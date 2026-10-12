Neluțu Varga, patronul CFR Cluj, îl contrazice pe Hendrik Klein: „Nu am semnat niciun act, nici măcar un draft de contract! Să vină cu banii și îi dau acțiuni”. Exclusiv

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Situația de la CFR Cluj, în ciuda victoriei de la Mioveni, cu FC Argeș, nu e deloc calmă după . Omul de afaceri german susține că Neluțu Varga și-ar fi dat acordul pentru cedarea a 50% din acțiunile clubului, însă patronul formației din Gruia pune lucrurile la punct.

Neluțu Varga îl contrazice pe Hendrik Klein, după dezvăluirile din Fanatik: „Nu am semnat nimic!”

Contactat de FANATIK, Neluțu Varga a negat categoric existența unui acord semnat și a explicat că și asociații acestuia au vizat o investiție de 10 milioane de euro. Finanțatorul CFR-ului susține că a existat doar un proiect de contract, pe care a refuzat să-l semneze.

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„Ca să răspund din start la ce a spus el că i-am cedat 50 la sută din CFR Cluj. Nu am semnat nimic! Repet, absolut nimic. Într-adevăr, a fost un draft de contract între mine și domnul Klein și asociații dânsului, prin care ei îmi cereau să le cedez 50% din CFR Cluj, iar ei în contrapartidă să vină cu 10 milioane de euro. Nu am fost de acord să semnez acel draft de contract. Deci nici măcar draftul nu l-am semnat, darămite vreun act oficial”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK.

Neluțu Varga, ofertă pentru Hendrick Klein: „Poate să aducă și 5 milioane de euro”

Patronul ardelenilor nu exclude posibilitatea ca Hendrik Klein să devină acționar la CFR Cluj. Acesta susține însă că orice cedare de acțiuni trebuie să fie condiționată de o investiție concretă, iar procentul oferit să fie stabilit în funcție de banii aduși în club.

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„Mai mult decât atât, i-am spus domnului Klein că e ok dacă nu aduce 10 milioane, poate să aducă și 5 milioane de euro și încetul cu încetul îi dau acțiuni în funcție de aport. Mai aduce 3 milioane, mai dau niște acțiuni, mai aduce 5 milioane, mai dau niște acțiuni, chiar pot să-i vând clubul integral. Momentan însă, nu au venit cu niciun ban. Eu încă mai aștept, pentru că am încredere, ştiu de la prieteni comuni că sunt oameni serioşi. Poate că vor reuși să vină cu banii în următoarele săptămâni și atunci, bineînțeles, ne vom așeza la masă, dar le voi da acțiuni în funcție de cât aduc, nu așa 50%”, a explicat finanțatorul CFR-ului.

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Varga, mesaj pentru Klein: „Să-mi arate măcar un extras de cont!”

Neluțu Varga s-a arătat deranjat de faptul că discuțiile cu Hendrik Klein durează de aproximativ patru luni, fără ca, potrivit afirmațiilor sale, omul de afaceri german să fi făcut vreo investiție în club. Patronul CFR-ului i-a cerut public acestuia, prin intermediul FANATIK, să demonstreze că dispune de resursele financiare despre care a vorbit și a criticat intenția sa de a ocupa o funcție remunerată în conducerea clubului.

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„Domnul Klein să-mi arate măcar un extras de cont. Că până acum numai povești. Și nu vreau să vorbesc urât, dar când cineva numai vorbește în vânt și nu arată nimic… Păi, mă investitorule, tu vrei salariu? Dacă vrei salariu înseamnă că tu vrei să munceşti pe bani, ca salariat. Ce să vadă actele clubului că le tot vede de patru luni… Au făcut audit. Lăsaţi-mă cu povești de astea. Sunt bărbat. I-am spus: «Dovedește-mi, haide, arată-mi ceva, arată, mă, 5 milioane, 3 milioane, 2 milioane de euro! Arată, mă, că ai bani, nu veni cu povești. Arată-mi ceva! Că n-am văzut nimic, numai povești»”, a răbufnit Neluțu Varga.

