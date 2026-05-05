Neluțu Varga, prima reacție despre plecarea lui Daniel Pancu de la CFR Cluj la Rapid. Exclusiv

Daniel Pancu va fi noul antrenor al Rapidului. Neluțu Varga, patronul de la CFR Cluj, a transmis prima reacție oficială după plecarea tehnicianului de la echipa din Gruia.
Cristi Coste, Mihai Dragomir
05.05.2026 | 17:04
Neluțu Varga a reacționat după ce Daniel Pancu a bătut palma cu Rapid. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Daniel Pancu, antrenorul care a revitalizat CFR Cluj în acest sezon, merge la Rapid. FANATIK a anunțat în exclusivitate că antrenorul român s-a înțeles deja cu conducerea din Giulești. Neluțu Varga, principalul finanțator al formației din Gruia, a oferit o primă reacție în exclusivitate pentru FANATIK. Ce a spus despre tehnicianul român și ce plan pune la cale după plecarea acestuia.

Neluțu Varga a oferit prima reacție după plecarea lui Daniel Pancu la Rapid

Daniel Pancu este antrenorul care a făcut cu adevărat minuni odată cu preluarea băncii tehnice de la CFR Cluj. Tehnicianul român a legat la un moment dat o serie impresionantă de 11 victorii, un record pentru fotbalul autohton în acest secol, și a calificat echipa în play-off, după ce ardelenii se situau în prima parte a sezonului în a doua jumătate a clasamentului. Rezultatele recente din play-off țin formația din Gruia în cursa pentru titlu, dar mai ales pentru cupele europene. FANATIK a anunțat în exclusivitate, marți, 5 mai, că Pancu va fi noul antrenor principal de la Rapid, echipă pe care a învins-o cu o zi înainte chiar pe Giulești. Neluțu Varga, patronul CFR-ului, a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK după decizia luată de tehnicianul în vârstă de 48 de ani.

„Eu am vorbit cu Pancu și la ultima discuție mi-a spus că rămâne. Dacă nu este bărbat și nu vine să-mi spună în față că vrea să plece nu este problema mea. Dacă el vrea să plece la Rapid, așa cum am auzit, poate să plece. Eu îi mulțumesc pentru ce a făcut pentru CFR Cluj cum și el trebuie să-mi mulțumească mie pentru că i-am dat un club pe mână și s-a ridicat mult ca antrenor. Singurul om de neînlocuit la CFR Cluj e omul care dă banii, adică Neluțu Varga. În ceea ce privește antrenorul, nu se pune nicio problemă. Eu întotdeauna am planurile B, C, D pregătite. După ce Pancu va pleca la Rapid probabil, o să pun antrenor pentru că timpul este scurt. Imediat ce se termină sezonul, ne apucăm de pregătiri pentru următorul sezon, unde aproape vom fi în cupele europene!”, a transmis Neluțu Varga în exclusivitate pentru FANATIK.

Salariul pe care Daniel Pancu îl va încasa la Rapid

FANATIK a aflat deja informații din contractul pe care „Pancone” îl va avea în Giulești. Fostul mare jucător român s-a înțeles cu conducerea pentru un contract pe doi ani. Antrenorul va fi remunerat lunar cu suma de 35.000 de euro, sumă din care Pancu își va plăti și staff-ul. Concret, în cei doi ani alături de giuleșteni, „Pancone” va încasa 840.000 de euro în total.

Tehnicianul  chiar a lăsat de înțeles după meciul din etapa a 7-a din play-off că ar putea antrena din nou Rapidul în viitorul apropiat.„Sunt convins că, într-o zi, mă voi întoarce. Aici este un public foarte pretențios și trebuie să ții cont de acest lucru”, declara, printre altele, Daniel Pancu după Rapid – CFR Cluj 1-2.

  • 02.10.2018 – 10.03.2020 a fost perioada în care Daniel Pancu a mai antrenat Rapidul
  • 150 de meciuri a bifat Daniel Pancu ca jucător la Rapid 
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
