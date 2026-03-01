Neluțu Varga, mesaj de la Dubai după a 10-a victorie la rând a lui CFR Cluj: „O să aibă surprize mari Gigi Becali. Bag de 10 ori mai mulți bani!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

după ce Iranul a bombardat cu rachete metropola din Emiratele Arabe Unite. Finanțatorul lui CFR Cluj îi liniștește însă pe fanii echipei din Gruia și promite că va continua investițiile.

Neluțu Varga, dialog de la distanță cu Gigi Becali

Neluțu Varga a uitat de situația internațională extrem de tensionată și a vorbit despre revenirea remarcabilă a ardelenilor: „Sunt foarte fericit pentru parcursul CFR-ului. A fost o decizie foarte inspirată aducerea lui Iuliu Mureșan și a lui Daniel Pancu. Eu l-am propus pe Pancu și uite că a fost o decizie foarte bună. Contează să ai și puțin noroc. Poți să aduci un antrenor bun dar care să nu se potrivească la echipă, cum a fost Mandorlini, care nu stăpânea vestiarul și nu își putea impune filosofia”.

Entuziasmat de succesul CFR-ului, omul de afaceri a anunțat că va face investiții masive la echipă. În acest sens, l-a avertizat și pe Gigi Becali, rivalul de la FCSB.

„Vreau să revin în forță și dup-aia 10 ani le dăm de lucru la băieți. O să aibă surprize mari și Gigi (n.r. Becali). Dacă ies bine lucrurile cu afacerile bag de 10 ori mai mulți bani, cum a fost și în primii ani. Când e mai greu trebuie să știi să îți gestionezi situația. La noi pretențiile sunt de câștigarea campionatului și grupele Champions League, Europa League”, a mai spus Neluțu Varga.

Neluțu Varga, încântat de Daniel Pancu

CFR Cluj e pe locul 5, la 9 puncte de Universitatea Craiova, însă obiectivele sunt foarte îndrăznețe: „O să vedeți de acum încolo cum va arăta CFR-ul. Eu și anul ăsta mă gândesc la titlu. Chiar au făcut treabă bună băieții și sunt foarte mulțumit de Pancu, are metodologie nouă și jucătorilor le place asta”.

Încântat de alegerea pe care a făcut-o când , Neluțu Varga a explicat cum a reușit antrenorul să revitalizeze echipa din Gruia.

„Antrenamente scurte și eficiente. A reușit deja să formeze un grup unit, o familie. Un antrenor bun știe să facă un mix între tehnică, tactică și pregătire fizică, să îi facă pe jucători să muncească de drag. Așa ajungi să ai rezultate și să fii respectat în vestiar”, a precizat finanțatorul ardelenilor.