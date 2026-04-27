Neluțu Varga, prima reacție despre investitorii elvețieni pe care i-a avut în lojă, la derby-ul CFR Cluj – U Cluj

Neluțu Varga a urmărit live meciul CFR Cluj – U Cluj 1-0 din play-off-ul SuperLigii alături de câțiva milionari din Elveția. Ulterior, în spațiul public a apărut informația că aceștia ar avea intenția, în viitorul apropiat, să investească sume importante la clubul din Gruia. Inclusiv președintele Iuliu Mureșan a făcut un anunț în acest sens în cursul zilei de duminică, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Neluțu Varga, clarificări despre oamenii de afaceri elvețieni prezenți alături de el la meciul CFR Cluj – U Cluj 1-0

Cu această ocazie, printre altele, omul de afaceri român s-a întâlnit atunci la o masă inclusiv cu elvețienii respectivi pentru a pune la punct câteva detalii privitoare la anumite afaceri derulate în colaborare cu ei.

Acum însă, Varga a explicat că a fost vorba despre discuții despre alte chestiuni de business, iar, cel puțin pentru moment, nu se pune problema ca partenerii săi elvețieni să investească la CFR Cluj. „Într-adevăr, am avut niște oaspeți importanți la derby-ul CFR Cluj – Universitatea Cluj. Am văzut că au apărut informații că vor veni să investească 10 milioane de euro la CFR Cluj. Sunt niște prieteni elvețieni cu potență, cu care facem afaceri foarte mari. Nu se pune problema să investească în club.

Eu, într-adevăr, am multe businessuri și multe întâlniri cu oameni de afaceri de cel mai înalt rang. Asta nu înseamnă că dacă mă întâlnesc cu milionari, musai trebuie să și investească la CFR Cluj sau să vând clubul. Oamenii de afaceri elvețieni cu care am văzut derby-ul erau în Cluj, s-au bucurat alături de mine că CFR a câștigat meciul. Au fost invitații mei, am afaceri importante cu ei, dar momentan nu au nicio legătură cu CFR Cluj, cu fotbalul”, a clarificat situația Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce a spus Iuliu Mureșan despre posibilitatea ca oamenii de afaceri elvețieni să investească la CFR Cluj: „Buget de 15-17 milioane de euro pe an”

Cu ocazia unei reacții oferite în exclusivitate pentru FANATIK, după meciul CFR Cluj – U Cluj 1-0, , nu a exclus deloc varianta respectivă, ba chiar din contră: „A curs şampania, da. Neluţu Varga era cu nişte investitori cu care s-au semnat nişte contracte şi sperăm că lucrurile se vor stabiliza din punct de vedere financiar. Să avem un buget fixat de la începutul campionatului. Ar fi pe la 15-17 milioane de euro. O să vină nişte parteneri în club şi vom mult mai stabili financiar ca până acum. Da, este vorba de investitori din Elveţia, pe care vrea să îi coopteze în acţionariatul clubului.

E relaţia lui Neluţu Varga, el poate rezolva lucruri la nivel mai mare, la sume mai mari şi ne bucurăm că o să fim mult mai bine ca până acum. Şi de aceea ne-am bucurat aseară mai mult. Ne oferă o stabilitate mai mare. Fără bani e foarte greu. Investitorii au fost aseară la meci. Sunt nişte veşti excelente”.