Neluțu Varga, prima reacție după a 6-a victorie consecutivă a lui Daniel Pancu la CFR Cluj. Exclusiv

a reușit să aibă un impact incredibil de când a preluat-o pe și a ajuns la a 6-a victorie consecutivă, iar parcursul grupării îl mulțumește pe Ioan Varga, cel care a transmis felicitările sale prin intermediul FANATIK.

Mesajul lui Ioan Varga după ce CFR Cluj a bătut la UTA și a ajuns la un punct de play-off

Omul de afaceri a recunoscut că a fost mulțumit de modul în care fotbaliștii au tratat meciul la nivel de atitudine și a dezvăluit că vrea ca spiritul să fie același în continuare.

„Îl felicit pe Daniel Pancu, pe băieți, pe toată lumea. Au dat dovadă de bărbați. Ăsta e spiritul CFR-ului, de asta sunt bucuros că încep să văd echipa pe care am creionat-o la începutul venirii mele în acționariat. Asta am vrut să văd, o formație pragmatică, puternică, care câștigă cele 3 puncte.

Asta mă interesează, nu vreau joc frumos sau vrăjeli de astea. Să joace pragmatic, puternic, și să-și urmărească scopul de a câștiga cele 3 puncte. Dacă ne ajută Dumnezeu ajungem sus. Îi felicit pe jucători încă o dată”, a spus Ioan Varga exclusiv pentru FANATIK.

CFR Cluj urmează să joace derby-ul cu Universitatea Cluj

Victoriile la rând obținute de echipa antrenată de Daniel Pancu fac ca speranțele la calificarea în play-off să fie din ce în ce mai mari. Ardelenii mai au însă de trecut mai multe teste importante, iar primul vine chiar în runda viitoare, când în Gruia va fi duelul contra marii rivale, Universitatea Cluj. În tur, confruntarea de pe Cluj Arena s-a terminat la egalitate, 1-1.

În acest moment, CFR Cluj este pe locul 7, cu 38 de puncte, la un punct distanță de FC Botoșani, care mai are însă de jucat cu FCSB, la București. Lupta va fi însă una crâncenă, asta pentru că sunt multe echipe care își doresc să se claseze între primele 6 și să joace pentru calificarea în cupele europene sau pentru titlu.

Meciurile pe care CFR Cluj le mai are de jucat în sezonul regulat:

