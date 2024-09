Neluțu Varga, prima reacție după CFR Cluj – FCSB 2-2. „Nu înțeleg de ce am băgat atâția fundași. Puteam să le dăm 3-4!”

Neluțu Varga nu e supărat pentru că , însă patronul ardelenilor e convins că echipa sa putea să câștige la scor împotriva campioanei României.

Neluțu Varga, declarații la Fanatik SuperLiga: „Sunt puțin supărat că ne-am retras prea mult în partea a doua”

Neluțu Varga a tras concluziile : „Una peste alta sunt mulțumit de joc. Am arătat multă calitate mai ales în prima repriză. Sunt puțin supărat că ne-am retras prea mult în partea a doua. Nu am înțeles de ce am băgat atâția fundași”.

ADVERTISEMENT

Patronul lui CFR Cluj a simțit nevoia să sublinieze încă o dată: „Nu înțeleg de ce am făcut un joc atât de defensiv. Eu cred că trebuia să mergem peste ei să le dăm 3-4”.

Varga a simțit că echipa sa putea face un meci mare: „Așa am simțit. Că putem să le dăm măcar 4 goluri FCSB-ului și să-i batem la scor aseară. E singurul lucru care m-a dezamăgit aseară. Faptul că am fost în partea a doua a jocului foarte defensiv și nu înțeleg de ce”.

ADVERTISEMENT

Neluțu Varga, încântat de jocul ofensiv: „Nu mai știau de ei. Puteam bate la scor pe FCSB”

Neluțu Varga vede însă partea plină a paharului: „Ne-a mers foarte bine pe atac. Nu mai știau de ei. Băieții noștri i-au bulversat și trebuia să mergem așa pentru că puteam bate la scor pe FCSB.

Sunt însă foarte mulțumit de joc. E una din partidele bune. Iată că Dan Petrescu are la dispoziție jucători cu care să facă performanță”, a mai spus patronul ardelenilor.

ADVERTISEMENT

În urma acestui rezultat de egalitate, CFR Cluj e pe locul 5 cu 14 puncte după 8 meciuri, la 6 puncte de rivalii de Universitatea Cluj, care sunt lideri în SuperLiga.

Cum a explicat Dan Petrescu semieșecul cu FCSB: „La 2-1 ne-am retras prea mult”

Dan Petrescu a încercat să găsească explicațiile după ce jucătorii săi au scăpat printre degete victoria: „Toți de pe bancă erau fericiți la 2-0, dar eu nu eram. Eu știam că imediat ce iei un gol, poți să cazi din punct de vedere al moralului.

ADVERTISEMENT

La 2-1 ne-am retras prea mult, n-am mai putut să creăm nimic. A venit apoi golul 2 după o nouă greșeală personală, Popa a scăpat mingea. La 2-2 am mai avut o ocazie importantă prin Michael, plus ocazia lui Deac.

Au fost două greșeli personale, se întâmplă la orice nivel. FCSB e o echipă bună, a făcut 4 schimbări, au intrat jucători de valoare și au venit peste noi să egaleze. E normal ca FCSB să aibă ocazii, dar la 2-1 puteam face și noi mai mult”.