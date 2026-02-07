Sport

Neluțu Varga, prima reacție după ce au apărut informații că și-ar fi amanetat jucătorii de la CFR Cluj. Exclusiv

Reacția lui Neluțu Varga după ce au apărut informații că și-ar fi amanetat propriii jucători de la CFR Cluj. Vezi pe FANATIK ce a spus patronul ardelenilor.
Cristi Coste, Mihai Dragomir
07.02.2026 | 13:17
Nelutu Varga prima reactie dupa ce au aparut informatii ca siar fi amanetat jucatorii de la CFR Cluj Exclusiv
breaking news
Neluțu Varga a reacționat după ce au apărut informații că și-ar fi amanetat jucătorii. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Neluțu Varga a vorbit despre informațiile legate de faptul că și-ar fi amanetat jucătorii de la CFR Cluj. Vezi pe Fanatik.ro ce a spus patronul ardelenilor chiar înaintea derby-ului din campionat cu U Cluj.

Reacția lui Neluțu Varga despre informațiile cum că și-ar fi amanetat jucătorii

În spațiul public, au apărut recent informații potrivit cărora finanțatorul lui CFR Cluj și-ar fi amanetat propriii jucători. Neluțu Varga, patronul ardelenilor a oferit o primă reacție despre acest subiect, chiar înaintea derby-ului din campionat cu rivala U Cluj. Acesta a transmis cât se poate de clar că echipa lui nu mai are acum niciun fel de problemă financiară.

ADVERTISEMENT

„Împrumuturile despre care au apărut informații și s-a scris au fost contractate astă-vară, deci este ceva care aparține trecutului. Între timp toate datoriile au fost plătite, am returnat împrumutul de peste 1,5 milioane de euro făcut anul trecut. În acest moment, salariile tuturor sunt la zi, iar CFR Cluj este un club fără nicio problemă financiară”, a reacționat Neluțu Varga pentru FANATIK.

Ce s-a scris despre CFR Cluj și Neluțu Varga

Pentru a redresa clubul financiar, Neluțu Varga ar fi garantat împrumuturile cu ipotecarea drepturilor economice ale jucătorilor de la CFR Cluj, conform golazo.ro. Mai exact, conducerea clubului ar fi apelat la două împrumuturi.

ADVERTISEMENT
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția...
Digi24.ro
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul

Primul, în valoare de 1,35 milioane de euro, ar fi fost luat de la Andrei Zolotco, fostul patron al echipei Velje din Danemarca, iar al doilea, în valoare de 700.000 de euro, de la Corneluț Rus. Totuși, așa cum Varga a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK, datoriile însumate la peste 1,5 milioane au fost returnare de omul cu banii din Gruia.

ADVERTISEMENT
N-a glumit! Trump a semnat documentele și a oprit
Digisport.ro
N-a glumit! Trump a semnat documentele și a oprit "robinetul". Impactul a fost imediat
  • 18,75 milioane de euro este valoarea lotului lui CFR Cluj, conform Transfermarkt.com
  • 8 titluri de campioană are CFR Cluj în palmares
Elias Charalambous, ieșire fără precedent la conferință: „E prima dată când o spun!...
Fanatik
Elias Charalambous, ieșire fără precedent la conferință: „E prima dată când o spun! Astea nu sunt greșeli umane”
„M-a tuns unul în Zanzibar și mi-a stricat părul”. Cum poate să arate...
Fanatik
„M-a tuns unul în Zanzibar și mi-a stricat părul”. Cum poate să arate Laurențiu Reghecampf după 6 luni în Africa: „Diavolul cu chip de înger”. Exclusiv
Meciul lui Andrei Rațiu cu Horațiu Moldovan din La Liga, amânat pe ultima...
Fanatik
Meciul lui Andrei Rațiu cu Horațiu Moldovan din La Liga, amânat pe ultima sută de metri! Comunicat dur din partea lui Real Oviedo. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Nici Hagi, nici Iordănescu! A numit varianta ideală pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu:...
iamsport.ro
Nici Hagi, nici Iordănescu! A numit varianta ideală pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu: 'Un antrenor preocupat și concentrat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!