Neluțu Varga, prima reacție despre plecarea lui Daniel Pancu de la CFR Cluj la Rapid. Exclusiv

Daniel Pancu, antrenorul care a revitalizat CFR Cluj în acest sezon, merge la Rapid. FANATIK a anunțat în exclusivitate că antrenorul român s-a înțeles deja cu conducerea din Giulești. Neluțu Varga, principalul finanțator al formației din Gruia, a oferit o primă reacție în exclusivitate pentru FANATIK. Ce a spus despre tehnicianul român și ce plan pune la cale după plecarea acestuia.

Neluțu Varga a oferit prima reacție după plecarea lui Daniel Pancu la Rapid

Daniel Pancu este antrenorul care a făcut cu adevărat minuni odată cu preluarea băncii tehnice de la CFR Cluj. Tehnicianul român , un record pentru fotbalul autohton în acest secol, și a calificat echipa în play-off, după ce ardelenii se situau în prima parte a sezonului în a doua jumătate a clasamentului. Rezultatele recente din play-off țin formația din Gruia în cursa pentru titlu, dar mai ales pentru cupele europene. , echipă pe care . Neluțu Varga, patronul CFR-ului, a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK după decizia luată de tehnicianul în vârstă de 48 de ani.

„Eu am vorbit cu Pancu și la ultima discuție mi-a spus că rămâne. Dacă nu este bărbat și nu vine să-mi spună în față că vrea să plece nu este problema mea. Dacă el vrea să plece la Rapid, așa cum am auzit, poate să plece. Eu îi mulțumesc pentru ce a făcut pentru CFR Cluj cum și el trebuie să-mi mulțumească mie pentru că i-am dat un club pe mână și s-a ridicat mult ca antrenor. Singurul om de neînlocuit la CFR Cluj e omul care dă banii, adică Neluțu Varga. În ceea ce privește antrenorul, nu se pune nicio problemă. Eu întotdeauna am planurile B, C, D pregătite. După ce Pancu va pleca la Rapid probabil, o să pun antrenor pentru că timpul este scurt. Imediat ce se termină sezonul, ne apucăm de pregătiri pentru următorul sezon, unde aproape vom fi în cupele europene!”, a transmis Neluțu Varga în exclusivitate pentru FANATIK.

Salariul pe care Daniel Pancu îl va încasa la Rapid

FANATIK a aflat deja informații din contractul pe care „Pancone” îl va avea în Giulești. Fostul mare jucător român s-a înțeles cu conducerea pentru un contract pe doi ani. Antrenorul va fi remunerat lunar cu suma de 35.000 de euro, sumă din care Pancu își va plăti și staff-ul. Concret, în cei doi ani alături de giuleșteni, „Pancone” va încasa 840.000 de euro în total.

Tehnicianul chiar a lăsat de înțeles după meciul din etapa a 7-a din play-off că ar putea antrena din nou Rapidul în viitorul apropiat.„Sunt convins că, într-o zi, mă voi întoarce. Aici este un public foarte pretențios și trebuie să ții cont de acest lucru”, declara, printre altele, Daniel Pancu după Rapid – CFR Cluj 1-2.

