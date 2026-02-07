Neluțu Varga, prima reacție după ce au apărut informații că și-ar fi amanetat jucătorii de la CFR Cluj. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Neluțu Varga a vorbit despre informațiile legate de faptul că și-ar fi amanetat jucătorii de la CFR Cluj. Vezi pe Fanatik.ro ce a spus patronul ardelenilor chiar înaintea derby-ului din campionat cu U Cluj.

Reacția lui Neluțu Varga despre informațiile cum că și-ar fi amanetat jucătorii

În spațiul public, au apărut recent informații potrivit cărora finanțatorul lui CFR Cluj și-ar fi amanetat propriii jucători. Neluțu Varga, despre acest subiect, chiar înaintea Acesta a transmis cât se poate de clar că echipa lui nu mai are acum niciun fel de problemă financiară.

„Împrumuturile despre care au apărut informații și s-a scris au fost contractate astă-vară, deci este ceva care aparține trecutului. Între timp toate datoriile au fost plătite, am returnat împrumutul de peste 1,5 milioane de euro făcut anul trecut. În acest moment, salariile tuturor sunt la zi, iar CFR Cluj este un club fără nicio problemă financiară”, a reacționat Neluțu Varga pentru FANATIK.

Ce s-a scris despre CFR Cluj și Neluțu Varga

Pentru a redresa clubul financiar, Neluțu Varga ar fi garantat împrumuturile cu ipotecarea drepturilor economice ale jucătorilor de la CFR Cluj, conform . Mai exact, conducerea clubului ar fi apelat la două împrumuturi.

Primul, în valoare de 1,35 milioane de euro, ar fi fost luat de la Andrei Zolotco, fostul patron al echipei Velje din Danemarca, iar al doilea, în valoare de 700.000 de euro, de la Corneluț Rus. Totuși, așa cum Varga a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK, datoriile însumate la peste 1,5 milioane au fost returnare de omul cu banii din Gruia.

