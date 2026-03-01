Sport

Neluțu Varga, mesaj de la Dubai după a 10-a victorie la rând a lui CFR Cluj: „O să aibă surprize mari Gigi Becali. Bag de 10 ori mai mulți bani!”. Exclusiv

Neluțu Varga e blocat la Dubai în mijlocul războiului din Orientul Mijlociu, însă e cu gândul tot la CFR Cluj după parcursul remarcabil și îl tachinează pe rivalul Gigi Becali
Bogdan Ciutacu
01.03.2026 | 15:22
Nelutu Varga mesaj de la Dubai dupa a 10a victorie la rand a lui CFR Cluj O sa aiba surprize mari Gigi Becali Bag de 10 ori mai multi bani Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Neluțu Varga, mesaj pentru Gigi Becali după ce CFR Cluj s-a calificat în play-off Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Neluțu Varga a dezvăluit pentru FANATIK care e situația la Dubai după ce Iranul a bombardat cu rachete metropola din Emiratele Arabe Unite. Finanțatorul lui CFR Cluj îi liniștește însă pe fanii echipei din Gruia și promite că va continua investițiile.

Neluțu Varga, dialog de la distanță cu Gigi Becali

Neluțu Varga a uitat de situația internațională extrem de tensionată și a vorbit despre revenirea remarcabilă a ardelenilor: „Sunt foarte fericit pentru parcursul CFR-ului. A fost o decizie foarte inspirată aducerea lui Iuliu Mureșan și a lui Daniel Pancu. Eu l-am propus pe Pancu și uite că a fost o decizie foarte bună. Contează să ai și puțin noroc. Poți să aduci un antrenor bun dar care să nu se potrivească la echipă, cum a fost Mandorlini, care nu stăpânea vestiarul și nu își putea impune filosofia”.

ADVERTISEMENT

Entuziasmat de succesul CFR-ului, omul de afaceri a anunțat că va face investiții masive la echipă. În acest sens, l-a avertizat și pe Gigi Becali, rivalul de la FCSB.

Vreau să revin în forță și dup-aia 10 ani le dăm de lucru la băieți. O să aibă surprize mari și Gigi (n.r. Becali). Dacă ies bine lucrurile cu afacerile bag de 10 ori mai mulți bani, cum a fost și în primii ani. Când e mai greu trebuie să știi să îți gestionezi situația. La noi pretențiile sunt de câștigarea campionatului și grupele Champions League, Europa League”, a mai spus Neluțu Varga.

ADVERTISEMENT
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO....
Digi24.ro
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune și când a fost testat

Neluțu Varga, încântat de Daniel Pancu

CFR Cluj e pe locul 5, la 9 puncte de Universitatea Craiova, însă obiectivele sunt foarte îndrăznețe: „O să vedeți de acum încolo cum va arăta CFR-ul. Eu și anul ăsta mă gândesc la titlu. Chiar au făcut treabă bună băieții și sunt foarte mulțumit de Pancu, are metodologie nouă și jucătorilor le place asta”.

ADVERTISEMENT
Ce lovitură! Iran e gata să ia o decizie fără precedent, iar Irak...
Digisport.ro
Ce lovitură! Iran e gata să ia o decizie fără precedent, iar Irak ”stă la pândă”

Încântat de alegerea pe care a făcut-o când l-a numit pe Daniel Pancu principal, Neluțu Varga a explicat cum a reușit antrenorul să revitalizeze echipa din Gruia.

„Antrenamente scurte și eficiente. A reușit deja să formeze un grup unit, o familie. Un antrenor bun știe să facă un mix între tehnică, tactică și pregătire fizică, să îi facă pe jucători să muncească de drag. Așa ajungi să ai rezultate și să fii respectat în vestiar”, a precizat finanțatorul ardelenilor.

ADVERTISEMENT
SuperLiga, live blog etapa 29. Petrolul – Csikszereda, live de la 15:45. Cum...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 29. Petrolul – Csikszereda, live de la 15:45. Cum arată echipele de start!
Președintele lui CS Păulești, dezvăluiri tulburătoare: ,,Soția a făcut atac de panică după...
Fanatik
Președintele lui CS Păulești, dezvăluiri tulburătoare: ,,Soția a făcut atac de panică după ce au intrat mascații la 7 dimineața!”
Cum arată, de fapt, avionul fraților Dedeman, cei mai bogați patroni din fotbalul...
Fanatik
Cum arată, de fapt, avionul fraților Dedeman, cei mai bogați patroni din fotbalul românesc. Aeronava de 9 milioane de euro poate transporta 8 persoane
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Discursul lui Valentin Ceaușescu a schimbat pentru totdeauna fotbalul românesc: 'Stăteam și ne...
iamsport.ro
Discursul lui Valentin Ceaușescu a schimbat pentru totdeauna fotbalul românesc: 'Stăteam și ne bufnea râsul. Cum să spui asta?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!