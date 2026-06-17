Sport

Neluțu Varga, prima reacție după ce CFR și-a aflat posibila adversară în Conference League: „Le-am dat 7! Mai bine taci și nu te umfli”

CFR Cluj a aflat cu cine ar putea juca în UEFA Conference League, iar patronul Neluțu Varga a oferit o primă reacție. Ce spune despre tragerea la sorți de la Nyon
Ciprian Păvăleanu
17.06.2026 | 17:30
Nelutu Varga prima reactie dupa ce CFR sia aflat posibila adversara in Conference League Leam dat 7 Mai bine taci si nu te umfli
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Neluțu Varga a oferit prima reacție după ce a aflat cu cine ar putea juca CFR Cluj. Foto: Colaj FANATIK
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Echipele românești și-au aflat adversarele din cupele europene. De la ora 15:00 au avut loc tragerile la sorți pentru UEFA Conference League, cea de-a treia competiție continentală din punct de vedere al importanței. FCSB și CFR Cluj și-au aflat primele adversare, iar dacă în cazul bucureștenilor este un lucru cert, adversara fiind FK Auda, CFR Cluj va trebui să aștepte rezultatul din primul tur, pentru a afla dacă va juca cu Alashkert (locul 4 în Armenia) sau cu Yelimay Semey (locul 4 în Kazahstan).

Prima reacție a lui Neluțu Varga după ce CFR Cluj a aflat cu cine ar putea juca în turul 2 UEFA Conference League

În urma tragerilor la sorți de la Nyon, CFR Cluj a aflat că va juca cu câștigătoarea unei duble ce va avea loc în primul tur din UEFA Conference League. Astfel, viitoarea adversară a ardelenilor va fi fie Alashkert (locul 4 în Armenia), fie Yelimay Semey (locul 4 în Kazahstan), ambele fiind formații modeste, cu loturi cotate mult sub cel al „feroviarilor”.

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În august 2018, CFR Cluj s-a mai duelat cu armenii de la Alashkert în turul al treilea preliminar din UEFA Europa League și s-au calificat en-fanfare cu scorul de 7-0 la general, după ce au câștigat cu 2-0 în Armenia și cu 5-0 în Gruia. Neluțu Varga, patronul ardelenilor, a oferit o primă reacție și a dezvăluit că este conștient că echipa sa pleacă cu prima șansă, însă nu vrea să se bucure dinainte, ci abia la final:

„Șansele sunt de partea noastră, sperăm să fie de bun augur. Mai bine taci din gură, te concentrezi, te mobilizezi și nu te mai umfli, că poate fi rău. Eu sper să mă bucur la final. Tragerea la sorți e o veste bună, sperăm să trecem. Noi i-am mai bătut pe cei de la Alashkert acum mulți ani în cupele europene, le-am dat 7-0”, a transmis Neluțu Varga, conform gsp.ro.

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Care sunt adversarele echipelor din România în cupele europene

FCSB, U Cluj și U Craiova și-au aflat și ele adversarele. Tragerea la sorți pentru primul tur, în care vor intra campioana și vicecampioana României, a avut loc cu o zi în urmă și se știa deja că oltenii vor juca în prima dublă contra lui ML Vitebsk, în timp ce U Cluj va trebui să treacă de Dinamo Kiev.

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Pentru ardeleni drumul nu devine mai ușor, întrucât dacă vor trece de ucraineni, atunci vor disputa o dublă cu PAOK Salonic. În cazul în care vor fi învinși de Dinamo Kiev, echipa lui Bergodi va merge în turul 2 din Conference League, unde ar întâlni SK Brann. Oltenii au avut noroc și în turul al doilea, unde se vor duela cu câștigătoarea dintre Borac Banja Luka (Bosnia) și Levski Sofia (Bulgaria). În cazul unui dezastru, în care formația lui Filipe Coelho ar pierde în turul I din Champions League, U Craiova ar retrograda până în Conference League, unde ar întâlni pierzătoarea dintre Kairat Almatî (Kazahstan) și Sutjeska (Muntenegru).

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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