E prietenul meu, dar nu fac eu așa ceva, nu e vorba de supărare. Puteam să fac cum am făcut cu Tănase. A luat un milion anul trecut. Facilități de premiere. Dacă Tănase a cerut 35.000 de euro și i-am zis că de 30.000 de euro nu sar”, a afirmat Becali.