Sport

Neluțu Varga, prima reacție după a 6-a victorie consecutivă a lui Daniel Pancu la CFR Cluj. Exclusiv

CFR Cluj a reușit o nouă victorie în SuperLiga, 1-0, contra celor de la UTA, în deplasare, iar Ioan Varga, patronul echipei din Gruia, a avut un mesaj clar la finalul partidei.
Cristi Coste
04.02.2026 | 20:23
Nelutu Varga prima reactie dupa a 6a victorie consecutiva a lui Daniel Pancu la CFR Cluj Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ioan Varga, mulțumit de victoria cu UTA
ADVERTISEMENT

Daniel Pancu a reușit să aibă un impact incredibil de când a preluat-o pe CFR Cluj și a ajuns la a 6-a victorie consecutivă, iar parcursul grupării îl mulțumește pe Ioan Varga, cel care a transmis felicitările sale prin intermediul FANATIK.

Mesajul lui Ioan Varga după ce CFR Cluj a bătut la UTA și a ajuns la un punct de play-off

Omul de afaceri a recunoscut că a fost mulțumit de modul în care fotbaliștii au tratat meciul la nivel de atitudine și a dezvăluit că vrea ca spiritul să fie același în continuare.

ADVERTISEMENT

„Îl felicit pe Daniel Pancu, pe băieți, pe toată lumea. Au dat dovadă de bărbați. Ăsta e spiritul CFR-ului, de asta sunt bucuros că încep să văd echipa pe care am creionat-o la începutul venirii mele în acționariat. Asta am vrut să văd, o formație pragmatică, puternică, care câștigă cele 3 puncte.

Asta mă interesează, nu vreau joc frumos sau vrăjeli de astea. Să joace pragmatic, puternic, și să-și urmărească scopul de a câștiga cele 3 puncte. Dacă ne ajută Dumnezeu ajungem sus. Îi felicit pe jucători încă o dată”, a spus Ioan Varga exclusiv pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război...
Digi24.ro
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune” american: „Să fim vigilenți”

CFR Cluj urmează să joace derby-ul cu Universitatea Cluj

Victoriile la rând obținute de echipa antrenată de Daniel Pancu fac ca speranțele la calificarea în play-off să fie din ce în ce mai mari. Ardelenii mai au însă de trecut mai multe teste importante, iar primul vine chiar în runda viitoare, când în Gruia va fi duelul contra marii rivale, Universitatea Cluj. În tur, confruntarea de pe Cluj Arena s-a terminat la egalitate, 1-1.

ADVERTISEMENT
Scandal de proporții! A mers în club și nu s-a putut abține:
Digisport.ro
Scandal de proporții! A mers în club și nu s-a putut abține: "Salut, sunt aici cu mama ta"

În acest moment, CFR Cluj este pe locul 7, cu 38 de puncte, la un punct distanță de FC Botoșani, care mai are însă de jucat cu FCSB, la București. Lupta va fi însă una crâncenă, asta pentru că sunt multe echipe care își doresc să se claseze între primele 6 și să joace pentru calificarea în cupele europene sau pentru titlu.

Meciurile pe care CFR Cluj le mai are de jucat în sezonul regulat:

ADVERTISEMENT
  • vs U Cluj (A)
  • vs Hermannstadt (D)
  • vs Petrolul (A)
  • vs Farul Constanța (D)
  • vs Dinamo (A)
Cum râd arabii de Cristiano Ronaldo după ce a refuzat să joace pentru...
Fanatik
Cum râd arabii de Cristiano Ronaldo după ce a refuzat să joace pentru Al-Nassr! Ce a apărut pe străzi
Joao Paulo a primit răspunsul cu câteva ore înainte de FCSB – FC...
Fanatik
Joao Paulo a primit răspunsul cu câteva ore înainte de FCSB – FC Botoșani. Ce se întâmplă cu ultimul transfer al campioanei. Exclusiv
Fanatik SuperLiga, joi, 5 februarie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție specială cu invitați...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, joi, 5 februarie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție specială cu invitați de top după Farul – Dinamo și înainte de FCSB – Botoșani
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
ULUITOR! Brighton a pus 17 milioane de euro pe masă pentru fotbalistul român
iamsport.ro
ULUITOR! Brighton a pus 17 milioane de euro pe masă pentru fotbalistul român
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!