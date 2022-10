Neluțu Varga le pregătește o surpriză fotbaliștilor de la CFR Cluj după meciul cu Sivasspor: „O să le facem o bucurie”

CFR Cluj a plecat cu un moral bun în Turcia, acolo unde va disputa penultima etapă a grupelor Conference League în compania celor de la Sivasspor. În tur, formația lui Dan Petrescu a pierdut la limită, însă victoriile cu Slavia și parcursul bun din SuperLiga le-au dat aripi ardelenilor.

Neluțu Varga îi va răsplăti pe jucătorii CFR-ului dacă vor face o surpriză plăcută cu Sivasspor

Dacă pleacă neînvinsă din Turcia, CFR Cluj și-ar prelungi seria de opt meciuri consecutive fără înfrângere. Mai mult decât atât, , după ce înaintea meciului din weekend cu ”U” Cluj, patronul campioanei României le-a oferit salariile cu 48 de ore mai devreme, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Astfel, dacă , aflat în Turcia cu echipa, Neluțu Varga le va oferi o primă jucătorilor.

„Dorința noastră este să fim cât se poate de corecți față de ei și față de ce înseamnă clubul CFR, tot ce înseamnă angajații noștri. În momentele grele, când a avut clubul probleme financiare, am încercat să ieșim din impas și să ducem steagul corect.”

Neluțu Varga, înaintea meciului Sivasspor – CFR Cluj: „Și banii contează”

„Eu cred că și banii contează, până la urmă pentru asta joacă, pentru faimă și prestigiu. Nu cred că doar banii îi motivează, cred că au și sentimentul de campioni, ca să demonstreze că merită să ajungă acolo unde ne dorim.

Eu zic că, în principiu, anul acesta ne-am dorit foarte mult să ajungem în Champions League sau măcar în Europa League, dar din cauza ghinionului pe care l-am avut în primele meciuri, nu am reușit. Ne-am resemnat și am încercat să continuăm, totuși, pe linia pe care am reușit să ne calificăm, să facem cât se poate de bine.

(n.r – primă după meciul cu Sivasspor) Cu siguranță! Dacă vor face mâine o surpriză plăcută, o să le mai facem o bucurie”, a declarat Neluțu Varga, pentru .

Dan Petrescu, criză de nervi la conferința de presă dinaintea partidei cu Sivasspor

Deranjat de întrebarea unui jurnalist român aflat în Turcia, Dan Petrescu a răbufnit și i-a promis că nu o să-i mai răspundă niciodată.

„Nu e o întrebarea pentru mine asta. Pui numai întrebări d-astea care… nici nu-ți mai răspund. Vezi că domnul Varga e la hotel, du-te și întreabă-l.

Cu tine nu mai vorbesc niciodată, jur, nici nu-ți mai răspund. Păi așa face mereu ăsta, mă, dă-l în m****i mă-sii!”, a reacționat Dan Petrescu la conferința de presă din Turcia înainte de meciul Sivasspor – CFR Cluj.