Neluţu Varga anunţă transferul record al lui Louis Munteanu în Franţa: “Ei sunt în pole position!”. Când poate face vizita medicală. Exclusiv

Louis Munteanu pare din ce în ce mai aproape de despărțirea de CFR Cluj. Neluțu Varga a oferit o reacție în exclusivitate pentru FANATIK, în care a vorbit despre viitorul vârfului.

Louis Munteanu, aproape de un transfer colosal în Franța

Golgheterul din sezonul trecut de Superliga ar putea schimba echipa în această vară. Neluțu Varga speră să obțină o sumă record în schimbul transferului. Din declarațiile sale, în perioada următoare mutarea s-ar putea concretiza.

Neluțu Varga a făcut anunțul: „Ne vom pune la masa negocierilor, ca băiatul să plece la vizita medicală”

Omul numărul 1 de la CFR Cluj a precizat că Neluțu Varga a vorbit și despre negocierile cu un club din Spania, care însă s-au blocat, întrucât nu s-a ajuns la un consens legat de suma de transfer.

„Eu niciodată nu am pomenit niciun nume. Eu știu clar ce ofertă avem, ce discuții avem și știu foarte clar că m-a rugat acel club să nu vorbim. Eu de-asta nu vorbesc. Pe mine nu mă interesează reclama. Mă interesează să ne facem treaba. Atât noi, cât și ei, avem un țel comun: să nu distorsionăm informația. Nu vrem să se publice nimic înainte de a se face totul ca la carte, profesionist. La niciun club mare din lumea asta nu se vorbește înainte de a se face un transfer. Se pregătește, se fac lucrurile tacit și, când se semnează, se anunță.

Este vorba despre un club din Franța care, până în momentul de față, este cel mai serios din punct de vedere al profesionalismului. Am înțeles că își vor rezolva zilele astea niște chestiuni, apoi ne vom pune la masa negocierilor, ca băiatul să plece la vizita medicală.

Eu nu am pomenit niciodată numele clubului. Am spus doar Franța. Am spus doar că e o echipă de top din Franța. Eu nu știu cine ce a verificat. Eu nu am pomenit niciun nume. Este vorba despre un interes concret din Franța și din Spania, dar spaniolii au renunțat pentru că nu au ajuns la suma cerută de mine. În pole-position e Franța”, a declarat patronul celor de la CFR Cluj, Neluțu Varga.

Louis Munteanu nu e ținut cu forța la CFR. „Nu vreau să îi blochez viitorul. Cât e la noi, trebuie să fie fericit”

În plus, omul de afaceri a dat de înțeles că Louis va pleca doar în cazul în care oferta primită va satisface pretențiile clubului. Neluțu Varga a recunoscut că are o relație foarte bună cu fotbalistul, iar atacantul se simte de minune la CFR Cluj.

„Având în vedere că el a declarat corect că se simte bine, că e fericit, că nu au fost probleme cu banii, nici nu intră în discuție. Astea sunt discuții de presă. Eu spun adevărul. Noi avem o relație specială, mai ales eu cu Louis. El este foarte fericit aici. Dacă vom decide să facă pasul, o va face cu drag. Se bucură că ne-a ajutat, dar e normal să vină și o altă etapă în carieră. Nu vreau să îi blochez viitorul. Cât e la noi, trebuie să fie fericit. Are un mediu bun în care să se dezvolte. De aici încolo, Dumnezeu să îl ajute”, a mai precizat Neluțu Varga în exclusivitate pentru FANATIK.