Finanțatorul a continuat pe același ton, subliniind că a pus la dispoziția potențialilor investitori toate informațiile și proiectele solicitate, fără să primească în schimb o dovadă a capacității lor financiare.

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„Eu ți-am arătat ce am. Eu ți-am pus pe masă proiecte, ți-am pus business-uri, ți-am pus clubul, ți-am spus că-ți dau 50% fără probleme dacă îmi demonstrezi că ai banii despre care vorbești. Dar nu pot să-ți dau clubul și tu vii după aia și umbli după bani pe nu știu unde. Cum să-ți dau eu acțiunile ca tu să te lauzi pe nu știu unde că ești acționar? Adică eu ți-am arătat, arată și tu ce ai. Dacă ai vreun ban, arată ca să vedem despre ce vorbim. Sunt un om corect ca lacrima. Deci eu pun pe masă totul, îmi pun sufletul. Că pierd, câștig, eu arăt cine sunt și ce sunt. Dar nu-mi place când mă ține cu vrăjeli de patru luni de zile, tot zice că vine și n-a venit în veci cu un leu. Înţelegeţi?”, a mai spus patronul CFR-ului.

Neluțu Varga rămâne acționarul majoritar al CFR Cluj: „Se poate verifica la Registrul Comerțului”

Neluțu Varga a precizat că între cele două părți există în continuare un acord verbal, prin care s-a angajat să cedeze acțiuni în funcție de aportul financiar al investitorilor. Varga încă așteaptă.

„Cum adică să-ți dau 50% din CFR fără să-mi dai niciun ban, ca tu să te lauzi că ești patronul CFR-ului, să-ți faci poze pe la stadion, pe gazon, pe la birou, să te lauzi peste tot, dar tu n-ai pus niciun ban? Să vină cu banii și atunci, bineînțeles, că discutăm. Eu le-am promis, avem un acord verbal, că dacă ei vin cu banii, eu încep să le dau acțiuni din club în funcție de aportul pe care îl au ei. Dar repet, doar un acord verbal, nu am semnat absolut nimic. În continuare Neluțu Varga este acționarul majoritar al lui CFR Cluj cu același număr de acțiuni ca și înainte. N-am înstrăinat nimic, se poate verifica și la registrul comerțului”, a precizat Varga.

Ironii de final pentru Hendrik Klein: „Cică să cumpărăm un televizor 10 pe 10 pentru fani! Păi eu fac cinematograf?”

Varga a pus totuși sub semnul întrebării intențiile omului de afaceri și a criticat proiectele de marketing propuse de acesta pentru club. Finanțatorul a făcut și o comparație cu momentul în care a preluat CFR Cluj, susținând că a investit imediat opt milioane de euro pentru achitarea datoriilor.

„Pe domnul Klein cred că îl interesează să fie administrator special și să fie el la conducere, dar el să nu pună niciun ban. Unde ai mai văzut tu prostii de astea? Adică, ori ești investitor, ori vrei să fii angajat cu salariu la CFR? Despre asta e vorba. Eu când am venit la CFR am pus 8 milioane jos, nu m-a întrebat nimeni cum mă cheamă. Am plătit datoriile, după care nici măcar n-am avut echipă. A trebuit să fac echipă și după aia am văzut rezultate și acte și că-s asociat, că-s acționar și că nu știu ce.

El a venit cu idei de alea de marketing. Cică să cumpărăm un televizor mare de 10 pe 10, să adunăm suporterii să bea o bere împreună, să vorbească. Păi eu fac cinematograf? Astea-s programele lui de investment: televizoare și să bea suporterii o bere împreună, să se uite la meci. Apoi să îi facă pe suporteri socios și nu știu ce. S-a întâlnit hoțul cu prostul, scuzaţi-mă. De aia nu-i răspunde nici Zăvăleanu probabil. Că Zăvăleanu când a auzit ce a vorbit a început să râdă. O fi zis că ăsta-i de ăla care vrea să facă poze de milionar să meargă la alții! Să mă lase-n pace cu de astea. De aia n-am mai vorbit nimic de el”, a încheiat Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK.