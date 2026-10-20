Neluțu Varga, prima reacție după ce Marius Șumudică a amenințat că pleacă de la CFR Cluj: „Sută la sută”. Exclusiv

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Neluțu Varga a oferit prima reacție după declarațiile lui Marius Șumudică, cel care a amenințat că ar putea pleca de la CFR Cluj. Patronul ardelenilor a transmis, în exclusivitate pentru FANATIK, că îi acordă antrenorului sprijin total și că este de acord cu poziția acestuia față de jucători. Mai mult, omul de afaceri a recunoscut că nici lui nu i-a plăcut deloc atitudinea echipei în partida de la Arad.

Neluțu Varga, mesaj ferm pentru Marius Șumudică: „Sunt sută la sută alături de el!”

au provocat numeroase reacții, iar telefonul lui Neluțu Varga a început să sune fără oprire după intervenția antrenorului la FANATIK SUPERLIGA. Patronul lui CFR Cluj a dezvăluit că a avut aproximativ 15 apeluri pierdute și a ținut să clarifice imediat poziția sa față de tehnician. Varga a transmis că nu doar că îi susține atitudinea, ci împărtășește și nemulțumirea acestuia față de prestația jucătorilor. Omul de afaceri consideră că fotbaliștii au valoare și trebuie să demonstreze acest lucru pe teren.

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„De când a vorbit Șumudică la emisiune, la FANATIK, îmi sună telefonul non-stop. Cred că am vreo 15 apeluri pierdute. Sunt sută la sută alături de Marius Șumudică și sunt de acord cu poziția lui față de jucători. Și eu am fost supărat pentru cum a arătat echipa la Arad și nu mi-a plăcut deloc atitudinea jucătorilor. E normal ca Șumi să îi trezească, pentru că au valoare și trebuie să o arate pe teren”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK.

Neluțu Varga îi oferă sprijin total lui Șumudică: „Are susținerea tuturor

Patronul ardelenilor a explicat și cum interpretează declarațiile făcute de Marius Șumudică. În opinia sa, mesajul transmis de antrenor nu reprezintă neapărat un semnal că acesta dorește să părăsească echipa, ci pentru a obține o reacție pe teren.

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Varga a insistat că tehnicianul are susținerea conducerii și că obiectivul comun este redresarea echipei, după prestația care l-a nemulțumit pe patron în partida de la Arad: „Sunt convins că Șumi face presiunea aceasta ca să ne fie bine, nu ca să plece de la CFR Cluj. Marius Șumudică are tot sprijinul meu și al tuturor din conducere!”, a mai transmis Neluțu Varga pentru FANATIK.

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Marius Șumudică a amenințat cu plecarea de la CFR Cluj. „Toate au o limită!”

Mai exact, în direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a răbufnit la două zile după prestația foarte slabă a echipei pe care o conduce în deplasarea de la Arad și ia tot mai serios în calcul o soluție radicală. Reputatul tehnician a anunțat că va avea o discuție pe față cu elevii săi și dacă nu va vedea o schimbare de atitudine din partea acestora, se gândește să plece de la echipă, deoarece nu mai acceptă să se zbată în mediocritate.

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„Ăștia suntem în momentul de față și trebuie să acceptăm ceea ce putem să facem. Dacă se vorbește de FCSB că arată de play-out, noi arătăm de baraj. De barajul pentru retrogradare. Este inadmisibil ce se întâmplă. Toate au o limită. Și ca să nu vă dau vreo bombă în direct sau ceva de genul ăsta, o să am o discuție săptămâna asta foarte serioasă, fiindcă așa ceva nu se poate. Toate au o limită!

Din punct de vedere al celor din conducere n-am ce să reproșez. Dar dacă așteptările lor sunt altele decât eu le consider în momentul de față, atunci n-are rost să continuăm. Nu vreau să le înșel așteptările nici celor de aici sau suporterilor, fiindcă m-am evaluat și mi-am dat seama în momentul de față unde ne aflăm. La noi este o situație foarte, foarte grea. Plecând de la omogenitate, plecând de la relații de joc, plecând de la adaptarea jucătorilor care au venit, unii au pierdut pregătirea.

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E foarte greu, că toată lumea zice: «Păi ai avut trei săptămâni», păi trei săptămâni, scuză-mă, a trebuit să le dau trei zile libere, după care am încercat să fac un joc amical și nu puteam să-i încarc nici pentru jocurile alea două amicale înainte să nu se rupă, ca să le dau minute să joace. Și sunt o sumă de «n» de motive în momentul de față care mă fac să cred că și punctele pe care le-am făcut până în momentul de față sunt foarte multe.

Fiindcă în momentul în care am venit eram pe locul 14, eram cu 3 puncte, am ajuns să facem 13 puncte, să câștigăm niște meciuri, dar să ne prezentăm cum ne-am prezentat la UTA, pentru mine este o dezamăgire extrem de mare. Nu pot să accept așa ceva, nu pot să accept. În momentul în care toată săptămâna pregătim ceva, în momentul în care spun ceea ce trebuie să facem, în momentul în care noi nu avem pic de agresivitate… Credeți că dacă am câștigat un meci la Pitești, unde și acolo a fost așa, ok, n-am jucat extraordinar, dar am avut măcar atitudine. Dacă în fotbal n-ai atitudine, n-ai dorință, nu ai, nu vrei să te autodepășești și tu crezi că acuma prin procesul ăsta de insolvență stăm bine-mersi să stăm să ne luăm banii la timp și să nu facem niciun fel de efort“ a răbufnit Marius Șumudică în direct la FANATIK SUPERLIGA.