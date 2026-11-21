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Marius Șumudică (55 de ani) și-a anunțat plecarea de la CFR Cluj, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Antrenorul a luat decizia în ciuda victoriei pe care echipa sa a obținut-o în etapa a 16-a, scor 3-2, cu Oțelul Galați. Neluțu Varga a reacționat imediat după vestea legată de tehnicianul echipei din Gruia.

Neluțu Varga a reacționat după anunțul lui Marius Șumudică legat de plecarea de la CFR Cluj

. Meciul din Gruia, deși s-a încheiat cu păstrarea tuturor celor 3 puncte, a oferit ulterior o surpriză de proporții: de la fosta campioană a României. Neluțu Varga a aflat imediat vestea explozivă și a oferit o primă reacție, transmițând că ultima discuție cu antrenorul nu anunța nimic de genul acesta.

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„Nu știu nimic despre plecarea lui Marius Șumudică. Să fiu sincer, acum 3 zile am avut o discuție cu Șumi în care mi-a spus că nu pleacă nicăieri și că se simte bine la CFR Cluj. Dacă într-adevăr pleacă, atunci nu știu ce să mai cred. De fapt, nu cred că mai pot crede pe cuvânt pe nimeni!”, a reacționat Neluțu Varga pentru

Andrei Cordea a confirmat plecarea lui Marius Șumudică de la CFR Cluj

Autor al unei „duble” în CFR Cluj – Oțelul 3-2, Andrei Cordea a confirmat informația FANATIK conform căreia Marius Șumudică pleacă din Gruia. Antrenorul le-a transmis decizia jucătorilor săi în vestiar, după succesul obținut contra gălățenilor. „Îmi pare rău şi pentru Mister că a plecat. Şi-a luat la revedere de la noi. Îi mulţumim că ne-a ajutat, ne-am simţit bine alături de el şi îi mulţumim pentru tot. (n.r. – V-a spus de ce pleacă?) Nu. Ne-a dat ceva de înţeles înainte de meci. A zis că va fi o decizie, dar nu ne-a spus că va pleca 100%. Doar acum ne-a spus că va pleca şi îi mulţumim pentru tot ce a făcut pentru noi”, au fost cuvintele jucătorului român după meciul din Gruia.

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Marius Șumudică are probleme. Ce a spus după CFR Cluj – Oțelul 3-2

Marius Șumudică a vorbit la rândul său după meciul CFR Cluj – Oțelul 3-2. Antrenorul român a transmis că nu mai poate rămâne la echipă din motive personale. „Am niște probleme personale pe care va trebui să le rezolv. Nu mai necesită amânare. V-am spus că am niște probleme personale care necesită rezolvarea lor. Trebuie să iau o decizie, să merg la București și să iau o decizie, nu aș vrea să dezvolt acum! Nu vreau să dezvălui ce probleme am, dar trebuie să ajung neapărat la București!”, a spus, printre altele, Marius Șumudică după victoria cu Oțelul.

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