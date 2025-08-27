Sport

Neluțu Varga, prima reacție despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: „Gigi Becali este prietenul meu”

Neluțu Varga a reacționat la scurt timp după ce Gigi Becali a anunțat că oferă 4 milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu!
Gabriel-Alexandru Ioniță
27.08.2025 | 17:30
Neluțu Varga, Gigi Becali și Louis Munteanu alături de sigla celor de la CFR Cluj. Foto: colaj Fanatik

Finanțatorul de la CFR Cluj a transmis că nu se pune sub nicio formă problema de așa ceva și a susținut din nou că are în prezent mai multe oferte mult mai bune, din afara României, pentru golgheterul sezonului trecut de Superliga.

Neluțu Varga nici nu vrea să audă de scenariul Louis Munteanu la FCSB! Răspunsul dat după oferta publică făcută de Gigi Becali: „Nu l-am dat cu 10 milioane de euro, îl dau cu 4?”

De asemenea, el a mai punctat cu această ocazie și că este hotărât să facă în viitorul apropiat anumite schimbări de amploare în ceea ce privește lotul de jucători de la echipa din Gruia.

Nu în ultimul rând, revenind la situația lui Munteanu, omul de afaceri a mai spus și că îl consideră pe Becali drept prietenul său, astfel încât nu este cazul să se discute prea mult despre acel scenariu „aruncat” în spațiul public de către patronul de la FCSB.

„Nicio șansă! Nu are rost să discutăm! Nu l-am dat cu 10 milioane de euro, îl dau cu 4 milioane de euro? Am șapte variante să-l dau cu 10-12 milioane de euro. Acum o să reformez echipa. Gigi Becali este prietenul meu. Nu are rost să discutăm despre chestiile astea”, a fost mesajul transmis de Neluțu Varga, citit de Radu Naum în direct la Digi Sport.

Ce spusese Gigi Becali anterior în legătură cu această chestiune

„Dacă am spus că e da, e da. Ca atare, eu nu mă joc cu milioanele. Am spus că dau 4 milioane de euro și le dau pe loc. Dacă așa am spus, așa fac. Dar fii tu (n.r. Florin Prunea) intermediar cum a fost Horia (n.r. la Bîrligea).

Louis e băiat deștept, eu nu am informația, dar eu știu că doar cu 4 milioane de euro pot să iau 20-25 milioane de euro. E băiat tânăr, iar 4 milioane de euro le iau oricând pentru că e jucător valoros, e marcator, marchează goluri.

Eu bag niște bani în bancă. Poate să crească dobânda la 25 de milioane de euro de la 4 sau de la 5, 7, 10 milioane de euro, dar niciodată nu poate să facă sub 4 milioane de euro. Pun banii ca la bancă pentru că nu am cum să-i pierd, doar dacă se accidentează. Atunci ăsta e riscul, la orice există risc”, a transmis patronul de la FCSB, conform sursei citate anterior.

