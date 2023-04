Neluțu Varga, mesaj după ce Gigi Becali și-a anunțat retragerea de la FCSB: ”Fără el, fotbalul românesc o să fie și mai sărac”

Finanțatorul ”roș-albaștrilor” a luat o decizie șoc la o zi după derby-ul Rapid – FCSB, scor 1-0. După ce a contestat vehement arbitrajul lui Horațiu Feșnic, omul de afaceri din Pipera , informație dezvăluită în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Neluțu Varga speră ca Gigi Becali să se răzgândească în privința retragerii de la FCSB

Vestea că Gigi Becali se va retrage de la FCSB l-a luat prin surprindere și pe patronul de la CFR Cluj, Neluțu Varga, acesta considerând că va fi o pierdere importantă pentru fotbalul românesc, care și așa duce lipsă de investitori.

”Îi înțeleg perfect supărarea lui Gigi Becali, dar eu nu doresc ca acest om să iasă din fotbal deoarece fotbalul românesc va avea mult de pierdut. Și așa suntem cam puțini cei care ne băgăm banii în fotbal. Sunt eu, Gigi Becali, Mititelu, Dan Șucu, Rotaru, Iftime… E păcat ca Gigi Becali să iasă din fotbal.

Chiar îmi dați o veste proastă. Cu toate că suntem rivali, nu îmi doresc ca Gigi Becali să iasă din fotbal. Fără Gigi Becali fotbalul românesc o să fie și mai sărac. Sper să revină asupra acestei decizii”, a declarat Varga, pentru .

Varga își retrage acuzele la adresa lui Colțescu

Patronul de la CFR Cluj a dezvăluit că nici el nu s-a simțit bine după înfrângerea cu Farul, dar în același timp a recunoscut că după jocul de la Constanța.

”Vreți să vă spun ceva? Gigi Becali are dreptate cu sănătatea. Ea e mai presus de toate. Cei peste 60 de ani trebuie să avem mare grijă cu inima. Nici eu nu m-am simțit bine după meciul de la Constanța.

Dar a doua zi am analizat mai bine și mi-am dat seama că am vorbit prea la cald despre acele faze. Nu a fost chiar așa cum am zis eu, dar am vorbit la supărare. Îmi doresc din tot sufletul să nu mai fiu nevoit să vorbesc de arbitraj. Îmi doresc să vorbesc doar de jocul echipei mele”, a spus Neluțu Varga.

Cât cere Becali pe FCSB

Gigi Becali a anunțat că şi este gata să dea echipa oricui, cu tot lotul de jucători. În schimb, tranzacția nu va include și baza de pregătire din Berceni, care costă bani mulţi.

Fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir, a dezvăluit la emisiunea ”Profețiile lui Mitică” că la acești bani și chiar a mărturisit că ar fi interesat să investească la FCSB alături de alți câțiva oameni de afaceri.

