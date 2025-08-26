Neluţu Varga, lăudat de Mitică Dragomir după filmarea virală de pe TikTok: “Spuneau că e sechestrat, dar el nu poate să îşi care aurul! Are o mină sigur”. Câţi bani face omul de afaceri

CFR Cluj stă pe un butoi de pulbere în această perioadă. Eliminată din Europa League și cu un parcurs dezastruos în campionat, formația din Gruia este ca și în play-off-ul Conference League. .

Neluțu Varga l-a impresionat pe Dumitru Dragomir cu lingourile de aur: „E tare de tot financiar”

Cu o cantitate semnificativă de lingouri de aur lângă el, Neluțu Varga a părut pe TikTok, iar imaginile cu patronul lui CFR Cluj s-au viralizat în spațiul public. Videoclipul a ajuns și în atenția lui Dumitru Dragomir, care a avut reacții savuroase în direct la Profețiile lui DON Mitică.

„Neluțu a ieșit cu niște saci de aur acum, a dat lovitura, a cumpărat niște mine. Nu ai văzut? E tare de tot financiar. Are niște datorii mici, dar… Înseamnă că de-asta stătea pe acolo. Ziceau ăștia că e fugărit, nu știu ce, că e sechestrat. Când colo, el își exploata mina lui de aur. Neluțu nu putea să care aurul.

Ca în cazul lui Gigi Becali, când spuneau că a sărăcit, că nu mai are, dar el avea 500 de hectare de locuri de casă. (n.r. i-a zis că are 1.700 kg de aur și îi mai vin până la 2.300 kg) Mă bucur pentru el, bravo, Neluțule, ești băiat deștept.

Cum să nu cred că are aurul ăsta, eu zic că are mai mult. Nu e miliardar, nici Becali nu e miliardar, se apropie, dar nu e. Frații Dedeman, Țiriac sunt miliardari. Are o mină de aur, da. Lăsați-mă în pace. Voi credeți că Neluțu Varga e un prost? Sunt oameni care au reușit pe forțele lor.

„Are o mină de aur Varga. A dat lovitura”

Cel de la Craiova, vorbesc de Rotaru, este unul dintre pricopsiții oameni ai acestei țări. Neluțu Varga, ținea el echipa asta cu buget de 14 milioane de euro pe an, să iasă de 5-6 ori campioană. Voi îmi spuneți mie că stă prost financiar? E Gigi Becali, e Dan Șucu. Mai sunt vreo doi. Și ăla de la Botoșani (n.r. Iftime). Nu bagă bani mulți, dar este harnic.

Are o mină de aur Varga, da. Lăsați-mă cu vrăjeala. Bineînțeles că are mină. După părerea mea, a băgat cel puțin 60 de milioane de euro și scoate 400-500 de milioane de euro cu mina, cu aurul. Vine cu o basculă plină de aur, dar e bună și aia. A dat lovitura bineînțeles”, a declarat Dumitru Dragomir, la Profețiile lui DON Mitică.