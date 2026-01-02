Neluțu Varga mai pregătește un tun după Louis Munteanu! Altă vedetă a lui CFR Cluj, aproape de un transfer pe o sumă uriașă! Exclusiv

ADVERTISEMENT

CFR Cluj este pusă pe făcut bani în această iarnă și după ce l-a vândut pe Louis Munteanu la DC United se pregătește să cedeze o altă vedetă în MLS. Iar suma pe care o va face este, din nou, una excelentă.

CFR Cluj își mai vinde o vedetă în MLS

Neluțu Varga, patronul grupării din Gruia, se află în discuții avansate cu oficialii clubului DC United și pentru cedarea mijlocașului Meriton Korenica. Din informațiile obținute de FANATIK, deocamdată nu este nimic finalizat, dar sunt șanse destul de mari ca afacerea să se realizeze.

Fotbalistul kosovar în vârstă de 29 de ani este extrem de apreciat de Rene Weiler, antrenorul lui DC United, care l-a văzut într-un meci al celor de la CFR Cluj. Se pare că tehnicianul elvețian al formației nord-americane îl place pe Korenica chiar mai mult decât pe Louis Munteanu.

FANATIK a aflat că discuțiile privind transferul lui Meriton Korenica la DC United se învârt în jurul sumei de 4 milioane de euro (n.r. – aproximativ 4,7 milioane de dolari). Ar fi încă o mutare excelentă pentru CFR Cluj, club care se confruntă cu anumite dificultăți financiare.

Adus în urmă cu un an și jumătate de la Manisa FK, kosovarul a avut evoluții constant bune în Gruia. În acest sezon, el a marcat 6 goluri și a dat 7 pase decisive în 29 de partide jucate în toate competițiile.

CFR Cluj l-a vândut și pe Louis Munteanu la DC United

În chiar ultima zi a anului 2025, CFR Cluj a reușit o mutare spectaculoasă prin cedarea la DC United a atacantului Louis Munteanu, care a ratat în ultimele luni mai multe transferuri importante.

Din informațiile obținute de FANATIK, Neluțu Varga , plus alte 2 milioane de euro din bonusuri de performanță. Mai mult decât atât, ardelenii au păstrat și 35% din suma pe care o vor obține americanii dintr-un viitor transfer al jucătorului.

De asemenea, FANATIK a aflat că internaționalul român a semnat un contract pe trei ani cu drept de prelungire pe încă unul și va încasa un , care va crește însă gradual cu 10%, pe fiecare an de contract.

Lovituri de maestru reușite de Neluțu Varga în această iarnă

Total nemulțumit de parcursul formației în prima parte a campionatului, Neluțu Varga a anunțat schimbări masive la nivelul lotului. Patronul de la CFR Cluj s-a ținut de cuvânt și a cedat în această iarnă trei dintre vedetele echipei.

Dar, pe lângă faptul că a făcut curățenie în lotul lui Daniel Pancu, patronul a adus în același timp și sume importante în conturile clubului. Iar acești bani vor putea aduce pe linia de plutire situația financiară din Gruia.

Astfel, sunt 5,8 milioane de euro din cedarea lui Louis Munteanu, plus încă 4 milioane de euro dacă s-ar face și Meriton Korenica. La aceste sume se mai adaugă și cele 1,5 milioane obținute din , anunțat în exclusivitate de FANATIK. Și uite așa Neluțu Varga a adus în club 11,3 milioane de euro în doar câteva zile.