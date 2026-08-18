Neluțu Varga, prima reacție despre trecerea la UTA. Toți arădenii trebuie să știe ce a decis milionarul din Gruia

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Declarațiile respective au fost făcute, însă, la supărare, după cum recunoaște însuși Varga. Patronul celor de la CFR Cluj spune că nu se pune problema să investească la UTA Arad, deși se gândește tot mai serios să plece de la CFR Cluj.

Neluțu Varga la UTA Arad? Patronul celor de la CFR Cluj le transmite fanilor că nu dorește să investească

„E posibil să mă duc la Arad, acolo sunt toate condițiile. Domnul Falcă e un bun prieten, stiți asta. Cred că acolo aș fi mult mai apreciat. Aici, la CFR, toată lumea cântă prohodul, nimeni nu e cu noi, mi-a ajuns”, declara Varga la în acel moment. Îi reproșa atunci lui Emil Boc ca nu-l ajută cu bani, cum o face cu Universitatea Cluj.

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„Merg la fratele meu, Ghiță Falcă, care știe să ajute echipa de fotbal, nu ca Emil Boc. Doamne ajută, să duc UTA în Champions League. Vreau să investesc într-un oraș care mă vrea”, se plângea patronul celor de la CFR Cluj. Acum, în timp ce anunță că echipa va fi preluată de „elvețieni”, Ioan Varga e decis să facă un pas în spate și să se retragă din lumea fotbalului.

deși a investit 100 de milioane de euro în CFR Cluj. Lasă o portiță pentru a rămâne ancorat în fotbalul românesc, însă în acest moment CFR Cluj se pregătește de vremuri grele și se vorbește deja despre insolvență în Gruia, dacă nu de faliment.

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Neluțu Varga anunța, „la cald” că vrea să plece să investească la UTA Arad alături de prietenul său „Falcă”

„Nu știu încă dacă voi ieși definitiv din fotbal, momentan vreau doar să mă liniștesc. Nu voi investi la UTA, au fost niște declarații la cald pe acest subiect, dar nu e cazul”, a declarat Varga pentru sursa citată.

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Totodată, Hendrik Klein. Acesta ar avea experiență în fotbalul din ligile secunde din Elveția, unde a activat în zona de marketing și finanțe la FC Locarno. Cu toate acestea, numele lui Klein este asociat mai degrabă cu un incident de la Locarno, când a ajuns să se judece cu cei de acolo pentru 100.000 de franci elvețieni.