Sport

Neluțu Varga mai pregătește un tun după Louis Munteanu! Altă vedetă a lui CFR Cluj, aproape de un transfer pe o sumă uriașă! Exclusiv

Neluțu Varga este foarte aproape să facă o nouă afacere de senzație! FANATIK a aflat că încă o vedetă de la CFR Cluj este la un pas de un transfer în străinătate.
Traian Terzian
02.01.2026 | 08:00
Nelutu Varga mai pregateste un tun dupa Louis Munteanu Alta vedeta a lui CFR Cluj aproape de un transfer pe o suma uriasa Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Neluțu Varga mai poate da o lovitură de senzație pe piața transferurilor. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

CFR Cluj este pusă pe făcut bani în această iarnă și după ce l-a vândut pe Louis Munteanu la DC United se pregătește să cedeze o altă vedetă în MLS. Iar suma pe care o va face este, din nou, una excelentă.

CFR Cluj își mai vinde o vedetă în MLS

Neluțu Varga, patronul grupării din Gruia, se află în discuții avansate cu oficialii clubului DC United și pentru cedarea mijlocașului Meriton Korenica. Din informațiile obținute de FANATIK, deocamdată nu este nimic finalizat, dar sunt șanse destul de mari ca afacerea să se realizeze.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul kosovar în vârstă de 29 de ani este extrem de apreciat de Rene Weiler, antrenorul lui DC United, care l-a văzut într-un meci al celor de la CFR Cluj. Se pare că tehnicianul elvețian al formației nord-americane îl place pe Korenica chiar mai mult decât pe Louis Munteanu.

FANATIK a aflat că discuțiile privind transferul lui Meriton Korenica la DC United se învârt în jurul sumei de 4 milioane de euro (n.r. – aproximativ 4,7 milioane de dolari). Ar fi încă o mutare excelentă pentru CFR Cluj, club care se confruntă cu anumite dificultăți financiare.

ADVERTISEMENT
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai...
Digi24.ro
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei când războiul contra Rusiei se va încheia

Adus în urmă cu un an și jumătate de la Manisa FK, kosovarul a avut evoluții constant bune în Gruia. În acest sezon, el a marcat 6 goluri și a dat 7 pase decisive în 29 de partide jucate în toate competițiile.

ADVERTISEMENT
”Ca în filmele horror”. Martorii au spus totul: femeia care ar fi cauzat...
Digisport.ro
”Ca în filmele horror”. Martorii au spus totul: femeia care ar fi cauzat tragedia din Elveția, cu 40 de morți și 100 de răniți

CFR Cluj l-a vândut și pe Louis Munteanu la DC United

În chiar ultima zi a anului 2025, CFR Cluj a reușit o mutare spectaculoasă prin cedarea la DC United a atacantului Louis Munteanu, care a ratat în ultimele luni mai multe transferuri importante.

Din informațiile obținute de FANATIK, Neluțu Varga va încasa 5,8 milioane de euro din această tranzacție, plus alte 2 milioane de euro din bonusuri de performanță. Mai mult decât atât, ardelenii au păstrat și 35% din suma pe care o vor obține americanii dintr-un viitor transfer al jucătorului.

ADVERTISEMENT

De asemenea, FANATIK a aflat că internaționalul român a semnat un contract pe trei ani cu drept de prelungire pe încă unul și va încasa un salariu de un milion de euro pe sezon, care va crește însă gradual cu 10%, pe fiecare an de contract.

Lovituri de maestru reușite de Neluțu Varga în această iarnă

Total nemulțumit de parcursul formației în prima parte a campionatului, Neluțu Varga a anunțat schimbări masive la nivelul lotului. Patronul de la CFR Cluj s-a ținut de cuvânt și a cedat în această iarnă trei dintre vedetele echipei.

Dar, pe lângă faptul că a făcut curățenie în lotul lui Daniel Pancu, patronul a adus în același timp și sume importante în conturile clubului. Iar acești bani vor putea aduce pe linia de plutire situația financiară din Gruia.

Astfel, sunt 5,8 milioane de euro din cedarea lui Louis Munteanu, plus încă 4 milioane de euro dacă s-ar face și Meriton Korenica. La aceste sume se mai adaugă și cele 1,5 milioane obținute din transferul lui Lindon Emmerlahu la Polissya Zhytomyr, anunțat în exclusivitate de FANATIK. Și uite așa Neluțu Varga a adus în club 11,3 milioane de euro în doar câteva zile.

  • 6 goluri și 7 pase decisive a reușit Meriton Korenica în actualul sezon la CFR Cluj
  • 11,3 milioane de euro încasează CFR Cluj din transferurile lui Emmerlahu, Munteanu și Korenica
Barcelona face primul transfer din 2026! Cine e atacantul care vine să-i ia...
Fanatik
Barcelona face primul transfer din 2026! Cine e atacantul care vine să-i ia locul lui Lewandowski
Cristi Chivu, pe locul 2 în topul celor mai buni antrenori din Serie...
Fanatik
Cristi Chivu, pe locul 2 în topul celor mai buni antrenori din Serie A! Cine a făcut analiza
Gafă impardonabilă la primul meci al anului din Premier League: ”Plătești o avere...
Fanatik
Gafă impardonabilă la primul meci al anului din Premier League: ”Plătești o avere și incompetența e sălbatică”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Ladislau Bölöni a dezvăluit ce jucător român a fost mai valoros decât David...
iamsport.ro
Ladislau Bölöni a dezvăluit ce jucător român a fost mai valoros decât David Beckham!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!