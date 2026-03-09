Neluțu Varga pregătește o surpriză uriașă la CFR Cluj! Anunțul patronului după 2-0 cu Dinamo: „Când vin acasă”

ADVERTISEMENT

Meciul CFR Cluj – Dinamo, din etapa a 30-a din SuperLiga, a fost adjudecat de ardeleni, scor 2-0. Golurile partidei au fost marcate de Karlo Muhar (7) și Alibek Aliev (43). La scurt timp după victorie, patronul Neluțu Varga a oferit o primă reacție.

Neluțu Varga, în extaz după a 11-a victorie consecutivă obținută de CFR Cluj

CFR Cluj pare de neoprit în SuperLiga. Elevii lui Daniel Pancu au ajuns la 11 victorii consecutive în SuperLiga. Deși ardelenii au fost eliminați din Cupa României, aceștia pot visa frumos, datorită formei, înainte de play-off.

La scurt timp după victoria obținută în fața lui Dinamo, Neluțu Varga s-a arătat încântat de atitudinea echipei. Patronul ardelenilor a transmis că le va pregăti o primă specială jucătorilor la revenirea sa în România.

„Luăm lucrurile pas cu pas. Sper să ajung săptămâna asta pe final acasă. Îi felicit pe băieți, mi-au făcut o bucurie mare și sunt fericit că au atitudine. Au dat dovadă de spirit. Când vin acasă, le voi pregăti o primă consistentă”, a declarat Neluțu Varga, conform .

CFR Cluj, formă de vis sub comanda lui Daniel Pancu

Cifrele obținute de CFR Cluj par a fi ireale. Cu Daniel Pancu pe bancă, ardelenii au obținut 40 de puncte dintr-un maxim de 45 în returul sezonului regulat din SuperLiga. Singurele puncte pierdute de formația din Gruia provin din eșecul cu FC Argeș, 0-3, și remiza cu Craiova, 1-1.

Deși nimeni nu oferea șanse lui CFR Cluj la play-off după turul SuperLigii, situația s-a schimbat . Elevii lui Daniel Pancu au intrat de pe poziția a 4-a în noul campionat și visează la titlu.

Prima etapă din play-off ne aduce în prim-plan două derby-uri cu tradiție. Rapid – Dinamo și U Cluj – CFR Cluj vor avea loc în prima rundă din noul campionat. .